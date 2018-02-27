Предприниматель Гундарс Удрис опубликовал в социальных сетях фотографию, которая за неделю стала настоящим хитом интернета.

Фото было снято 24 февраля – в день, когда общество узнало о проблемах банка “ABLV”.

Снимок был сделан в центре Старой Риги. На нем изображен автомобиль полиции, припаркованный напротив здания Сейма. Есть и нюансы, нарисованные на лобовом стекле.

“На мой взгляд, ситуацию в стране лучше всего описывает фото, снятое сегодня у Сейма”, — написал автор публикации, которой поделились уже более 1600 человек.