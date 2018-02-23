Хоккеисты сборной России победили команду Чехии в полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане. Матч завершился со счётом 3:0.

Российская команда впервые с 1998 года пробилась в главный матч Олимпийских игр. 20 лет назад сборная России в решающей игре турнира уступила команде Чехии (0:1) и завоевала серебряные медали.

В 2002 году в Солт-Лейк Сити сборная России завоевала бронзу, победив в матче за третье место команду Беларуси. Это были последние медали нашей команды. В 2006-м в Турине российская команда осталась четвёртой, а в 2010 году в Ванкувере и в 2014 году в Сочи сборная России терпела поражение на стадии четвертьфинала.