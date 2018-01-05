Обработав данные за год, сотрудники Рижской Восточной больницы пришли к довольно печальным выводам. Чаще всего пешеходов в Латвии сбивают именно на пешеходных переходах.

“Из 144 попавших под колеса пешехода, 120 человек были сбиты на пешеходном переходе. Да, “зебра” оказалась самым опасным для людей местом. Если кто-то хочет безопасно перейти дорогу, то не надо делать этого на пешеходных переходах. Это, конечно, черный юмор, но, глядя на статистику, какую-то долю правды в этом увидеть можно”, — заявил в своем интервью LNT главный травматолог больницы Андрис Викманис.

По его словам, травмы, которые получают пешеходы на дорогах, крайне тяжелые – многочисленные переломы, травмы головы и травмы внутренних органов.

Выздоровление при подобных повреждениях занимает очень много времени. Обычно, речь идет о многих месяцах в больнице, после чего речь идет о реабилитации. Часто люди теряют работоспособность. Нередко речь идет и об инвалидности на всю жизнь.