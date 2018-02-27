Фото было снято 24 февраля – в день, когда общество узнало о проблемах банка “ABLV”.
Снимок был сделан в центре Старой Риги. На нем изображен автомобиль полиции, припаркованный напротив здания Сейма. Есть и нюансы, нарисованные на лобовом стекле.
“На мой взгляд, ситуацию в стране лучше всего описывает фото, снятое сегодня у Сейма”, — написал автор публикации, которой поделились уже более 1600 человек.
Главное что бы фалос был звездно полосатым.А то скоро президент поедет в США .Как то не удобно будет перед хозяином.« ответить
это символ ЛАТЫШСКОЙ жизни в ЕС...ИМПИЗ...АР РИТИНИЕМ!!!!« ответить
ТЕ ИР МУСУ ЛАТВИЯЯ...ТЕ ИР МУСУ ДЗИМТЕНЕЕ...
Politiska impotence!« ответить
Ваня 14:41 27:02:2018« ответить
Главное что бы фалос был звездно полосатым.А то скоро президент поедет в США .Как то не удобно будет перед хозяином
*******
Звездно-волосатым!!!
ЦВЕТЁТ ЛОСОСЬ В САДУ на ГРЯДКЕ.« ответить
ВЗОШЁЛ ВИНОМ ОСЕННИЙ ПРУД
В СЕМЬЕ ЛАТЫШСКОЙ ВСЁ в ПОРЯДКЕ,
ДВА ПЕДЕРАСТА ДОЧКУ ЖДУТ!!!!