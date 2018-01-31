Хотят уменьшить размер автомобильного техпаспорта (3)

Лента новостей
За мат и оскорбления сборной Латвии из Олимпийской делегации исключен тренер Ушаков о “Друге языка”: что они там у себя курят?! В сейме переживают за россиян Владмимр Познер о «Кремлевском списке» Комиссия Сейма рассмотрит предложение сделать православное Рождество выходным ЧП в Замке света: на сотрудницу библиотеки обрушилась часть потолка Многодетная мать после общения с СГД: мне стыдно за эту страну! Сколько и как гулять с ребенком зимой? Рекомендации врачей Мать пропавшего подростка: сынуля, мы любим тебя, дай хоть какую-то весточку!
Eще в разделе
Самые дорогие автомобили, приобретенные в прошлом году бизнесменами Жирная пища ускоряет развитие рака в сто раз Представлена новая Nokia 3310 Нацблок призвал бороться за «Друга языка», выставляя приложению высокие баллы NASA порадует космонавтов едой из фекалий
Mums Jāpalīdz
Тимур Пушкарев
14:20 31.01.2018
Техно / Авто

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за изменение размеров регистрационного свидетельства на автомобиль. Предлагается уменьшить его до размеров банковской кредитной карты.

Как утверждает инициатор сбора подписей Оскарс Грантс, существующие размеры документа слишком велики и его неудобно хранить в бумажнике. Поэтому для удобства водителей и предлагается уменьшить его.

 

Грантс утверждает, что в различных странах приняты регистрационные свидетельства разного формата от А4 до кредитной карты. Компактные размеры имеются, к примеру, в Австрии, Голландии, Словении, Словакии, Сербии.

 

Для того, чтобы инициатива была рассмотрена, она должна собрать 10 тысяч подписей. Она будет передана в Дирекцию безопасности дорожного движения. Подписаться под ней можно здесь.

baltnews.lv / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саксофоб 14:40 31:01:2018

А,этот умник не посчитал,что дешевле будет купить нормальное партмоне,чем платить деньги за замену техпаспорта?!

« ответить
Profile_default
Янка Исписдиньш 15:55 31:01:2018

Этому Грантсу - Лучше XyЙ HA BOPOTHИK не мешало бы ПОВЕСИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

« ответить
Profile_default
А что, 15:50 31:01:2018

ты хочешь Саксофоб ОТ РАБА ЛАТЫША???Помнишь,как Задорнов говорил - Ну ЛАТЫШИ и ТУПЫЕ!!!!!

« ответить

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 