ХХХ-видео Ольги Бузовой взорвало Сеть своей тупостью(3)

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Владимир Бучельников
15:55 27.01.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Телеведущая Ольга Бузова шокировала поклонников своей неграмотностью. На этот раз выяснилось, что певица не знает римские цифры.

Рассказывая о спектакле в Йошкар-Оле, Бузова не смогла правильно произнести римские цифры в названии кинотеатра. 

Видео с «позором» Ольга  выложила в «сториз» Instagram.

 

«Мне нужно немножко поспать, потому что сегодня ночь не спала. Вечером мы играем спектакль в ДК «Икс, икс, икс Победы». Поэтому ждем вас всех, а я – в сон», – заявила звезда.

 

Видимо, Бузова имела в виду йошкар-олинский Дворец культуры имени 30-летия Победы. Поклонники певицы тут же указали ей на неточность. А через несколько часов «история» исчезла со страницы Ольги.

 

Однако, подписчики успели сохранить ролик. Видео просто взорвало Сеть. «Оля, ты не пересдашь удивлять», «Ахала, икс-икс-икс – это сильно», «Давно так не смеялась, спасибо Оленька, повеселила», «какая же ту тупая», «учи римские цифры, буз», – заявил фанаты звезды «Дома-2.

 

dni.ru / Фото
Комментарии (3)
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Бузова рулит. 16:33 27:01:2018

Победа была в 1945 году. Следовательно, 73 года назад. Значит, семь иксов + 3 года. Бузова не тупая, а неточная. Ей простительно.

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Не звезда 18:09 27:01:2018

Да нет, Бузовой ярлычки на тряпках с размерами - ХХХ , затмили мозг, поэтому о существовании римских цифр она не знает....простим и поймём , звезда же!

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:03 27:01:2018

Равняемся на дегенератов! Как будто другие грамотнее...

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