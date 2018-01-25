«Хочешь, грудь покажу?» Беркова внезапно оголилась в эфире телепередачи (+ВИДЕО)(3)

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Виталий Вавилкин
17:10 24.01.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Известная актриса фильмов для взрослых Елена Беркова оголилась в эфире шоу «Деньги или позор». Её поведение, кажется, смутило даже ведущего программы.

Беркова рассказала о своих сексуальных предпочтениях, а после согласилась сыграть в интеллектуальную игру на раздевание. Об этом сообщает телеграм-канал Super.

 

Так, порноактриса обсудила с ведущим отличия поз «69» и «60», а также порассуждала о том, кто к каким извращениям больше склонен. После того как звезда поговорила с ведущим о сексуальных предпочтениях, он предложил ей сыграть в интеллектуальную игру.

 

Дядя Витя верно назвал порядковый номер цикория в таблице Менделеева, а также год основания Швеции. Тем временем Беркова оставалась без аксессуаров. В итоге она предложила: «А хочешь, грудь покажу»? После этого порноактриса разделась в эфире.

 

В октябре прошлого года стало известно, что Беркова и её супруг Андрей Стоянов через несколько месяцев после свадьбы обвенчались на Кипре. Именно там они отдыхали во время свадебного путешествия.

 

 

Life.ru / Фото
Комментарии (3)
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baba Lera 18:27 24:01:2018

а хде видео ??

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Грудин 21:17 24:01:2018

Сиськи в эфир!

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Janka 22:50 24:01:2018

верно назвал порядковый номер цикория в таблице Менделеева
===
cikorij - rastenie.
mozet cirkonij? no eto toze ne element a mineral.
skolko klasov obrazovanija u togo kto postavil material?

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

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