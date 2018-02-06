Постпред США при ООН Никки Хейли выступила с критикой российского предложения по расследованию применения химического оружия в сирийском конфликте. По мнению дипломата, таким образом Москва пытается спасти президента Башара Асада от ответственности, передаёт CBS News.

Постпред США при ООН Никки Хейли обвинила российские власти в попытке «защитить от ответственности» правительство президента Башара Асада и раскритиковала предлагаемый Москвой механизм расследования химических атак в Сирии. «Это способ скрыть результаты последнего расследования, которое Россия отчаянно желает похоронить», — заявила дипломат на заседании Совбеза ООН, передаёт CBS News.

По словам телеканала, американо-российское разногласие по этому вопросу демонстрировало ответное выступление постпреда России при ООН Василия Небензи. «По-моему, всем уже должно быть предельно ясно: в столицах, которые представляют эти наши коллеги в Совете, совершенно не интересуются никаким расследованием. Им не нужны ни факты, ни точные свидетельства», — парировал он.

В прошлом году Совбез ООН создал совместный механизм по расследованию (СМР) химатак в Сирии. Но три месяца назад члены международной организации не смогли договориться о продлении полномочий этой комиссии.

Москва предложила создать новый механизм, но её идея была отвергнута Вашингтоном. Американские дипломаты сообщили CBS News, что их не устроило то, что российская сторона хотела убрать из проекта резолюции любое упоминание вины «сирийского режима».

CBS News напоминает, что в результате недавнего использования запрещённого оружия в Сирии пострадали более 20 мирных жителей. Накануне Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором выразил «серьёзную обеспокоенность» относительно того, что сирийское правительство продолжают обвинять в использовании хлорина.

Администрация Трампа утверждает, что Дамаск разрабатывает новое, «более высокотехнологичное» химическое оружие. Кроме того, особенности недавних атак наводят американские власти на мысль, что сирийское правительство сохранило запас запрещённых боевых веществ вопреки соглашению 2013 года, обращает внимание CBS News.