Худеть или стройнеть?

Если вы решили избавиться от лишних килограммов с помощью строгой диеты, знайте: эта битва заранее проиграна. Попробуйте чуть более долгий путь — станьте адептом «философии стройности» и получите надежный результат.

На первый взгляд, разница между словами «худеть» и «стройнеть» не так заметна. В обоих случаях речь идет о борьбе с лишними килограммами. Но на самом деле в основе каждого подхода лежит определенная концепция отношения к собственному телу и образу питания.

В основе похудения заключена идея тела как объекта, который нужно постоянно контролировать и держать в строгости ради достижения условного идеала. Низкая эффективность и опасность это подхода уже давно доказана.

«Философия стройности» принципиально иная: концепция состоит в том, чтобы воспринимать тело неотделимым от нашего естества и индивидуальности.

Получается, что принципы похудения основываются на принуждении, а философия стройности ведет к обретению гармонии с собственным «Я». Но чтобы искренне выбрать второй путь, нам нужно перестать верить в три распространенных мифа об избавлении от лишнего веса, из-за которых мы стали путать насилие над собой и эффективность.

Миф 1. Стройнеть сложно

Предубеждение. Благодаря строгой диете мы четко понимаем, что можно, а чего нельзя. Без этих ограничений очень сложно правильно питаться, а еще сложнее — сбросить вес.

Почему это неверно? У тела есть свой собственный «разум», выстроенный на определенных психологических потребностях и на личном психоэмоциональном фоне каждого человека. Сколько с телом ни спорь, оно всегда будет пытаться восполнить недостающее. И получается, что единственный возможный выход заключается в том, чтобы придерживаться естественного баланса — своего естественного веса. Этот тот вес, которого мы достигаем, когда не окружены бесконечными ограничениями, но при этом не позволяем себе излишества: например, не продолжаем трапезу после того, как наелись.

Правильная линия поведения: найти свой естественный вес, вернуться к нему и перестать постоянно сдерживать себя.

Поддерживайте хорошее настроение, старайтесь не критиковать себя.

Держитесь подальше от весов. Они служат очередным доказательством, что вы неидеальны.

Отличайте свои физиологические нужды от психоэмоциональных. Когда мы говорим себе «я голоден» — это физиология, а вот любимая всеми фраза «что бы съесть такого вкусненького» — исключительно эмоции. Если вам хочется поесть, но вы при этом не испытываете чувства голода, спросите себя, что вы стараетесь заглушить едой: страх, стресс, скуку, гнев?..

Чем лучше вы будете различать эти два вида голода, тем ближе вы окажетесь к правильной модели питания. Нет ничего предосудительного в том, чтобы побаловать себя время от времени шоколадом. Если же подобное поведение учащается, лучше обсудить это с психотерапевтом.

Старайтесь не есть, если не испытываете чувства голода. Некоторые из нас едят 5-6 раз в день, а кому-то достаточно лишь двух. Уважайте свой ритм и свои предпочтения. Этим вы поможете своему телу оставаться в естественном весе. Пусть еда перестанет быть навязчивой идеей.

Миф 1. Стройнеть сложно

Предубеждение. Если сидеть на диете, то килограммы будут таять быстро — это мотивирует. А если на питание всего лишь «обращать внимание», то уменьшается мотивация, но не вес.

Почему это неверно? Потеря килограммов далеко не всегда ведет к худобе. После диет люди часто набирают гораздо больше, чем они потеряли, что напрочь убивает всякую решимость двигаться дальше. На пути, ведущем к стройности, а не к худобе, речь идет об изменении самого отношения к пище и к своему телу. Это и дает долговременные результаты. Мотивация в данном случае замещается понятиями хорошего настроения и удовольствия. Вы начинаете жить в мире и согласии со своим телом и с тем, что вы едите.

Правильная линия поведения: изменить свое отношение к еде, питаться осознанно.

Начните с принятия идеи о том, что не существует «плохой» пищи. Мы одинаково нуждаемся в сахаре, соли и жирах, клетчатке, витаминах и питательных веществах. Помните, что чем больше мы «очерняем» продукты и ограничиваем себя в них, тем больше наше тело их требует. А это способствует чрезмерному и хаотичному потреблению пищи.

В повседневном режиме питания учитывайте свои вкусы, не наклеивайте на продукты ярлыки «хорошо» или «плохо». Удовольствие от еды — это гарантия хорошей, с учетом индивидуальных особенностей, фигуры.

Для еды выбирайте приятное место и окружение. Желательно, без внешних раздражителей вроде телевизора, радио, книг и телефона. Ешьте сидя, а не стоя или на ходу.

Ешьте медленно, хорошо пережевывая пищу, концентрируйтесь на ее вкусе, запахе и консистенции. Это поможет получить удовольствие во время еды и с большей легкостью определить свой порог насыщения. Бессознательный, автоматический прием пищи исключает удовольствие и ведет к пресыщению. Уловите тот момент, когда исчезнет чувство голода: если вы больше не воспринимаете вкус пищи, значит, ваш организм достаточно насытился. Со временем вы научитесь узнавать «порог насыщения» и сможете избежать переедания. Так же вы научитесь чувствовать различие между физиологическим и психологическим голодом.

Миф 3. Стройность недостаточно заметна

Предубеждение: Когда сильно и быстро худеешь, то фигура радикально меняется, и это очень заметно. А стройность, в отличие от худобы, совершенно незаметна.

Почему это неверно? Если в случае с диетами фигура резко, хотя и ненадолго, меняется, то правильный способ похудения моделирует тело, учитывая все персональные особенности фигуры. Ошибкой было бы думать, что под слоем лишних килограммов находится то самое идеальное тело, о котором мы мечтаем. Вряд ли существует универсальный уровень худобы, который идет всем женщинам без исключения. Можно сбросить лишний вес, и при этом не «перерисовать» свой силуэт, сохранив все изгибы и округлости, которые делают нас уникальными.

Правильная линия поведения: научиться жить со своим телом, преображая свою фигуру.

Красивая фигура — это в первую очередь тело, с которым пребывают в гармонии. Раскройте плечи, поднимите голову... Отбросьте робкость и стыд.

Наладьте контакт со своим телом. Сходите на массаж, обертывания, в хаммам. Принимайте ванны, пользуйтесь увлажняющим кремом, красиво одевайтесь. Чем больше вы уверены в себе и своем теле, тем более целительным будет эффект.

Занимайтесь спортом. Выберите тот вид активности, который доставляет вам наибольшее удовольствие и соответствует вашим возможностям. Помните, что регулярность занятий предпочтительней интенсивности. Будьте максимально вовлечены в процесс — прислушивайтесь к своим мыслям, эмоциям и ощущениям. Это оказывает благоприятный эффект единения с телом и дарит легкость в общении с ним.

Уделяйте особое внимание тем частям тела, которые вы любите больше всего. Фокусировка на том, что не нравится, разрушает веру в себя.