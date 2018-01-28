Рассказывая о спектакле в Йошкар-Оле, Бузова не смогла правильно произнести римские цифры в названии кинотеатра.
Видео с «позором» Ольга выложила в «сториз» Instagram.
«Мне нужно немножко поспать, потому что сегодня ночь не спала. Вечером мы играем спектакль в ДК «Икс, икс, икс Победы». Поэтому ждем вас всех, а я – в сон», – заявила звезда.
Видимо, Бузова имела в виду йошкар-олинский Дворец культуры имени 30-летия Победы. Поклонники певицы тут же указали ей на неточность. А через несколько часов «история» исчезла со страницы Ольги.
Однако, подписчики успели сохранить ролик. Видео просто взорвало Сеть. «Оля, ты не пересдашь удивлять», «Ахала, икс-икс-икс – это сильно», «Давно так не смеялась, спасибо Оленька, повеселила», «какая же ту тупая», «учи римские цифры, буз», – заявил фанаты звезды «Дома-2.
Победа была в 1945 году. Следовательно, 73 года назад. Значит, семь иксов + 3 года. Бузова не тупая, а неточная. Ей простительно.« ответить
Да нет, Бузовой ярлычки на тряпках с размерами - ХХХ , затмили мозг, поэтому о существовании римских цифр она не знает....простим и поймём , звезда же!« ответить
Равняемся на дегенератов! Как будто другие грамотнее...« ответить