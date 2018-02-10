Холода в Пхёнчхане деформируют лыжи(5)

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Владимир Бучельников
23:00 09.02.2018
Спорт

Суровая холодная погода в Пхёнчхане деформирует лыжи, из-за чего некоторые спортсмены выбрасывают их сразу после тренировки, сообщает работник горнолыжной трассы.

«Один из инструкторов сказал, что лыжники вынуждены были выбросить лыжи после тренировки в четверг», — сказал техник Крейг Рэнделл морозным утром на горнолыжном курорте Ёнпхён, где в этом месяце пройдут соревнования по слалому, гигантскому слалому и командные забеги, сообщает Рейтер.

 

«С этим ничего не поделать, из-за низкой температуры снег прилипает к основанию лыж и деформирует их. Лыжи быстро превращаются в мусор», — сказал он.

 

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер сказал, что снежные кристаллы, которые формируются в холод, — виновники того, что многие лыжи встречают безвременную кончину. «На каждую гонку требуется разная пара лыж, и это не из-за интенсивности тренировок, а из-за холода, — сказал он. — Снежные кристаллы становятся острыми, когда температура опускается до −20 градусов, и основание лыж просто сгорает», — говорит слаломист которому пророчат золото в Пхёнчхане.

 

Хотя забраковывание дорогих лыж из-за относительно небольших недостатков может показаться прихотью, олимпийцы решаются на это в погоне за медалями. «Когда вы спортсмен, который хочет быть лучшим в мире, каждая миллисекунда, каждая маленькая деталь имеет значение».

 

Из-за сильного снега и холодов в слаломную трассу вбрызгивают воду. Это вместе с тенденцией к потеплению в регионе поможет поддержать целостность лыж.

 

Игры продолжатся по 25 февраля.

Gismeteo / Фото
Комментарии (5)
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Пеца 01:21 10:02:2018

da idi te vi nakuj, morozi im meshajut, poprositi Omerikancev, oni temperaturu podkrutjat

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Ну фсе... 07:23 10:02:2018

Сначала допинг не дал штатам победить... теперь лыжи кривые

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Факир 07:47 10:02:2018

Не появился ли русский допинг "мороз"? Это Путин фуфайкой нагнал арктических ветров.

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Саня 08:35 10:02:2018

"Хорошо, что мне это не грозит",- произнёс довольный Шипулин и перевернулся на другой бок.
"Пусть в такой мороз русские тренируются",- добавил он и зажмурился от удовольствия.

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Так 15:12 10:02:2018

Не только лыжи портит, но и полозья у дукурсов

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (15)

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