Хиллари Клинтон: «русские идут», война начинается(29)

Лента новостей
Россияне выберут названия новым крылатым ракетам Средняя зарплата в 2017 году увеличилась на 7,9% Кукурузное лакомство Кремль послал зондеркоманду в Таиланд для захвата Насти Рыбки? Как создается чудо Вместе с Настей Рыбкой в Таиланде задержан гражданин Латвии Почему у больницы «золотая» стоянка Хиллари Клинтон: «русские идут», война начинается Об алкотуристах и покупантах
Eще в разделе
Снежный апокалипсис в Европе: парализована работа аэропортов, власти призывают не выходить из дома «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас»: Путин показал новое ядерное оружие Скандалы на дебатах продолжаются: Грудинин сорвался и покинул эфир Первого Американский генерал сделал категоричное заявление по России Дно и позорище Жириновского
Владимир Бучельников
20:12 01.03.2018
В мире / Политика

Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президента США Хиллари Клинтон в Twitter прокомментировала заявление главы американского киберкомандования Майкла Роджерса, посетовавшего, что президент США Дональд Трамп не наделил его новыми полномочиями для борьбы с «российской угрозой».

Клинтон обвинила Трампа в бездействии и призвала его не игнорировать угрозу.

 

«Как бывший госсекретарь и американка я говорю: русские все еще идут. Наши разведчики призывают Трампа к действию. Он будет продолжать игнорировать и сдавать позиции или все же защитит нашу страну?» — написала она.

 

Упомянутое Клинтон выражение «Русские идут!» принадлежит бывшему первому министру обороны США и главе военно-морского флота страны Джеймсу Форрестолу. Он закончил свои дни, повторяя эту фразу в психиатрической больнице.

Polit.ru / Фото
Комментарии (29)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саня 20:22 01:03:2018

"русские все еще идут"
Не идут, а ползут на коленях

« ответить
Profile_default
Хиллари Клинтон: «русские идут» 20:31 01:03:2018

выйдет в окно?

« ответить
Profile_default
сане 20:37 01:03:2018

Кроме тебя уебищного, здесь никто не ползает.

« ответить
Profile_default
ин-на 22:09 01:03:2018

Жаль Маккейн сдох, а так бы с Хилари были бы прекрасной парочкой контуженных на голову дебилов

« ответить
Profile_default
Да 20:23 01:03:2018

Чувствую как у всех русофобов а конкретно Ваняток, Путинка, Latviešu patriots, Санька, Шерстьюнабитого (хотя можа это один и тот же человик) закипает мозг от заявления Путина. Ну прямо чувствую.

« ответить
Profile_default
Для Хили 20:26 01:03:2018

Хиляка специально подослала Монику к Билу так как у неё все заросло ещё 45 лет назад

« ответить
Profile_default
ужос 20:27 01:03:2018

я думал это зомби давно на лесном???

« ответить
Profile_default
Ivan 20:27 01:03:2018

Неудивительна причина, по которой народ США выбрал Трампа, жене саксофониста Моника Левински сломала психику, и сошедшая с ума старуха стала увлекаться чудовищными реальными убийствами в онлайн трансляциях. Абсолютный позор демократам принесла их неадекватная лидерша.

« ответить
1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (11)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV