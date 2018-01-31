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На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за изменение размеров регистрационного свидетельства на автомобиль. Предлагается уменьшить его до размеров банковской кредитной карты.

Как утверждает инициатор сбора подписей Оскарс Грантс, существующие размеры документа слишком велики и его неудобно хранить в бумажнике. Поэтому для удобства водителей и предлагается уменьшить его.

Грантс утверждает, что в различных странах приняты регистрационные свидетельства разного формата от А4 до кредитной карты. Компактные размеры имеются, к примеру, в Австрии, Голландии, Словении, Словакии, Сербии.

Для того, чтобы инициатива была рассмотрена, она должна собрать 10 тысяч подписей. Она будет передана в Дирекцию безопасности дорожного движения. Подписаться под ней можно здесь.