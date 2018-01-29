Худеть не значит мучиться: 7 самых вкусных (и сладких) диет

Зимой хочется сидеть, укутавшись в плед, с чашкой чая и хоть ненадолго забыть о диетах и походах в спортзал. Но мы тебе этого сделать не дадим, потому что нашли 7 странных, но очень сладких и вкусных диет. Ни к чему не призываем, а просто предлагаем мирно покрутить пальцем у виска и съесть по чуть-чуть всего из этих меню.

Шоколадная диета

Она появилась в Италии и быстро распространилась по всему миру, потому что, лопая шоколадки, можно за неделю сбросить от 3 до 7 килограммов, и, если потом не срываться и не переедать, вес не возвращается. Нет, рот оберткой от шоколада заклеивать не нужно, но придется забыть о любой другой еде, кроме горького шоколада, воды и кофе без сахара. В день можно съесть стограммовую плитку — за один раз или в несколько приемов. Начать можно с одного «шоколадно-разгрузочного» дня в неделю, а уж потом решить, стоит ли игра свеч и ничего ли у тебя не слипнется.

Особенности

Эта диета вполне доступна, нужно только выбрать качественный шоколад, горький, изготовленный из какао-бобов высшего сорта. Самый ценный компонент шоколада, который и содержит львиную долю полезных веществ — какао-масло. Это очень дорогой продукт, к сожалению, многие производители заменяют его на растительные жиры, в том числе пальмовое масло. Внимательно изучай упаковку шоколада перед покупкой: какао-масло и какао тертое в составе качественного продукта должны быть в числе первых».

Еще один плюс — худеть на шоколаде весело, потому что в нем содержатся бодрящий кофеин и влияющий на выработку эндорфинов теобромин.

Выбирай плитки шоколада без сахара, а, например, с экстрактом стевии — целебного растения, которое называют «медовой травой». По вкусу она в сотни раз слаще обычного сахара, но при этом имеет нулевые калорийность и гликемический индекс.

Карамельная диета

Говорят, что эта диета появилась благодаря альпинистам, которые смекнули, что карамельки надолго избавляют от чувства голода (не уверены, что это было безопасно для их здоровья). У альпинистов были подружки, которые (как настоящие девочки) решили попробовать похудеть на конфетках.

Жесткий вариант диеты — заменить все приемы пищи витаминизированными леденцами, которые продаются в аптеках (сладкие карамельки из супермаркетов — не лучший выбор, если ты хочешь что-то сбросить), более щадящий — есть леденцы только вместо ужина.

Особенности

На сладенькое больше не тянет, ведь доступ к конфеткам практически неограниченный.

Макаронная диета

Никакой захватывающей истории тут нет, просто худеющие девушки посмотрели на итальянцев, и стали есть так же, как они: паста, рыба, морепродукты в неограниченных количествах. Питаться так можно всю жизнь, лишь бы только отказаться от хлеба и булочек, сахара и всего, что содержит консерванты (кетчуп, например).

Особенности

Можно почувствовать себя в Италии, где бы ты ни находилась!

Арбузная диета

Зимой нам остается о ней только мечтать. Принцип поедания арбуза прост: 1 кг этой крупной ягоды на 10 кг вашего веса + бутылка минералки. Сидеть на арбузах можно не больше 5 дней, но за это время ты успеешь сбросить примерно 3 кг.

Особенности

Ты не будешь расстраиваться, что пропустила арбузный сезон, потому что за 5 дней успеешь наесться им на год вперед. У тебя улучшится метаболизм и разгрузится организм, но от мест с бесплатным туалетом лучше далеко не отходить.

Ягодная диета

Лучше и придумать сложно. В течение трех дней нужно есть сплошные фрукты и ягоды (от дыни до грейпфрута) и немного куриной грудки и обезжиренного йогурта, и при этом терять вес. Те, кто сидел на фруктах, рассказывают, что за 3 дня теряли по 1—2 килограмма.

Особенности

Здоровый цвет лица и обогащенный витаминами организм обеспечен!

Хлебная диета

Для некоторых людей хлеб — это даже большее счастье, чем конфеты, поэтому мы не могли пройти мимо этого способа похудеть. Смысл в том, чтобы 3—5 дней есть только черный хлеб и пить свежевыжатый сок (из чего хочешь, хоть из замороженной курицы). 200 г хлеба и 200 мл сока нужно растянуть на целый день — и тогда (о чудо!) 2—3 кг покинут тебя.

Особенности

Не нужно отказываться от мучного навсегда.

Детская диета

Для детей — все самое лучшее, полезное, сбалансированное и натуральное. Говорят, что личный тренер Дженнифер Энистон — гуру фитнеса Трейси Андерсон посоветовала перейти актрисе на несколько дней на детское питание, чтобы сбросить несколько килограммов для роли. За неделю (по легенде) у Энистон ушло 98 баночек детского питания и 5 кг. Кстати, больше недели лучше не сидеть на пюрешках и творожках — все-таки взрослый организм рассчитан немного на другую пищу и хочет иногда что-то пожевать.

Особенности

Ты можешь не заморачиваться готовкой и мытьем — детское питание продается порционно в баночках. Единственное, что придется помыть — это ложки, руками все-таки есть жидкую пищу не получится.