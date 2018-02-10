«Один из инструкторов сказал, что лыжники вынуждены были выбросить лыжи после тренировки в четверг», — сказал техник Крейг Рэнделл морозным утром на горнолыжном курорте Ёнпхён, где в этом месяце пройдут соревнования по слалому, гигантскому слалому и командные забеги, сообщает Рейтер.
«С этим ничего не поделать, из-за низкой температуры снег прилипает к основанию лыж и деформирует их. Лыжи быстро превращаются в мусор», — сказал он.
Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер сказал, что снежные кристаллы, которые формируются в холод, — виновники того, что многие лыжи встречают безвременную кончину. «На каждую гонку требуется разная пара лыж, и это не из-за интенсивности тренировок, а из-за холода, — сказал он. — Снежные кристаллы становятся острыми, когда температура опускается до −20 градусов, и основание лыж просто сгорает», — говорит слаломист которому пророчат золото в Пхёнчхане.
Хотя забраковывание дорогих лыж из-за относительно небольших недостатков может показаться прихотью, олимпийцы решаются на это в погоне за медалями. «Когда вы спортсмен, который хочет быть лучшим в мире, каждая миллисекунда, каждая маленькая деталь имеет значение».
Из-за сильного снега и холодов в слаломную трассу вбрызгивают воду. Это вместе с тенденцией к потеплению в регионе поможет поддержать целостность лыж.
Игры продолжатся по 25 февраля.
da idi te vi nakuj, morozi im meshajut, poprositi Omerikancev, oni temperaturu podkrutjat« ответить
Сначала допинг не дал штатам победить... теперь лыжи кривые« ответить
Не появился ли русский допинг "мороз"? Это Путин фуфайкой нагнал арктических ветров.« ответить
"Хорошо, что мне это не грозит",- произнёс довольный Шипулин и перевернулся на другой бок.« ответить
"Пусть в такой мороз русские тренируются",- добавил он и зажмурился от удовольствия.
Не только лыжи портит, но и полозья у дукурсов« ответить