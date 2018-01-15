Хозяин рассказал о псе, который помогает ему пройти «мучительное испытание»(2)

Лента новостей
Умер лидер уличных протестов 90-х Виктор Анпилов Праздник в лесу В Лиепае на остановке обнаружена пьяная мать с младенцем Снегопад на Луцавсале Собчак назвала жителей Крыма неполноценными За три недели до Пхенчхана–2018 есть вопросы… В РПЦ предрекли Европе «огромную трагедию» Страсти по футболу Митрофанов: за русский язык на переменах будут штрафовать!
Eще в разделе
10 хитростей для тех, кто хочет брить ноги реже 11-минутная тренировка Кендалл Дженнер для идеального пресса Худеть или стройнеть? 5 неожиданных трендов, которые вернутся в 2018 году Женщина рассказала, как починила крыло бабочке
Люблю!
17:40 15.01.2018
Люблю! / Животные

Владелец пса породы мини-голдендудль по кличке Кларк рассказал, как его питомец помогает своему человеку преодолеть ужасное мучение — мытье в душе.

Собаки, как известно, в большинстве своем ненавидят купание. Вот почему Кларк каждый раз деятельно сочувствует хозяину, когда тот встает под горячие струи воды. Чтобы хозяину было легче проходить «неприятную» процедуру, Кларк приносит ему в утешение игрушку.

 

«Все говорят, что он просто хочет играть, но нет, каждый мой прием душа он стоит здесь в течение 10 минут, глядя на меня и расстраиваясь, а затем в конце концов приносит игрушку. И если ты бросишь ее, он посмотрит на тебя, как будто ты оскорбил его предков, и не приносит игрушку», — написал пользователь Twitter под ником Rude.

 

Так что все эти клише о наших питомцах, заботящихся о нас настолько, насколько мы позаботимся о них, верны!

 

Когда Кларк не успокаивает своих моющихся хозяев, он тратит свое время на обычные собачьи дела — некоторые из них зафиксированы на его странице в Instagram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя планета / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
СССР 18:38 15:01:2018

голдендудль - смесь голден ретривера в пуделем!

« ответить
Profile_default
!!! 20:44 15:01:2018

Umnichka !!!

« ответить

2-media_thumb
Инна Авина
10.01.2018

Спасибо! 