Как утверждает инициатор сбора подписей Оскарс Грантс, существующие размеры документа слишком велики и его неудобно хранить в бумажнике. Поэтому для удобства водителей и предлагается уменьшить его.
Грантс утверждает, что в различных странах приняты регистрационные свидетельства разного формата от А4 до кредитной карты. Компактные размеры имеются, к примеру, в Австрии, Голландии, Словении, Словакии, Сербии.
Для того, чтобы инициатива была рассмотрена, она должна собрать 10 тысяч подписей. Она будет передана в Дирекцию безопасности дорожного движения. Подписаться под ней можно здесь.
А,этот умник не посчитал,что дешевле будет купить нормальное партмоне,чем платить деньги за замену техпаспорта?!« ответить
Этому Грантсу - Лучше XyЙ HA BOPOTHИK не мешало бы ПОВЕСИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
ты хочешь Саксофоб ОТ РАБА ЛАТЫША???Помнишь,как Задорнов говорил - Ну ЛАТЫШИ и ТУПЫЕ!!!!!« ответить