Хоккеисты Латвии проиграли сборной Канады

Игра, прошедшая в воскресенье в Риге, закончилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу канадцев. Шайбы забросили защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни (3-я минута) и другой игрок обороны Мэт Робинсон из московского ЦСКА (31).
На Олимпиаде сборная Канады сыграет в группе A, где ее соперниками станут команды Чехии, Швейцарии, Южной Кореи. Сборная Латвии не квалифицировалась на Игры-2018.
Мужской хоккейный турнир в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля.
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