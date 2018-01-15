Владелец пса породы мини-голдендудль по кличке Кларк рассказал, как его питомец помогает своему человеку преодолеть ужасное мучение — мытье в душе.

Собаки, как известно, в большинстве своем ненавидят купание. Вот почему Кларк каждый раз деятельно сочувствует хозяину, когда тот встает под горячие струи воды. Чтобы хозяину было легче проходить «неприятную» процедуру, Кларк приносит ему в утешение игрушку.

«Все говорят, что он просто хочет играть, но нет, каждый мой прием душа он стоит здесь в течение 10 минут, глядя на меня и расстраиваясь, а затем в конце концов приносит игрушку. И если ты бросишь ее, он посмотрит на тебя, как будто ты оскорбил его предков, и не приносит игрушку», — написал пользователь Twitter под ником Rude.

Так что все эти клише о наших питомцах, заботящихся о нас настолько, насколько мы позаботимся о них, верны!

Когда Кларк не успокаивает своих моющихся хозяев, он тратит свое время на обычные собачьи дела — некоторые из них зафиксированы на его странице в Instagram.