Храните деньги в банке?!(2)

Лента новостей
В Риге начинаются дни памяти баррикад 1991 года Храните деньги в банке?! Сегодня начинает курсировать поезд Вильнюс-Даугавпилс Новое фейковое видео от Минобороны РФ Российские олигархи молят США о пощаде Тайный смартфон Samsung Латвии пока везет на грипп Современное российское кино: патриотический Голливуд Опрос: в прошлом году зарплаты выросли лишь у 20% работников
Eще в разделе
Современное российское кино: патриотический Голливуд Старый год Москвы не портит Опрос Пенсии под микроскопом Кто вредит латвийскому государству?
газета Сегодня
11:00 13.01.2018
газета Сегодня / Спрашиваете — отвечаем

А уж где именно, в обычном банке или в банке из–под огурцов, — это на ваше усмотрение…

«Здравствуйте! С 1 января наше уважаемое государство берет уже не 10% с процентов с депозита, как раньше, а 20%. Раньше вообще ничего не брало, потом ввело эти 10%, а теперь и этого показалось мало — взимает 20%! Это безобразие!

 

У многих пенсионеров отложены небольшие суммы на похороны — чтобы хоть уйти из этого мира по–человечески. Так нет — и от этих денег нужно хоть что–то откусить, да побольше! Мало того что деньги и так обесцениваются, все бешено дорожает, в то время как индексация просто смешная, а банковский процент максимум 1,1, — так и на наши крохи накладывают лапу!Совесть у них есть? В Европе уже есть система, когда ты платишь за то, что банк хранит твои деньги. Может быть, и у нас так же будет?

Олег Викторович».

 

Как пояснила представитель отдела общественных связей Службы госдоходов Эвита Тейце–Мамая, поправки к закону «О подоходном налоге с населения», в том числе и касающиеся ставки налога, сейм принял 28 июля 2017 года. 8 августа они были опубликованы в официальном издании Latvijas VEstnesis, а в силу вступили с 1 января 2018 года:

 

«Согласно поправкам, для физических лиц доходы от процентов с депозита и приравненные к ним являются доходами, за которые нужно платить налог. Днем получения дохода считается тот день, когда человек получает право неограниченно им (этим доходом) пользоваться. Действительно, ставка налога была до 31 декабря 2017 года 10%, а с 1 января 2018 года повысилась до 20%, однако никаких других связанных с этим выплат закон «О подоходном налоге с населения» не предусматривает».

 

В свою очередь руководитель Ассоциации латвийских коммерческих банков Санда Лиепиня подчеркнула, что 20–процентная ставка налога на доходы с депозита относится к доходам, которые будут получены с 2018 года; соответственно, доход от процентов депозита за 2017 год облагается по прежней ставке — 10%. 

По словам С. Лиепини, Ассоциация латвийских коммерческих банков оценивает введение единой ставки налога на доходы позитивно, поскольку это сможет побудить людей искать и выбирать наиболее выгодные объекты вложения свободных средств, ведь проценты от депозита — отнюдь не самый прибыльный способ заработать. К тому же, как совершенно справедливо заметил читатель, в некоторых странах банки уже не только не платят проценты по вкладам, но еще и взимают с клиентов плату за хранение накоплений…    

 

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 11:18 13:01:2018

atbalstu 100%

« ответить
Profile_default
быдлу-педриоту 11:45 13:01:2018

Ну что, быдло, тебя е6ут местные власти, а ты...? Так вам, быдлам, и надо!

« ответить
Profile_default
CCCP 11:45 13:01:2018

Глистам нравится, у них нет ни денег ни сбережений.

« ответить

Мнение
6_resize-col15
Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (12)