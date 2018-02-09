Своеобразной жемчужиной заседания стало выступление ливанского депутата от “Единства” Хосама Абу Мери, сорвавшего аплодисменты, стуча по столу с криками “Это Латвия!”.
“Человек не может прочувствовать принадлежность к своей стране, уважать и гордиться ей, если он не знает историю своей страны, ее культуру или язык. Я выучил латышский язык и это помогло мне познакомится и понять Латвию – страну, которая дала мне дом и помогла развитию. Это не отняло у меня моей принадлежности к родине и не отняло мою культуру, поэтому я не поверю и никогда не смогу поверить тому, что спустя 27 лет с момента обретения независимости мы все еще должны дискутировать о столь фундаментальных вещах.
Я хочу напомнить многим людям в этом зале, хочу напомнить людям, стоящим снаружи, говорящим на языке другой страны – это Латвия, это латвийская национальная земля, это независимая страна. Я хочу также напомнить, что латышский язык был, есть и будет единственным государственным языком”, — заявил он, призвав голосовать за ликвидацию билингвального образования в Латвии.
Напомним, Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.
Во время голосования депутатов у здания Сейма собралось около 300 человек, которые протестовали против перевода школ на латышский язык обучения.
В основном на акцию пришли пожилые люди, протестующих школьного возраста практически нет.
Участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами против запланированной Министерством образования и науки (МОН) реформы и освистали проходящих на заседание депутатов.
Ну и« ответить
гнусь!
Какой-то араб, без году неделя здесь, а уже говорит по латышски, стал депутатом, стыдно должно быть некоторым, кто живет здесь многие десятки лет, ведь даже попугай из матросского кубрика уже бы через пол года трещал на латышском« ответить
Ты о русских, живущих в Латвии россией. Тут ты прав. И Хосам 100% прав.« ответить
А что же ты, биомусор, не знаешь латышского? Что выЁ6ывашься, глист навозный?.« ответить
Tu kļūdies. Latviešu ir mana dzimtā valoda< bet krievu valodu zinu gandrīz dzimtās līmenī, jo esu gan dienējis, gan strādājis vietās, kur bez tās nevar. Man šķiet, ka atkritums esi tieši tu, kurš izmantojot okupāciju, ir šeit iedzīvojies un uzskati, ka no 91ā nekas nav mainījies. Karogu tev dirsā.« ответить
Еще одно доказательство, что латышскость передается половым путем)« ответить
Между прочим, этот араб, переселившись в Латвию в зрелом возрасте хорошо выучил латышский язык и даже по-русски он более менее говорит и понимает теперь. А многие русскоязычные, родившись и прожив в Латвии всю свою жизнь не знают латышский язык даже на среднем уровне. Я бы на Вашем месте сгорел от стыда и позора.« ответить
Латвия Русская земля порабы запомнить.« ответить
Позор на собачьем тявкать никто не будет опускаться до второсортных.« ответить
И что, выучил латышский и работает латышом. Мы рады за него. И русский он выучил корысти ради, половина пациентов таки. И я его знаю, потому как мне без него никак. А значимой части населения он не нужен. Точка. Нечего им стыдится на своей земле то)« ответить
Тебя левака тролля-эльфа ИвАна-давно изучаю и твои бредни диванеые!Свободен пассажир!Не чеши тут людям пургу!хахахаха"ники"-погремухи меняешь но видно сразу везде теья пассажира.пыжишься и тужишься с дивана!брошеный и обозленный на весь мир недочеловечишка!« ответить
Я бы на твоем месте с дивана не чесал бред!позор то что ,малюешь с дивана(диванные войска),да????не смешил бы народ тут.тролл -эльф! Хахаха« ответить
Через лет 10-20 кроме него будут знать Латышский язык все его родственники, соседи его деревни, которые прибудут в Латвию, которые займут места в сейме и других руководящих местах, потом все местные начнут или возмущаться или оденут паранджу и замолчат. Нормальное течение жизни, Германия, Франция тому пример.« ответить
Подложили под спившегося министра... посадили в сейм... тут ежу понятно что он здесь оказался не просто так. Добровольно он бы в Дании или Англии давно жил зарабатывая сотни тысяч в год..« ответить
ДЕД ХАСАН ПОНРАВИЛСЯ ЛАТЫШСКОЙ МАФИИ..« ответить
Только и умеют, что пиариться на русских и на русском языке.(((« ответить
Одну латышку он уже прокинул... Прокинет и остальных.« ответить