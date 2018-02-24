Хоккеисты сборной Канады взяли бронзу(5)

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Анатолий Тарасов
18:45 24.02.2018
Спорт / Хоккей

Хоккеисты сборной Канады обыграли команду Чехии в матче за бронзу на Олимпийских играх в Южной Корее.

Игра, прошедшая в субботу в Канныне, закончилась со счетом 6:4 (3:1, 0:0, 3:3) в пользу канадцев. В составе победителей по дублю оформили Эндрю Эббетт (9-я и 46-я минуты) и Крис Келли (10, 50), по шайбе забросили Дерек Рой (16) и Войтек Вольский (56). Авторами голов у чехов стали Мартин Ружичка (10), Ян Коварж (47) и Роман Червенка (57, 58).

 

В финале олимпийского хоккейного турнира в воскресенье сыграют сборные России и Германии.

РИА Новости / Фото
Комментарии (5)
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Latviešu patriots 19:15 24:02:2018

Uzvaru Vācijai! Deuchland Deuchland uber alles, uber alles in der Welt!

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Играл бы ты в шашки 20:01 24:02:2018

и не отвлекался.

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Саня 19:48 24:02:2018

Завтра Россия завоюет серебро. Молодцы!

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Главное, повторяй это почаще. 20:21 24:02:2018

Америка, благодаря твои молитвам, выиграла, чехи тоже.))))

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эксперт 20:00 24:02:2018

Завтра Россия размажет немцев по льду,думаю 5-0 будет достаточно,а то обидятся.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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