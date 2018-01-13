А уж где именно, в обычном банке или в банке из–под огурцов, — это на ваше усмотрение…

«Здравствуйте! С 1 января наше уважаемое государство берет уже не 10% с процентов с депозита, как раньше, а 20%. Раньше вообще ничего не брало, потом ввело эти 10%, а теперь и этого показалось мало — взимает 20%! Это безобразие!

У многих пенсионеров отложены небольшие суммы на похороны — чтобы хоть уйти из этого мира по–человечески. Так нет — и от этих денег нужно хоть что–то откусить, да побольше! Мало того что деньги и так обесцениваются, все бешено дорожает, в то время как индексация просто смешная, а банковский процент максимум 1,1, — так и на наши крохи накладывают лапу!Совесть у них есть? В Европе уже есть система, когда ты платишь за то, что банк хранит твои деньги. Может быть, и у нас так же будет?

Олег Викторович».

Как пояснила представитель отдела общественных связей Службы госдоходов Эвита Тейце–Мамая, поправки к закону «О подоходном налоге с населения», в том числе и касающиеся ставки налога, сейм принял 28 июля 2017 года. 8 августа они были опубликованы в официальном издании Latvijas VEstnesis, а в силу вступили с 1 января 2018 года:

«Согласно поправкам, для физических лиц доходы от процентов с депозита и приравненные к ним являются доходами, за которые нужно платить налог. Днем получения дохода считается тот день, когда человек получает право неограниченно им (этим доходом) пользоваться. Действительно, ставка налога была до 31 декабря 2017 года 10%, а с 1 января 2018 года повысилась до 20%, однако никаких других связанных с этим выплат закон «О подоходном налоге с населения» не предусматривает».

В свою очередь руководитель Ассоциации латвийских коммерческих банков Санда Лиепиня подчеркнула, что 20–процентная ставка налога на доходы с депозита относится к доходам, которые будут получены с 2018 года; соответственно, доход от процентов депозита за 2017 год облагается по прежней ставке — 10%.

По словам С. Лиепини, Ассоциация латвийских коммерческих банков оценивает введение единой ставки налога на доходы позитивно, поскольку это сможет побудить людей искать и выбирать наиболее выгодные объекты вложения свободных средств, ведь проценты от депозита — отнюдь не самый прибыльный способ заработать. К тому же, как совершенно справедливо заметил читатель, в некоторых странах банки уже не только не платят проценты по вкладам, но еще и взимают с клиентов плату за хранение накоплений…

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.