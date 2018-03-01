Клинтон обвинила Трампа в бездействии и призвала его не игнорировать угрозу.
«Как бывший госсекретарь и американка я говорю: русские все еще идут. Наши разведчики призывают Трампа к действию. Он будет продолжать игнорировать и сдавать позиции или все же защитит нашу страну?» — написала она.
Упомянутое Клинтон выражение «Русские идут!» принадлежит бывшему первому министру обороны США и главе военно-морского флота страны Джеймсу Форрестолу. Он закончил свои дни, повторяя эту фразу в психиатрической больнице.
I say this as a former Secretary of State and as an American: the Russians are still coming. Our intelligence professionals are imploring Trump to act. Will he continue to ignore & surrender, or protect our country?https://t.co/Z6uaSCgdF6— Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 28, 2018
"русские все еще идут"« ответить
Не идут, а ползут на коленях
выйдет в окно?« ответить
Кроме тебя уебищного, здесь никто не ползает.« ответить
Жаль Маккейн сдох, а так бы с Хилари были бы прекрасной парочкой контуженных на голову дебилов« ответить
Чувствую как у всех русофобов а конкретно Ваняток, Путинка, Latviešu patriots, Санька, Шерстьюнабитого (хотя можа это один и тот же человик) закипает мозг от заявления Путина. Ну прямо чувствую.« ответить
Хиляка специально подослала Монику к Билу так как у неё все заросло ещё 45 лет назад« ответить
я думал это зомби давно на лесном???« ответить
Неудивительна причина, по которой народ США выбрал Трампа, жене саксофониста Моника Левински сломала психику, и сошедшая с ума старуха стала увлекаться чудовищными реальными убийствами в онлайн трансляциях. Абсолютный позор демократам принесла их неадекватная лидерша.« ответить