“Хотел попить”: жестокий убийца из Яунолайне ошарашил суд абсурдностью оправдания(8)

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Виталий Вавилкин
09:45 18.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

В августе минувшего года латвийская общественность широко обсуждала жестокое преступление в Яунолйне, где в собственном доме были убиты двое пенсионеров и собака, передает Degpunkta.

За прошедший год следствию удалось выяснить ряд новых фактов по данному делу, однако более всего ужасает то, что преступление было совершено 39-летним мужчиной без каких-либо на это причин.

 

Как обвиняемый сказал в суде, он решил напасть на пенсионеров после того, как те не дали ему попить – мужчина посреди ночи постучал в окно чужого дома, чтобы попросить воды. От шума проснулся хозяин и пообещал вызвать полицию, если незнакомец не покинет частную территорию.

 

Услышав отказ, нежданный гость выбил окно в доме, напал на пенсионера, заколов его ножом, а также добив серией ударов тяжелым предметом по голове. Реагируя на шум, из комнаты вышла женщина, которая была убита таким же образом. После совершенного убийства мужчина унес из дома ряд бытовых приборов, после чего поджог здание, где позже был найден и убитый пес.

 

Сегодня от дома не осталось и следа – только куски забора и полицейская лента, которая по-прежнему висит между деревьев. После смерти пенсионеров родственники снесли здание, считая, что в таком доме уже никто не захочет жить. Кроме того, огонь основательно повредил здание.

 

Местные же жители до сих пор вспоминают о данном случае, считая, что слова убийцы о стакане воды – полная чушь, ведь шел он туда строго для того, чтобы совершить преступление.

 

“Грабить, конечно, шел. Мне повезло, что ко мне в ту ночь не зашел. У меня две собаки большие, а у соседей маленькая собачка была. Тут всякое бывает. Баню подожгли. Полиция ничего не раскрывает. Так и живем. Все нормальные люди из страны ведь уехали”, — заявил сосед убитых.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
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да, нормальные все уже уехали 10:26 18:02:2018

В ЕС единый рынок товаров и труда. По меркам ЕС если ты зарабатываешь в час менее 15€ чистыми, то ты просто отброс общества и полный неудачник. Иными словами нерукопожатный человек, эдакий бродяга и алкаш. В той же Германии за минималку 12,50€ в час работают отбросы общества из низших слоёв, мигранты без знания языка и образования, алкоголики и душевнобольные. В той же Голландии студенты летом подрабатывают от 18€ чистыми в час на простейших физических работах не требующих особых навыков.

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Угу 11:36 18:02:2018

Не надо сравнивать Голландию и Германию с Латвией, откуда здесь возьмутся такие зарплаты, у них совсем другая История, традиции, рабочая сила иначе воспитана, наши едут туда на все готовенькое, пользоваться чужими трудами по построению Государства, жившего не в условиях советской уродливой экономики.

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кто о чём, а вшивый верзилов о бане 12:41 18:02:2018

для Угу-верзилова, дебил, уже 27 лет прошло, как нет советской экономики.

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кто о чём, а вшивый верзилов о бане 12:46 18:02:2018

для Угу-верзилова, дебил, уже 27 лет прошло, как нет советской экономики.
Только за 27 лет ничего не сделано, а только разрушены и разворованы остатки советской экономики. Ну до чего же ты туп, не лезь со своими 8-мью классами образования туда, где ты как свинья в апельсинах.

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Знак Зодиака 11:19 18:02:2018

Интересно, а почему имя-фамилия убийцы не сообщается?
На сколько вежливо просил водицы испить, на ночь глядя?
И самое интересное, почему это полиция бездельничает, ничего не раскрывает за наши деньги?
Ведь это народ её кормит и поит на деньги из бюджета, а также одевает и обувает.
Может быть свои люди орудуют?
Ведь соседу врать тоже не с руки, сам под прицелом ходит, потому и двух собак здоровенных кормить надо.

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квест 12:52 18:02:2018

Станислав Спила,из Дагды,в июне вышел из тюрьмы силами органов защиты прав человека. В тюрьме отбывал срок за убийство брата,подруги брата ,прохожего и собаки.

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дед Пихто 16:59 18:02:2018

И этот биомусор опять "стараниями защитников прав человека" опять выйдет и будет убивать. Ненавижу дебилов,которые защищают таких тварей и помогают им скорее выйти.

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лвж 12:17 18:02:2018

латыши и есть отбросы, созданные искусственно, из осколков племён, у которых вообще ничего не было кроме своего местного диалекта.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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