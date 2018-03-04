«Владимир Путин — это лидер, что бы вы о нем ни думали. Я многое из его политики критикую. Но я восхищаюсь им, как и господином (президентом США Дональдом) Трампом, за то, что они являются лидерами, которые защищают интересы российского и американского народов. Нам не хватает таких лидеров в Европе», — заявил Вилдерс в интервью телеканалу RT.
Политик добавил, что Европе, объединяющей 30 стран и все еще предпринимающей попытки расширяться, «не хватает рассудительности и чувства идентичности». «Именно поэтому я считаю, что Трамп и Путин — лучше наших лидеров», — заключил Вилдерс.
Как отмечает телеканал, в настоящий момент Вилдерс находится в России с целью «налаживания связей». Сам политик подчеркнул, что у Нидерландов и России много общих интересов, и добавил, что не считает Россию врагом.
«Россия — не наш враг. Российский народ — точно не наш враг. Нам следует понимать друг друга лучше, работать вместе и не говорить на языке русофобии и военного времени», — заключил Вилдерс.
Кто это и почему его мнение должно быть опубликовано и считаться важным?« ответить
Я знаю множество людей, которые рядом с Путиным эээ...не сядут.
Не с теми людьми общаешься :(« ответить
те люди не управляют процессами, они только скулят как обоссанные собачки« ответить
Фу-фу-фу(с) Интерны« ответить
Надеюсь, в разных кабинках, а не на коленях у Вовы?
:))
хочешь -забирай... русские с удовольствием отдадут этого пидара со всей его бандой.второй ким чаныр...и народ как корейцы...ничтожен...славят козла который их же и обворовал...россию давно пора переменовать в ПИДОРОССИЯ« ответить
За оскорбление страны и Президента страны ВЫ обязаны арестовать этого хама!!!« ответить
За оскорбление страны и Президента страны ВЫ обязаны арестовать этого хама!!!!« ответить
Полиция безопасности уже выехала, включив сирену и напевая: Путин х у й л о, лалалала« ответить
Поросенко ган дон ла-ла-ла« ответить
ПБ-ты конкреиный длб.и лузер!дрыщ с дивана.и никчемный марамойчик!за языком следм труслмвая шкодина!!!« ответить
To РЕАЛЬНОСТЬ ! 23:35 02:03:2018 11:07 04:03:2018« ответить
+100500 !!!
ЛАТВИЯ-ИСТОРИЯ УСПЕХА !
СТРАНА БЕЗЗУБЫХ ПАТРИОТОВ, КУДА ТЫ КАТИШСЯ, КУДА ?
СТРАНА РАБОВ И НАЦ. УРОДОВ, КУДА НИ ГЛЯНЬ- ВОКРУГ БЕДА
ПРОДАВ СТРАНУ, ПРОДАВ НАРОД, ВЫ О СВОБОДЕ ГОВОРИТЕ?
СВОБОДУ ПОЛОЖИТЕ В РОТ И ЖУЙТЕ ЕЁ, И ХВАЛИТЕ
НЕ БУДЕТ НАЦИИ У ВАС, ВАС ОБМАНУЛИ ВАШИ ,,БРАТЬЯ,,
ЧТО НИ МИНИСТР, ТО ПИДАРАСТ, ВСЕГДА СО ШТАТАМИ В ОБЪЯТЬЯХ
ВВОЗЯ ЗАМОРСКИЕ ОТХОДЫ, СТРАНУ ВЫ ПРЕВРАТИЛИ В СВАЛКУ
А ВСЕХ СБЕЖАВШИХ ОТ НЕВЗГОДЫ, ОБРАТНО ,,НЕ ЗАГНАТЬ И ПАЛКОЙ,,
СТОЛЬКО РАЗРУШЕННЫХ СЕМЕЙ, СТОЛЬКО СМЕРТЕЙ И УНИЖЕНИЙ,
НО ВСЕ ВЫ С ФАКЛАМИ ОГНЕЙ ,В АДУ СГОРИТЕ БЕЗ СОМНЕНИЙ !
ОБАГАТИТСЯ- ВАШ ДЕВИ,З ПРОДАТЬ ВСЁ ТО, ЧТО ТОЛЬКО МОЖНО
СТРАНА В ПИКЕ, БАЛАНС ЗАВИС, НО ВОЗВРАТИТСЯ НЕ ВОЗМОЖНО...
В БЫЛУЮ РАДОСТНУЙ ЖИЗНЬ, ГДЕ НА ЛУГАХ ПАСЛИСЬ КОРОВЫ,
ГДЕ ЖИЗНЬ СТРЕМИЛАСЬ ТОЛЬКО ВВЫСЬ И БЕДНЫЙ НЕ ЛИШАЛСЯ КРОВА,
А, ЧТО В РЕАЛЬНОСТИ СЕЙЧАС ? БЕЖИТ НАРОД ОТ ВЛАСТИ ВАШЕЙ,
БЕЖИТ, БЕЖИТ БЕЗ ЛИШНИХ ФРАЗ ,ТОТ ,КТО НЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ В ПАРАШЕ
БОЛЬНОЙ ,РАЗГРАБЛЕННЫЙ НАРОД ,ПРИУЧЕННЫЙ К ГОЛОДНОЙ ЖИЗНИ
ВОВСЮ ТАНЦУЕТ И ПОЁТ, НА ТРУПАХ ПРОДАННОЙ ОТЧИЗНЫ
МОГЛИ ЛИ КРАСНЫЕ СТРЕЛКИ ПОДУМАТЬ О ТАКОМ ИСХОДЕ?
КОГДА ИЛЬИЧ ВПРАВЛЯЛ МОЗГИ И ДАЛ ПАПИРУС О СВОБОДЕ !
О СКОЛЬКО ЗИМ, О СКОЛЬКО ЛЕТ СЛЕПЫЕ НЕ УВИДЯТ СЧАСТЬЯ,
ЖУЯ ОБДРИСТАННЫЙ ОМЛЕТ, С УТРА СГОТОВЛЕННЫЙ ИМ ВЛАСТЬЮ !!!
+100500
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В Латвии один министр гей а русский мир весь гомосяки...« ответить
100% atbalstu ar PUTINA kunga« ответить
Лидер не боится выйти на дебаты со своими оппонентами и народу рты извращением уголовного права не затыкает.« ответить
Путин не лидер страны а пидер рашки« ответить
дебаты для тех, кто хочет повысить рейтинг перед выборами, Путину рейтинг повышать не нужно« ответить
Ваня капля на члене путина« ответить
Ты веришь рейтингам? Сколько тебе лет?« ответить
Путин обер пи дор.. Не более« ответить
За оскорбление страны и Президента страны ВЫ обязаны арестовать этого хама!!!!!« ответить
Ты идиот? Это только на раше за правду арестовывают.« ответить
Нет и не будет уважения ни к к нелюдям России ни к их петуху недомерку..« ответить
Это кого и за какую правду арестовали?« ответить
""Ване ""-парню из мутной капли-придавим как клопа, дебилок ущербный, и .немощное и трусливое чушканоое создание!!хахаха дыши ровно дрыщ, пока позволяем!!!недолго тебе, чушкан метлой молоть!!« ответить
Вот и тупая мандавошка заребриковая похмельное хлебало открыло.« ответить
Полностью согласен с господином Вилдерс!!!« ответить
А с ним согласны 150 голландцев, которые погибли в Боинге за гнойный русский мир?« ответить
про боинг спроси своего другана каломойшу, его люди рулили в дисретчерской« ответить
Диспетчер Карлос? Знаем, знаем« ответить
Мифический Бук телепортировавшийся из России? Знаем, знаем.« ответить