Российская команда впервые с 1998 года пробилась в главный матч Олимпийских игр. 20 лет назад сборная России в решающей игре турнира уступила команде Чехии (0:1) и завоевала серебряные медали.
В 2002 году в Солт-Лейк Сити сборная России завоевала бронзу, победив в матче за третье место команду Беларуси. Это были последние медали нашей команды. В 2006-м в Турине российская команда осталась четвёртой, а в 2010 году в Ванкувере и в 2014 году в Сочи сборная России терпела поражение на стадии четвертьфинала.
URAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!« ответить
Ура!! Ура! Ура!!!!!!!!« ответить
русофобы смотрели хоккей россия-чехия и плакали« ответить
Зато накануне они соревновались в сла боумии и шутили на предмет, когда Россия будет играть за третье место.))))« ответить
А как они рыдали ,когда Россия омерикосов драла« ответить
25го вкатает в лед Канадскую сборную! И хлопнем крышкой консервной банки.« ответить
Молодцы! Удачи мужикам! А выиграли, потому, что звезд НХЛовских не було, а то те непонятно за кого играют« ответить
да, не было, даже того же Овечкина« ответить
Давно. нужно было молодняк в сборную брать! Легионеры не нужны.« ответить
А надо простой вопрос задать, кто больше платит легионерам и станет понятно, за кого они катают« ответить
Сейчас затаскают российских хоккеистов по допинг-контролям! Держитесь, ребята! Молодцы! С праздником вас всех!« ответить
С ПРАЗДНИКОМ! Да, а с допингом могут, тогда олимпийское движение вообще в болоте застрянет. Это у американских пловцов справка от ВАДА легальная на моторную лодку :)« ответить
Чем ваше "боление" закончилось? Как всегда?« ответить
То то я думаю, все патриотSSы сегодня языки проглотили. А вчера такие разговорчивые были.)))))))
у уродов-педриотсов траур!« ответить
С чем их и поздравляем,дебилсов!
Патриотсы- стервятники, они в других ветках слюну брызжут. Больше они ничего не умеют!« ответить
Как и на чм 2017 3-0 чехи слили россиянам,так и сейчас.Стабильно.« ответить
Молодцы ребята!!! Никогда не думал, что в во втором хоккейном полуфинале буду болеть за немцев!!!!« ответить
и канадцам напихать-напомнить, как их отЭмели у них же в Канаде россияне!« ответить
Вот педриоты взвоют-отлично будет!
Да если Канаде наваляют будет великая победа! А в таком раскладе и второе место в почете! Мужики играют, тренер правильно дает установки, тут только МОК нагадить может« ответить