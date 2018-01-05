Хочешь жить, бойся “зебры”: чаще всего латвийцев сбивают на пешеходных переходах(3)

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Виталий Вавилкин
19:51 05.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Обработав данные за год, сотрудники Рижской Восточной больницы пришли к довольно печальным выводам. Чаще всего пешеходов в Латвии сбивают именно на пешеходных переходах.

“Из 144 попавших под колеса пешехода, 120 человек были сбиты на пешеходном переходе. Да, “зебра” оказалась самым опасным для людей местом. Если кто-то хочет безопасно перейти дорогу, то не надо делать этого на пешеходных переходах. Это, конечно, черный юмор, но, глядя на статистику, какую-то долю правды в этом увидеть можно”, — заявил в своем интервью LNT главный травматолог больницы Андрис Викманис.

 

По его словам, травмы, которые получают пешеходы на дорогах, крайне тяжелые – многочисленные переломы, травмы головы и травмы внутренних органов.

 

Выздоровление при подобных повреждениях занимает очень много времени. Обычно, речь идет о многих месяцах в больнице, после чего речь идет о реабилитации. Часто люди теряют работоспособность. Нередко речь идет и об инвалидности на всю жизнь.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Александр Шерстобитов 21:16 05:01:2018

Если не уверен, что сможешь разбить морду водителю, если что, тогда уж лучше пропустить машину через зебру.

А так надо упростить систему информировать о нарушителей. Я педантично езжу не выше 50 и 90 км/час, и это РЭДКО когда меня никто не обгоняет. Вот был бы у каждова водиделя камера и датчик, который определяет скорость соседней машины. Вот шумахер пролетел мимо тебя, а ты нажал на кнопку, и инфо полетело в csdd.

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Эльф Цвёльф 22:18 05:01:2018

Не пропустить и сбить пешехода можно и на скорости 30 км/ч.

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Александр Шерстобитов 22:35 05:01:2018

_Эльф Цвёльф 22:18 05:01:2018
Не пропустить и сбить пешехода можно и на скорости 30 км/ч._

Можно и на 5 км/ч! Но выновником 99% несчасьтя на дорогах это превышение скорости.

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