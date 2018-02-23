Хоккеисты сборной России впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады(46)

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Виталий Вавилкин
11:56 23.02.2018
Спорт / Хоккей

Хоккеисты сборной России победили команду Чехии в полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане. Матч завершился со счётом 3:0.

Российская команда впервые с 1998 года пробилась в главный матч Олимпийских игр. 20 лет назад сборная России в решающей игре турнира уступила команде Чехии (0:1) и завоевала серебряные медали.

 

В 2002 году в Солт-Лейк Сити сборная России завоевала бронзу, победив в матче за третье место команду Беларуси. Это были последние медали нашей команды. В 2006-м в Турине российская команда осталась четвёртой, а в 2010 году в Ванкувере и в 2014 году в Сочи сборная России терпела поражение на стадии четвертьфинала.

 

championat / Фото
Комментарии (46)
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Latviešu patriots 12:01 23:02:2018

URAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

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СССР - ЛССР 12:32 23:02:2018

Ура!! Ура! Ура!!!!!!!!

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Саня™ 13:19 23:02:2018

русофобы смотрели хоккей россия-чехия и плакали

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to Саня™ 13:30 23:02:2018

Зато накануне они соревновались в сла боумии и шутили на предмет, когда Россия будет играть за третье место.))))

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Сергей 13:35 23:02:2018

А как они рыдали ,когда Россия омерикосов драла

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Красная Машина 13:53 23:02:2018

25го вкатает в лед Канадскую сборную! И хлопнем крышкой консервной банки.

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Пророк 14:17 23:02:2018

Молодцы! Удачи мужикам! А выиграли, потому, что звезд НХЛовских не було, а то те непонятно за кого играют

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>>>Пророк 14:17 23:02:2018 14:52 23:02:2018

да, не было, даже того же Овечкина

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Согласен пророк! 14:54 23:02:2018

Давно. нужно было молодняк в сборную брать! Легионеры не нужны.

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Пророк 15:37 23:02:2018

А надо простой вопрос задать, кто больше платит легионерам и станет понятно, за кого они катают

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SV 12:02 23:02:2018

Сейчас затаскают российских хоккеистов по допинг-контролям! Держитесь, ребята! Молодцы! С праздником вас всех!

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Пророк 14:22 23:02:2018

С ПРАЗДНИКОМ! Да, а с допингом могут, тогда олимпийское движение вообще в болоте застрянет. Это у американских пловцов справка от ВАДА легальная на моторную лодку :)

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Ну, че там, patriotsosi? 12:05 23:02:2018

Чем ваше "боление" закончилось? Как всегда?
То то я думаю, все патриотSSы сегодня языки проглотили. А вчера такие разговорчивые были.)))))))

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народ Латвии 12:14 23:02:2018

у уродов-педриотсов траур!
С чем их и поздравляем,дебилсов!

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Пророк 15:40 23:02:2018

Патриотсы- стервятники, они в других ветках слюну брызжут. Больше они ничего не умеют!

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урррааа 12:09 23:02:2018

Как и на чм 2017 3-0 чехи слили россиянам,так и сейчас.Стабильно.

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jurasij 12:11 23:02:2018

Молодцы ребята!!! Никогда не думал, что в во втором хоккейном полуфинале буду болеть за немцев!!!!

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народ Латвии 12:17 23:02:2018

и канадцам напихать-напомнить, как их отЭмели у них же в Канаде россияне!
Вот педриоты взвоют-отлично будет!

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Пророк 15:39 23:02:2018

Да если Канаде наваляют будет великая победа! А в таком раскладе и второе место в почете! Мужики играют, тренер правильно дает установки, тут только МОК нагадить может

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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