Парламентарий Нидерландов и лидер правой «Партии свободы» Герт Вилдерс заявил, что критично относится к политике российского президента Владимира Путина, однако подчеркнул, что Европе не хватает таких лидеров, как Путин.

«Владимир Путин — это лидер, что бы вы о нем ни думали. Я многое из его политики критикую. Но я восхищаюсь им, как и господином (президентом США Дональдом) Трампом, за то, что они являются лидерами, которые защищают интересы российского и американского народов. Нам не хватает таких лидеров в Европе», — заявил Вилдерс в интервью телеканалу RT.

Политик добавил, что Европе, объединяющей 30 стран и все еще предпринимающей попытки расширяться, «не хватает рассудительности и чувства идентичности». «Именно поэтому я считаю, что Трамп и Путин — лучше наших лидеров», — заключил Вилдерс.

Как отмечает телеканал, в настоящий момент Вилдерс находится в России с целью «налаживания связей». Сам политик подчеркнул, что у Нидерландов и России много общих интересов, и добавил, что не считает Россию врагом.

«Россия — не наш враг. Российский народ — точно не наш враг. Нам следует понимать друг друга лучше, работать вместе и не говорить на языке русофобии и военного времени», — заключил Вилдерс.