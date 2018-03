Клинтон обвинила Трампа в бездействии и призвала его не игнорировать угрозу.

«Как бывший госсекретарь и американка я говорю: русские все еще идут. Наши разведчики призывают Трампа к действию. Он будет продолжать игнорировать и сдавать позиции или все же защитит нашу страну?» — написала она.

Упомянутое Клинтон выражение «Русские идут!» принадлежит бывшему первому министру обороны США и главе военно-морского флота страны Джеймсу Форрестолу. Он закончил свои дни, повторяя эту фразу в психиатрической больнице.

