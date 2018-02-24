Хоккеисты сборной Канады обыграли команду Чехии в матче за бронзу на Олимпийских играх в Южной Корее.

Игра, прошедшая в субботу в Канныне, закончилась со счетом 6:4 (3:1, 0:0, 3:3) в пользу канадцев. В составе победителей по дублю оформили Эндрю Эббетт (9-я и 46-я минуты) и Крис Келли (10, 50), по шайбе забросили Дерек Рой (16) и Войтек Вольский (56). Авторами голов у чехов стали Мартин Ружичка (10), Ян Коварж (47) и Роман Червенка (57, 58).

В финале олимпийского хоккейного турнира в воскресенье сыграют сборные России и Германии.