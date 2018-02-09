Хосам Абу Мери сорвал аплодисменты, выступив против русского языка (+ВИДЕО)(42)

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Виталий Вавилкин
18:50 08.02.2018
Политика / Политики

В то время, как сегодня перед стенами Сейма проходил митинг в защиту билингвального образования, внутри здания власть имущие с жаром и эмоциями обсуждали данную тему.

Своеобразной жемчужиной заседания стало выступление ливанского депутата от “Единства” Хосама Абу Мери, сорвавшего аплодисменты, стуча по столу с криками “Это Латвия!”.

 

“Человек не может прочувствовать принадлежность к своей стране, уважать и гордиться ей, если он не знает историю своей страны, ее культуру или язык. Я выучил латышский язык и это помогло мне познакомится и понять Латвию – страну, которая дала мне дом и помогла развитию. Это не отняло у меня моей принадлежности к родине и не отняло мою культуру, поэтому я не поверю и никогда не смогу поверить тому, что спустя 27 лет с момента обретения независимости мы все еще должны дискутировать о столь фундаментальных вещах.

 

Я хочу напомнить многим людям в этом зале, хочу напомнить людям, стоящим снаружи, говорящим на языке другой страны – это Латвия, это латвийская национальная земля, это независимая страна. Я хочу также напомнить, что латышский язык был, есть и будет единственным государственным языком”, — заявил он, призвав голосовать за ликвидацию билингвального образования в Латвии.

Напомним, Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

 

Во время голосования депутатов у здания Сейма собралось около 300 человек, которые протестовали против перевода школ на латышский язык обучения.

 

В основном на акцию пришли пожилые люди, протестующих школьного возраста практически нет.

 

Участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами против запланированной Министерством образования и науки (МОН) реформы и освистали проходящих на заседание депутатов.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (42)
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SkeptiK 18:58 08:02:2018

Ну и

гнусь!

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Однако! 19:22 08:02:2018

Какой-то араб, без году неделя здесь, а уже говорит по латышски, стал депутатом, стыдно должно быть некоторым, кто живет здесь многие десятки лет, ведь даже попугай из матросского кубрика уже бы через пол года трещал на латышском

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ИвАн 19:32 08:02:2018

Ты о русских, живущих в Латвии россией. Тут ты прав. И Хосам 100% прав.

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варзилову Однако, ИвАн 19:56 08:02:2018

А что же ты, биомусор, не знаешь латышского? Что выЁ6ывашься, глист навозный?.

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ИвАн 20:15 08:02:2018

Tu kļūdies. Latviešu ir mana dzimtā valoda< bet krievu valodu zinu gandrīz dzimtās līmenī, jo esu gan dienējis, gan strādājis vietās, kur bez tās nevar. Man šķiet, ka atkritums esi tieši tu, kurš izmantojot okupāciju, ir šeit iedzīvojies un uzskati, ka no 91ā nekas nav mainījies. Karogu tev dirsā.

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деко 20:23 08:02:2018

Еще одно доказательство, что латышскость передается половым путем)

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. 20:37 08:02:2018

Между прочим, этот араб, переселившись в Латвию в зрелом возрасте хорошо выучил латышский язык и даже по-русски он более менее говорит и понимает теперь. А многие русскоязычные, родившись и прожив в Латвии всю свою жизнь не знают латышский язык даже на среднем уровне. Я бы на Вашем месте сгорел от стыда и позора.

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Правда тут 20:47 08:02:2018

Латвия Русская земля порабы запомнить.

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Правда тут 20:52 08:02:2018

Позор на собачьем тявкать никто не будет опускаться до второсортных.

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деко 20:56 08:02:2018

И что, выучил латышский и работает латышом. Мы рады за него. И русский он выучил корысти ради, половина пациентов таки. И я его знаю, потому как мне без него никак. А значимой части населения он не нужен. Точка. Нечего им стыдится на своей земле то)

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олег 22:43 08:02:2018

Тебя левака тролля-эльфа ИвАна-давно изучаю и твои бредни диванеые!Свободен пассажир!Не чеши тут людям пургу!хахахаха"ники"-погремухи меняешь но видно сразу везде теья пассажира.пыжишься и тужишься с дивана!брошеный и обозленный на весь мир недочеловечишка!

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Иван 22:46 08:02:2018

Я бы на твоем месте с дивана не чесал бред!позор то что ,малюешь с дивана(диванные войска),да????не смешил бы народ тут.тролл -эльф! Хахаха

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Vik 23:12 08:02:2018

Через лет 10-20 кроме него будут знать Латышский язык все его родственники, соседи его деревни, которые прибудут в Латвию, которые займут места в сейме и других руководящих местах, потом все местные начнут или возмущаться или оденут паранджу и замолчат. Нормальное течение жизни, Германия, Франция тому пример.

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а он вообще американский шпион 18:59 08:02:2018

Подложили под спившегося министра... посадили в сейм... тут ежу понятно что он здесь оказался не просто так. Добровольно он бы в Дании или Англии давно жил зарабатывая сотни тысяч в год..

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ПЕДУАРДАМ 19:00 08:02:2018

ДЕД ХАСАН ПОНРАВИЛСЯ ЛАТЫШСКОЙ МАФИИ..

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Клоуны, пля 19:00 08:02:2018

Только и умеют, что пиариться на русских и на русском языке.(((

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 19:01 08:02:2018

Одну латышку он уже прокинул... Прокинет и остальных.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)

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