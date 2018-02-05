Хоккеисты Латвии проиграли сборной Канады

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Анатолий Тарасов
09:25 05.02.2018
Спорт / Хоккей

Хоккеисты сборной Канады обыграли команду Латвии в контрольном матче перед Олимпийскими играми в Пхенчхане.

Игра, прошедшая в воскресенье в Риге, закончилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу канадцев. Шайбы забросили защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни (3-я минута) и другой игрок обороны Мэт Робинсон из московского ЦСКА (31).

 

На Олимпиаде сборная Канады сыграет в группе A, где ее соперниками станут команды Чехии, Швейцарии, Южной Кореи. Сборная Латвии не квалифицировалась на Игры-2018.

 

Мужской хоккейный турнир в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля.

РИА Новости / Фото LETA
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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 