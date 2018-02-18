В августе минувшего года латвийская общественность широко обсуждала жестокое преступление в Яунолйне, где в собственном доме были убиты двое пенсионеров и собака, передает Degpunkta.

За прошедший год следствию удалось выяснить ряд новых фактов по данному делу, однако более всего ужасает то, что преступление было совершено 39-летним мужчиной без каких-либо на это причин.

Как обвиняемый сказал в суде, он решил напасть на пенсионеров после того, как те не дали ему попить – мужчина посреди ночи постучал в окно чужого дома, чтобы попросить воды. От шума проснулся хозяин и пообещал вызвать полицию, если незнакомец не покинет частную территорию.

Услышав отказ, нежданный гость выбил окно в доме, напал на пенсионера, заколов его ножом, а также добив серией ударов тяжелым предметом по голове. Реагируя на шум, из комнаты вышла женщина, которая была убита таким же образом. После совершенного убийства мужчина унес из дома ряд бытовых приборов, после чего поджог здание, где позже был найден и убитый пес.

Сегодня от дома не осталось и следа – только куски забора и полицейская лента, которая по-прежнему висит между деревьев. После смерти пенсионеров родственники снесли здание, считая, что в таком доме уже никто не захочет жить. Кроме того, огонь основательно повредил здание.

Местные же жители до сих пор вспоминают о данном случае, считая, что слова убийцы о стакане воды – полная чушь, ведь шел он туда строго для того, чтобы совершить преступление.

“Грабить, конечно, шел. Мне повезло, что ко мне в ту ночь не зашел. У меня две собаки большие, а у соседей маленькая собачка была. Тут всякое бывает. Баню подожгли. Полиция ничего не раскрывает. Так и живем. Все нормальные люди из страны ведь уехали”, — заявил сосед убитых.