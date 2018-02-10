Суровая холодная погода в Пхёнчхане деформирует лыжи, из-за чего некоторые спортсмены выбрасывают их сразу после тренировки, сообщает работник горнолыжной трассы.

«Один из инструкторов сказал, что лыжники вынуждены были выбросить лыжи после тренировки в четверг», — сказал техник Крейг Рэнделл морозным утром на горнолыжном курорте Ёнпхён, где в этом месяце пройдут соревнования по слалому, гигантскому слалому и командные забеги, сообщает Рейтер.

«С этим ничего не поделать, из-за низкой температуры снег прилипает к основанию лыж и деформирует их. Лыжи быстро превращаются в мусор», — сказал он.

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер сказал, что снежные кристаллы, которые формируются в холод, — виновники того, что многие лыжи встречают безвременную кончину. «На каждую гонку требуется разная пара лыж, и это не из-за интенсивности тренировок, а из-за холода, — сказал он. — Снежные кристаллы становятся острыми, когда температура опускается до −20 градусов, и основание лыж просто сгорает», — говорит слаломист которому пророчат золото в Пхёнчхане.

Хотя забраковывание дорогих лыж из-за относительно небольших недостатков может показаться прихотью, олимпийцы решаются на это в погоне за медалями. «Когда вы спортсмен, который хочет быть лучшим в мире, каждая миллисекунда, каждая маленькая деталь имеет значение».

Из-за сильного снега и холодов в слаломную трассу вбрызгивают воду. Это вместе с тенденцией к потеплению в регионе поможет поддержать целостность лыж.

Игры продолжатся по 25 февраля.