В то время, как сегодня перед стенами Сейма проходил митинг в защиту билингвального образования, внутри здания власть имущие с жаром и эмоциями обсуждали данную тему.

Своеобразной жемчужиной заседания стало выступление ливанского депутата от “Единства” Хосама Абу Мери, сорвавшего аплодисменты, стуча по столу с криками “Это Латвия!”.

“Человек не может прочувствовать принадлежность к своей стране, уважать и гордиться ей, если он не знает историю своей страны, ее культуру или язык. Я выучил латышский язык и это помогло мне познакомится и понять Латвию – страну, которая дала мне дом и помогла развитию. Это не отняло у меня моей принадлежности к родине и не отняло мою культуру, поэтому я не поверю и никогда не смогу поверить тому, что спустя 27 лет с момента обретения независимости мы все еще должны дискутировать о столь фундаментальных вещах.

Я хочу напомнить многим людям в этом зале, хочу напомнить людям, стоящим снаружи, говорящим на языке другой страны – это Латвия, это латвийская национальная земля, это независимая страна. Я хочу также напомнить, что латышский язык был, есть и будет единственным государственным языком”, — заявил он, призвав голосовать за ликвидацию билингвального образования в Латвии.

Напомним, Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям законопроект о постепенном переводе общеобразовательных учебных заведений на обучение только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года.

Во время голосования депутатов у здания Сейма собралось около 300 человек, которые протестовали против перевода школ на латышский язык обучения.

В основном на акцию пришли пожилые люди, протестующих школьного возраста практически нет.

Участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами против запланированной Министерством образования и науки (МОН) реформы и освистали проходящих на заседание депутатов.