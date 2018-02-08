В группе рижского микрорайона Плявниеки на Facebook появилось предупреждение: «Уважаемые соседи по району, шел домой и наблюдал картину, как нарик (100% инфа, так как знаю его) вешал хомут на магнит подъездной двери. Если увидите такую либо что похожее, что мешает закрытию двери и срабатыванию магнита, срывайте немедленно».

Автор пояснил, что заметил неладное на ул. Илукстес, 6 (см. фото). Многие комментаторы подтвердили: в своих подъездах они видели что–то похожее… Приглядимся же пристальнее к этому явлению: появлению подобных блокираторов на подъездных дверях.

«Надели хомут и фоткали окна!»

Для начала приведем свидетельства очевидцев — а их немало, кто уже видел подобное у себя в подъезде:

«В нашем доме тоже надевали хомут, мы снимали. Так около недели продолжалось. Когда закончилось, у соседей квартиру обокрали, — пишет Тереза и поясняет: в доме также видели, как ходят какие–то люди и фотографируют окна. Зачем?» «У них тоже прогресс вперед идет. Зачем на пальцах показывать? Раз, фотку [партнерам] показал, адресок и время сказал, когда хозяев нет, — они тоже не один день к работе готовятся», — пояснила дама. И ее версия подтверждается конкретной кражей в их доме.

Кристине также видела подобный блокиратор на дверях: «В Пурвциемсе, кажется, на ул. Стирну, пару недель назад было такое».

Ксения в свою очередь указывает: в их доме такие блокираторы уже неоднократно приходилось снимать с дверей. «На Руденс, 6, просто снимали за неделю — по два раза».

И другие комментаторы также подтверждают: появление блокираторов в рижских спальных микрорайонах Пурвциемс и Плявниеки — дело обычное. И последствия после этого бывают самые неприятные: «На Руденс, 3, та же история. Раньше бумагой магниты заклеивали, иногда монеты по 1–2 цента цепляли, чтобы легко — рывком — дверь открывать, а теперь внаглую провода обрывают, выродки».

Вадим к этому добавляет: «У меня на Салнас, 7, тоже хомут нашел. Это не соседи, а кто–то другой. Дворник, почтальон или воры».

«А как же дворники и монтёры?»

Скептики, в свою очередь, напомнили о специалистах, которым попросту нужно беспроблемно попадать в подъезды:

Петр пишет, к примеру: «Успокойтесь! Это сотрудники, которые чинят вам интернет или ведут какие–либо работы и вешают их, чтоб не ждать соседей, так как постоянно нужно бегать из подъезда в подъезд, пока не выполнит поставленную задачу от своей компании или клиента! Для нариков это слишком трудно такое вешать, проще выждать выходящего или заходящего человека. У вас паранойя! А увидите нарика в подъезде за чем–то нехорошим, тогда и принимайте меры. Не сейте людям панику и страх!»

На это автор публикации возразил: «Главное, чтоб тебя не коснулось, если по голове приложат чем–то. Не паранойя у меня. Я этого нарика знаю очень давно. Я жил на Тинужу, 4, и он раньше общался со старшими, но скатился по наклонной».

Многие его поддержали: у почтальонов и ремонтников есть чипы и коды. Но это тоже не всегда помогает: те, кто реально работает в подъездах, например, разносит рекламные листовки по ящикам, говорит, что коды есть не от всех подъездов, к тому же они устаревают.

Петр подвел итог: «Дверь в квартиру закрывать надо, а в подъезд попасть — много ума не надо. Срывай или не срывай стяжки или изоленты. Я сам обслуживал интернет–клиентов и мог в течение пяти минут попасть в любой подъезд Риги — неважно, какой код там стоит».

Воры ходят по подъездам

Все–таки в подобных случаях для подозрений есть веские основания, так как подъезды — это любимые места обитания злоумышленников. Дергают ручки, проверяя — а вдруг не заперто, ломают замки, выносят то, что жильцы оставили в подъезде… Хранить коляски и велосипеды, к примеру, в подъезде сейчас мало кто решится.

Доходит до смешного: в прошлом году по многоквартирным домам Цесиса ходила женщина, которая собирала и уносила понравившиея коврики перед дверями!

Полицейская сводка свидетельствует: по поъездам домов ходят и новички, и опытные воры. Например, в августе прошлого года в Риге полиция задержала банду из трех ранее судимых мужчин, подозреваемых по меньшей мере в 20 кражах, которые они совершили за лето. Объектами краж становились квартиры, офисы, мастерские и даже просто лестничные клетки домов, находящихся в микрорайонах Саркандаугава и Вецмилгравис.

Домушники выбирали объекты, находящиеся на первом этаже, и проникали туда при помощи взлома оконных решеток. После чего выносили из помещения все что могли — от драгоценностей и инструментов до кассовых аппаратов и телевизоров. По данным полиции, злоумышленники также проникали в закрытые подъезды жилых домов и воровали оттуда прикрепленные к батареям или перилам велосипеды жильцов. В ходе обыска, проведенного по месту жительства задержанных, а также в ломбардах по соседству сыщикам удалось обнаружить часть украденного.

По данным полиции, воры в основном действуют в дневное время, когда люди находятся на работе или по иным причинам отсутствуют дома. В 25% случаев кражи совершаются в условиях свободного доступа в жилище, то есть квартира не закрыта либо открыто окно.

«Воры стали результативнее работать!»

«По опыту мы видим, что активное время для деятельности воров — выходные, суббота и воскресенье, — в свою очередь рассказал журналистам Ингус Савицкис, представитель страховой компании Balta. — К сожалению, большинство людей уверены, что с ними ничего плохого случиться не может, поэтому вопросам безопасности не уделяют достаточного внимания.

В прошлом году с января по октябрь было зарегистрировано 2383 кражи, в том числе 78% — из квартир, и 22% — из частных домов. За аналогичный период прошлого года — 2788. То есть квартирных краж больше не стало. Но, как отмечают страховщики, на 61% выросла средняя сумма страхового возмещения, достигнув 1156 евро, хотя общее их количество уменьшилось.

«Крадут все более дорогие и ценные вещи — например, компьютерную технику, за которую в этом году наша страховая компания выплатила возмещений уже на 77% больше, чем в прошлом году за тот же период», — говорит Савицкис.

О чем это говорит? Воры стали лучше готовиться.

Как себя обезопасить

Страховщики и госполиция призывают людей больше заботиться о своей безопасности и имуществе, напоминая:

* двери жилища всегда должны быть закрытыми, даже если вы находитесь дома или ненадолго вышли;

* покидая жилище надолго, не оставляйте сумки, кошельки, телефоны, ключи и другое ценное имущество в хорошо просматриваемых и легкодоступных местах, в том числе рядом с дверями и окнами;

* в темное время суток желательно занавешивать окна, чтобы воры не смогли изучить привычки жителей дома и увидеть, какие в нем имеются ценные вещи;

* окна домов и квартир на первом этаже должны быть защищены блокаторами;

* двери и замки для дома или квартиры выбирайте с повышенной степенью безопасности. Также полезно было бы установить двойные двери, особенно в квартиру;

* никогда не оставляйте ключ в дверном замке;

* в случае потери ключей замените замок;

* в случае кражи немедленно сообщите полиции по телефону 110.

Домушники едут в Европу

Любопытно, что в России сейчас констатируют некоторое снижение статистики квартирных краж. Связывают это с двумя причинами: во–первых, активное развитие систем видеонаблюдения, по крайней мере в мегаполисах. Во–вторых, некоторые известные квартирные воры уезжают работать в Европу.

Выходцы из Грузии остаются самыми квалифицированными квартирными ворами, именно от них чаще всего страдают россияне, пишет iz.ru. Однако в целом их присутствие на криминальном рынке России снижается.

В последние годы эта категория криминалитета сосредоточила усилия на «работе» за рубежом — все чаще от домушников страдают жители европейских стран — Греции, Италии, Германии и Испании.

Например, в ноябре 2017 года испанская полиция провела крупномасштабную операцию, в результате которой были задержаны 23 выходца из Грузии, имевших отношение к этнической ОПГ. Им инкриминируют убийства, квартирные кражи и отмывание денег. Поводом для антикриминальной зачистки стала ужасающая статистика хищений — краж и грабежей в домах испанцев. Согласно полицейской статистике, озвученной в 2016 году, только в Мадриде выходцами из Грузии было совершено свыше половины всех квартирных краж.

Николай КУДРЯВЦЕВ.