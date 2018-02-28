Хранители интимного компромата готовы устроить порноместь

Лента новостей
Украина меняет Конституцию для НАТО и ЕС Доллар под ударом. В цене — криптовалюты Чиновники Франции выходят на улицы Весь правящий класс Литвы — агенты КГБ Россия виновата за беды русских Латвии «Это уже издевательство!»: латвийцы о пенсии в 1700 евро Образование в Латвии не просто под угрозой Паулс, Бусулис и другие музыканты выйдут на сцену, чтобы спасти жизнь Сондре Telegram вернет деньги инвесторам ICO в случае неудачи
Eще в разделе
50 французских чиновников переночуют на улице в знак солидарности с бездомными Актер Гаркалин доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии Apple приветствует однополые браки в рекламе нового iPhone X (видео) Настя Рыбка хочет сдать сведения разведке США Наследница миллионов Элина Малыгина вынуждена ночевать у знакомых
Герман Бергер
22:26 27.02.2018
Lifenews / Интересно

Россияне признались в хранении компромата на возлюбленных на своих смартфонах. Об отношении российских пользователей к порномести говорится в пресс-релизе компании «Лаборатория Касперского», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным специалистов, около девяти процентов российских пользователей доверяют информацию интимного характера партнеру и знают, что она хранится на их устройстве. Шесть процентов опрошенных признались, что готовы опубликовать эти сведения в случае разрыва отношений.

 

Помимо этого, сотрудники компании выяснили, что поведение мужчин и женщин после расставания сильно разнится. Например, мужчины предпочитают мстить бывшей возлюбленной, публикуя ее интимную информацию в интернете или тратя ее деньги. Девушки чаще шпионят за бывшими парнями в соцсетях и удаляют все совместные фото и видео со смартфонов.

 

Опрос также показал, что около 15 процентов пользователей продолжают заходить в аккаунты бывших возлюбленных даже после расставания, так как на их устройствах остались логины и пароли.

 

«Хеппи-энд бывает не всегда, и если отношения не складываются, то масса личной информации каждого человека в паре может оказаться под угрозой», — отметил руководитель потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского». Он посоветовал парам договариваться о приватности заранее, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (7)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV