Мужская сборная США завоевала путевку в 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане.

В матче раунда плей-офф американцы одержали победу над соперниками из сборной Словакии со счетом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).

В четвертьфинале команда США сыграет с Чехией.

Российская команда получила прямую путевку в четвертьфинал, заняв первое место в своей группе, где команде удалось обыграть, в частности, сборную США (5:0). Борьбу за выход в полуфинал россияне поведут с победителем пары Словения – Норвегия.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.