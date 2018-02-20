В матче раунда плей-офф американцы одержали победу над соперниками из сборной Словакии со счетом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).
В четвертьфинале команда США сыграет с Чехией.
Российская команда получила прямую путевку в четвертьфинал, заняв первое место в своей группе, где команде удалось обыграть, в частности, сборную США (5:0). Борьбу за выход в полуфинал россияне поведут с победителем пары Словения – Норвегия.
XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Похоже Рyсским не избежать удовольствия оттpaxaть пeндocoв дyблем:))))))))« ответить
Это какая российская сборная, которую оттрахали словаки, побежденные пендосами?:))« ответить
которую оттрахали словаки, побежденные пендосами?:))« ответить
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Aga:
Moja mamasa kotoruju trahal nemec,kotorogo trahal kirgiz,kotorogo trahal russkij,no vse ravno ja rodilsja lotiSSom
ВСЯ Россия обхохатывется: Норвегия , заказавшия 6 000 доз "противоастменного" препарата - берёт медали одна за другой......ПРОСТО астму лечат. ТВАРИ из "антидопинговых комиссий" - БЕЗМОЛСТВУЮТ......Перекаченные стимуляторами "спортсменки" из США - обильно "потеют допингом". ПРОДАЖНЫЕ "КОМИССИИ" - опять БЕЗМОЛВСТВУЮТ......Да и будут.... На то они и ПРОДАЖНЫЕ.......« ответить