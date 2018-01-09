Холмс отметил день рождения

6 января, в субботу, в Риге уже в седьмой раз отметили день рождения знаменитого сыщика Шерлока Холмса. В самом деле, наш город имеет полное право считать себя родиной этого бессмертного персонажа, ведь в Риге снято немало сцен замечательного фильма Игоря Масленникова.

Нынешний день рождения праздновался с особым размахом. Более ста человек, которые будто сошли со страниц произведений Артура Конан Дойля, собрались на площади возле Художественной музея. Среди них были известные в обществе люди – журналисты, предприниматели. В английском стиле были наряжены и собаки разнообразных пород, также принявшие участие в шествии.

Организаторы подготовили влекательные квесты «Загадка для доктора Ватсона» и «Дом с двойным дном». Любителям детектива предлагалось разгадать исторические головоломки, а в качестве награды за сообразительность – попить настоящего английского чаю.

— Такие мероприятия привлекают в город туристов, поэтому мы их всячески поддерживаем и рекламируем за пределами Латвии, — говорит руководитель Рижского бюро по развитию туризма Вита Ермоловича.

Вот и в этом году за шествием персонажей, будто сошедших со страниц любимых детективов, наблюдали сотни людей. День рождения Шерлока Холмса стал веселым городским праздником, новой городской традицией.