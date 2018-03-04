«Хочу такого, как Путин...»(38)

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Анатолий Тарасов
21:59 03.03.2018
В мире / Политики

Парламентарий Нидерландов и лидер правой «Партии свободы» Герт Вилдерс заявил, что критично относится к политике российского президента Владимира Путина, однако подчеркнул, что Европе не хватает таких лидеров, как Путин.

«Владимир Путин — это лидер, что бы вы о нем ни думали. Я многое из его политики критикую. Но я восхищаюсь им, как и господином (президентом США Дональдом) Трампом, за то, что они являются лидерами, которые защищают интересы российского и американского народов. Нам не хватает таких лидеров в Европе», — заявил Вилдерс в интервью телеканалу RT.

 

Политик добавил, что Европе, объединяющей 30 стран и все еще предпринимающей попытки расширяться, «не хватает рассудительности и чувства идентичности». «Именно поэтому я считаю, что Трамп и Путин — лучше наших лидеров», — заключил Вилдерс.

 

Как отмечает телеканал, в настоящий момент Вилдерс находится в России с целью «налаживания связей». Сам политик подчеркнул, что у Нидерландов и России много общих интересов, и добавил, что не считает Россию врагом.

 

«Россия — не наш враг. Российский народ — точно не наш враг. Нам следует понимать друг друга лучше, работать вместе и не говорить на языке русофобии и военного времени», — заключил Вилдерс.

RT / Фото
Комментарии (38)
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Саня 23:26 03:03:2018

Кто это и почему его мнение должно быть опубликовано и считаться важным?
Я знаю множество людей, которые рядом с Путиным эээ...не сядут.

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I.D. 01:56 04:03:2018

Не с теми людьми общаешься :(

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22 08:30 04:03:2018

те люди не управляют процессами, они только скулят как обоссанные собачки

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Саня 10:40 04:03:2018

Фу-фу-фу(с) Интерны
Надеюсь, в разных кабинках, а не на коленях у Вовы?
:))

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viesis2016 05:49 04:03:2018

хочешь -забирай... русские с удовольствием отдадут этого пидара со всей его бандой.второй ким чаныр...и народ как корейцы...ничтожен...славят козла который их же и обворовал...россию давно пора переменовать в ПИДОРОССИЯ

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ПОЛИЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ! 07:09 04:03:2018

За оскорбление страны и Президента страны ВЫ обязаны арестовать этого хама!!!

« ответить
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ПОЛИЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ! 07:10 04:03:2018

За оскорбление страны и Президента страны ВЫ обязаны арестовать этого хама!!!!

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ПБ 07:54 04:03:2018

Полиция безопасности уже выехала, включив сирену и напевая: Путин х у й л о, лалалала

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22 08:31 04:03:2018

Поросенко ган дон ла-ла-ла

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Доброжелатель 10:27 04:03:2018

ПБ-ты конкреиный длб.и лузер!дрыщ с дивана.и никчемный марамойчик!за языком следм труслмвая шкодина!!!

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To РЕАЛЬНОСТЬ ! 23:35 02:03:2018 11:24 04:03:2018

To РЕАЛЬНОСТЬ ! 23:35 02:03:2018 11:07 04:03:2018

+100500 !!!
ЛАТВИЯ-ИСТОРИЯ УСПЕХА !
СТРАНА БЕЗЗУБЫХ ПАТРИОТОВ, КУДА ТЫ КАТИШСЯ, КУДА ?
СТРАНА РАБОВ И НАЦ. УРОДОВ, КУДА НИ ГЛЯНЬ- ВОКРУГ БЕДА
ПРОДАВ СТРАНУ, ПРОДАВ НАРОД, ВЫ О СВОБОДЕ ГОВОРИТЕ?
СВОБОДУ ПОЛОЖИТЕ В РОТ И ЖУЙТЕ ЕЁ, И ХВАЛИТЕ
НЕ БУДЕТ НАЦИИ У ВАС, ВАС ОБМАНУЛИ ВАШИ ,,БРАТЬЯ,,
ЧТО НИ МИНИСТР, ТО ПИДАРАСТ, ВСЕГДА СО ШТАТАМИ В ОБЪЯТЬЯХ
ВВОЗЯ ЗАМОРСКИЕ ОТХОДЫ, СТРАНУ ВЫ ПРЕВРАТИЛИ В СВАЛКУ
А ВСЕХ СБЕЖАВШИХ ОТ НЕВЗГОДЫ, ОБРАТНО ,,НЕ ЗАГНАТЬ И ПАЛКОЙ,,
СТОЛЬКО РАЗРУШЕННЫХ СЕМЕЙ, СТОЛЬКО СМЕРТЕЙ И УНИЖЕНИЙ,
НО ВСЕ ВЫ С ФАКЛАМИ ОГНЕЙ ,В АДУ СГОРИТЕ БЕЗ СОМНЕНИЙ !
ОБАГАТИТСЯ- ВАШ ДЕВИ,З ПРОДАТЬ ВСЁ ТО, ЧТО ТОЛЬКО МОЖНО
СТРАНА В ПИКЕ, БАЛАНС ЗАВИС, НО ВОЗВРАТИТСЯ НЕ ВОЗМОЖНО...
В БЫЛУЮ РАДОСТНУЙ ЖИЗНЬ, ГДЕ НА ЛУГАХ ПАСЛИСЬ КОРОВЫ,
ГДЕ ЖИЗНЬ СТРЕМИЛАСЬ ТОЛЬКО ВВЫСЬ И БЕДНЫЙ НЕ ЛИШАЛСЯ КРОВА,
А, ЧТО В РЕАЛЬНОСТИ СЕЙЧАС ? БЕЖИТ НАРОД ОТ ВЛАСТИ ВАШЕЙ,
БЕЖИТ, БЕЖИТ БЕЗ ЛИШНИХ ФРАЗ ,ТОТ ,КТО НЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ В ПАРАШЕ
БОЛЬНОЙ ,РАЗГРАБЛЕННЫЙ НАРОД ,ПРИУЧЕННЫЙ К ГОЛОДНОЙ ЖИЗНИ
ВОВСЮ ТАНЦУЕТ И ПОЁТ, НА ТРУПАХ ПРОДАННОЙ ОТЧИЗНЫ
МОГЛИ ЛИ КРАСНЫЕ СТРЕЛКИ ПОДУМАТЬ О ТАКОМ ИСХОДЕ?
КОГДА ИЛЬИЧ ВПРАВЛЯЛ МОЗГИ И ДАЛ ПАПИРУС О СВОБОДЕ !
О СКОЛЬКО ЗИМ, О СКОЛЬКО ЛЕТ СЛЕПЫЕ НЕ УВИДЯТ СЧАСТЬЯ,
ЖУЯ ОБДРИСТАННЫЙ ОМЛЕТ, С УТРА СГОТОВЛЕННЫЙ ИМ ВЛАСТЬЮ !!!
+100500
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Реальности 12:03 04:03:2018

В Латвии один министр гей а русский мир весь гомосяки...

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Latviešu patriots 16:44 04:03:2018

100% atbalstu ar PUTINA kunga

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ИвАн 07:02 04:03:2018

Лидер не боится выйти на дебаты со своими оппонентами и народу рты извращением уголовного права не затыкает.

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Ваня 07:23 04:03:2018

Путин не лидер страны а пидер рашки

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ololosha 07:55 04:03:2018

дебаты для тех, кто хочет повысить рейтинг перед выборами, Путину рейтинг повышать не нужно

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001 08:37 04:03:2018

Ваня капля на члене путина

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ИвАн 11:03 04:03:2018

Ты веришь рейтингам? Сколько тебе лет?

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Ваня 07:05 04:03:2018

Путин обер пи дор.. Не более

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ПОЛИЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ!!! 07:12 04:03:2018

За оскорбление страны и Президента страны ВЫ обязаны арестовать этого хама!!!!!

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ИвАн 07:21 04:03:2018

Ты идиот? Это только на раше за правду арестовывают.

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Ваня 07:22 04:03:2018

Нет и не будет уважения ни к к нелюдям России ни к их петуху недомерку..

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иване 08:33 04:03:2018

Это кого и за какую правду арестовали?

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Доброжелатель 10:31 04:03:2018

""Ване ""-парню из мутной капли-придавим как клопа, дебилок ущербный, и .немощное и трусливое чушканоое создание!!хахаха дыши ровно дрыщ, пока позволяем!!!недолго тебе, чушкан метлой молоть!!

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ИвАн 11:06 04:03:2018

Вот и тупая мандавошка заребриковая похмельное хлебало открыло.

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Яверт 07:47 04:03:2018

Полностью согласен с господином Вилдерс!!!

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П у т и н 07:57 04:03:2018

А с ним согласны 150 голландцев, которые погибли в Боинге за гнойный русский мир?

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гермафродит 08:22 04:03:2018

про боинг спроси своего другана каломойшу, его люди рулили в дисретчерской

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П у т и н 08:27 04:03:2018

Диспетчер Карлос? Знаем, знаем

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22 08:34 04:03:2018

Мифический Бук телепортировавшийся из России? Знаем, знаем.

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123

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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