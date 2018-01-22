«Хозяева России» показали свое истинное лицо(16)

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Герман Бергер
15:30 21.01.2018
В мире / Россия

Главные либералы России вновь устроили шабаш, считает российский политолог Анатолий Вассерман.

Нынешний Гайдаровский форум отметился знаковыми заявлениями Грефа, Набиуллиной, Силуанова, Чубайса и прочих. Силуанов, к примеру, пообещал не допустить укрепления рубля, при этом его коллега Анатолий Чубайс заверил аудиторию в окончании кризиса в России и действительном росте экономики.

 

Вообще, весь форум проходил по знаком «пения серенад» новому бюджетному правилу, согласно которому львиная доля от нефтегазовых доходов теперь будет вливаться в американский госдолг.

 

Как считает аналитик и политический консультант Анатолий Вассерман, проводимая либеральным блоком экономическая политика, во-первых, не допускает иных способов поддержания отечественной промышленности, кроме как принудительного обесценивания собственной национальной валюты, а во-вторых, считает единственным допустимым источником инвестиций только внешний мир.

ДНИ.РУ / Фото
Комментарии (16)
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Russija 15:41 21:01:2018

Ходарковский тоже воняет в Прибалтике на форумах )))

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CCCP 16:47 21:01:2018

Нашли кого слушать! Дебилы, посмотрите на один внешний вид Вассермана! Он 24/7 одет как на рыбалку! Скорее всего он скажет правду про улов. А в политике он не шарит. просто ищет себе место под солнцем где можно срубить бабла не хрена не далав. Единственная страна без долгов и без печатного станка денег - это Россия. Все остальные в догах как в шелках. А про долг США, она всем уже давно простила свой долг!

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strojmeh 17:13 21:01:2018

Правильно говорит,что укреплять нужно свою экономику,деньги вливать в свою экономику.А пока поддерживают экономику метрополии-США.Наращивание долга западными странами -это современная форма дани.То,что РФ не может по своему решению эмитировать рубли -признак несуверенной страны.Вывод:Россия не обладает суверенитетом в полной мере (является колонией)

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хуторянен 20:52 21:01:2018

Очень смешно , когда сумчатый еврей хочет быть руским

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Валентина 21:39 21:01:2018

Но Вассерман же прав , почему средства бюджета отправляются в Америку , а не в промышленность России , как кредиты под минимальный процент? Почему Россия кормит полмира , а каждый рубль , вложенный в сельское хозяйство или в производство облагается такими поборами , что брать их и развиваться не возможно. И правда , что Россия всё время рассчитывает на инвестиции со стороны. И какая разница еврей он или нет. Важно умный Вассерман или такой же как "СССР".

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Latviešu patriots 16:30 21:01:2018

šie liberāti ir muļķi, Krievija ir jāstiprina!

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Vova 16:41 21:01:2018

Jā, caur pakaļu jāiestumj mietu papildus stiprumam.

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П у т и н 16:47 21:01:2018

Обрезанцы рулят и в Латвии - Линдерман, и в рашке - Вассерман. И все защищают убогих униженных рюсских.

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Справедливый 17:30 21:01:2018

"Путин"но они же и тебя защищают,ведь русский язык в стране где его знают 90% жителей обьявили иностранным,значит и ты иностранец.Или для тебя родной язык не русский?Кахол что ли?

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П у т и н 17:44 21:01:2018

Спасибо, в помощи носатых не нуждаюсь. А вот ватникам всё равно, жрут блины с лопаты и с пола, главное - халява.

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Просьба 18:10 21:01:2018

Этот урод под ником "Путин", а его фамилия Варзилов. И не надо склонять фамилию Путин из-за этого психбольного Варзилова- Дебилова!.

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этих либерастов: 17:23 21:01:2018

Грефа, Набиуллину, Силуанова, Чубайса надо срочно гнать из правительства и под суд отдавать. Они погубят Росси.

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ваня 17:44 21:01:2018

Читаешь кто автор и понимаешь что такая мразь путное не напишет..не тот народец

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (16)

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