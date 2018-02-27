Хит сотцсетей: фотография, которая точно описывает ситуацию в Латвии(5)

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Виталий Вавилкин
14:30 27.02.2018
Lifenews / Интересно

Предприниматель Гундарс Удрис опубликовал в социальных сетях фотографию, которая за неделю стала настоящим хитом интернета.

Фото было снято 24 февраля – в день, когда общество узнало о проблемах банка “ABLV”.

 

Снимок был сделан в центре Старой Риги. На нем изображен автомобиль полиции, припаркованный напротив здания Сейма. Есть и нюансы, нарисованные на лобовом стекле.

 

“На мой взгляд, ситуацию в стране лучше всего описывает фото, снятое сегодня у Сейма”, — написал автор публикации, которой поделились уже более 1600 человек.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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Ваня 14:41 27:02:2018

Главное что бы фалос был звездно полосатым.А то скоро президент поедет в США .Как то не удобно будет перед хозяином.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:48 27:02:2018

это символ ЛАТЫШСКОЙ жизни в ЕС...ИМПИЗ...АР РИТИНИЕМ!!!!
ТЕ ИР МУСУ ЛАТВИЯЯ...ТЕ ИР МУСУ ДЗИМТЕНЕЕ...

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minus 14:49 27:02:2018

Politiska impotence!

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Юний Юлиус Аугустус 14:49 27:02:2018

Ваня 14:41 27:02:2018
Главное что бы фалос был звездно полосатым.А то скоро президент поедет в США .Как то не удобно будет перед хозяином
*******
Звездно-волосатым!!!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 17:04 27:02:2018

ЦВЕТЁТ ЛОСОСЬ В САДУ на ГРЯДКЕ.
ВЗОШЁЛ ВИНОМ ОСЕННИЙ ПРУД
В СЕМЬЕ ЛАТЫШСКОЙ ВСЁ в ПОРЯДКЕ,
ДВА ПЕДЕРАСТА ДОЧКУ ЖДУТ!!!!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

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