Нынешний Гайдаровский форум отметился знаковыми заявлениями Грефа, Набиуллиной, Силуанова, Чубайса и прочих. Силуанов, к примеру, пообещал не допустить укрепления рубля, при этом его коллега Анатолий Чубайс заверил аудиторию в окончании кризиса в России и действительном росте экономики.
Вообще, весь форум проходил по знаком «пения серенад» новому бюджетному правилу, согласно которому львиная доля от нефтегазовых доходов теперь будет вливаться в американский госдолг.
Как считает аналитик и политический консультант Анатолий Вассерман, проводимая либеральным блоком экономическая политика, во-первых, не допускает иных способов поддержания отечественной промышленности, кроме как принудительного обесценивания собственной национальной валюты, а во-вторых, считает единственным допустимым источником инвестиций только внешний мир.
Ходарковский тоже воняет в Прибалтике на форумах )))« ответить
Нашли кого слушать! Дебилы, посмотрите на один внешний вид Вассермана! Он 24/7 одет как на рыбалку! Скорее всего он скажет правду про улов. А в политике он не шарит. просто ищет себе место под солнцем где можно срубить бабла не хрена не далав. Единственная страна без долгов и без печатного станка денег - это Россия. Все остальные в догах как в шелках. А про долг США, она всем уже давно простила свой долг!« ответить
Правильно говорит,что укреплять нужно свою экономику,деньги вливать в свою экономику.А пока поддерживают экономику метрополии-США.Наращивание долга западными странами -это современная форма дани.То,что РФ не может по своему решению эмитировать рубли -признак несуверенной страны.Вывод:Россия не обладает суверенитетом в полной мере (является колонией)« ответить
Очень смешно , когда сумчатый еврей хочет быть руским« ответить
Но Вассерман же прав , почему средства бюджета отправляются в Америку , а не в промышленность России , как кредиты под минимальный процент? Почему Россия кормит полмира , а каждый рубль , вложенный в сельское хозяйство или в производство облагается такими поборами , что брать их и развиваться не возможно. И правда , что Россия всё время рассчитывает на инвестиции со стороны. И какая разница еврей он или нет. Важно умный Вассерман или такой же как "СССР".« ответить
šie liberāti ir muļķi, Krievija ir jāstiprina!« ответить
Jā, caur pakaļu jāiestumj mietu papildus stiprumam.« ответить
Обрезанцы рулят и в Латвии - Линдерман, и в рашке - Вассерман. И все защищают убогих униженных рюсских.« ответить
"Путин"но они же и тебя защищают,ведь русский язык в стране где его знают 90% жителей обьявили иностранным,значит и ты иностранец.Или для тебя родной язык не русский?Кахол что ли?« ответить
Спасибо, в помощи носатых не нуждаюсь. А вот ватникам всё равно, жрут блины с лопаты и с пола, главное - халява.« ответить
Этот урод под ником "Путин", а его фамилия Варзилов. И не надо склонять фамилию Путин из-за этого психбольного Варзилова- Дебилова!.« ответить
Грефа, Набиуллину, Силуанова, Чубайса надо срочно гнать из правительства и под суд отдавать. Они погубят Росси.« ответить
Читаешь кто автор и понимаешь что такая мразь путное не напишет..не тот народец« ответить