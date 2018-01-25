Известная актриса фильмов для взрослых Елена Беркова оголилась в эфире шоу «Деньги или позор». Её поведение, кажется, смутило даже ведущего программы.

Беркова рассказала о своих сексуальных предпочтениях, а после согласилась сыграть в интеллектуальную игру на раздевание. Об этом сообщает телеграм-канал Super.



Так, порноактриса обсудила с ведущим отличия поз «69» и «60», а также порассуждала о том, кто к каким извращениям больше склонен. После того как звезда поговорила с ведущим о сексуальных предпочтениях, он предложил ей сыграть в интеллектуальную игру.

Дядя Витя верно назвал порядковый номер цикория в таблице Менделеева, а также год основания Швеции. Тем временем Беркова оставалась без аксессуаров. В итоге она предложила: «А хочешь, грудь покажу»? После этого порноактриса разделась в эфире.

В октябре прошлого года стало известно, что Беркова и её супруг Андрей Стоянов через несколько месяцев после свадьбы обвенчались на Кипре. Именно там они отдыхали во время свадебного путешествия.