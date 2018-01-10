И даже теоретических шансов нет…

Дата 8 января 2018–го для рижского «Динамо» роковой. Наша команда де–юре потеряла шансы на выход в плей–офф в юбилейном, десятом сезоне КХЛ.

Даже теоретические. То, что началось еще в октябре — серия из 14 поражений подряд, отставка Сандиса Озолиньша, перетряхивание состава, потеряло всякий смысл спустя примерно три месяца. Теперь даже серия из десяти побед подряд на финише «регулярки» не поможет команде Гирта Анкипанса претендовать на восьмое место в Западной конференции.

А все потому, что в своих очередных матчах первенства победы одержали московский «Спартак» и череповецкая «Северсталь». «Спартак» набрал 74 очка, а в активе «Северстали» стало 73 балла. Это означает что «Динамо» уже никак не сможет подняться до восьмого места. Латвийская команда, уступив дома «Сочи» в серии буллитов — 3:4, после 47 матчей занимает 13–е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка. До зоны плей–офф — пропасть в 30 очков (у идущей на восьмом месте «Северстали» — 73). В зоне досягаемости разве что братиславский «Слован» — 47 очков. Так что на одну позицию «Динамо» подняться еще в состоянии, но не более того. Грустно: четыре сезона без плей–офф и все время одни обещания, обещания, обещания…

Матч с «Сочи» вообще заставил вспомнить то «Динамо», которое мы видели в начале сезона. Поведя во втором периоде со счетом 3:1 (один гол на счету Брэндона Макмиллана и дубль у Микелиса Редлиха), в третьем периоде хозяева площадки фактически бросили играть. Хорошо, что за этим безобразием воочию наблюдали менее 3500 зрителей. Почему — вопрос к тренерам. Но факт остается фактом: в последние 20 минут Мантас Армалис капитулировал дважды, причем счет гости сравняли за считаные секунды до конца третьего периода, заменив своего вратаря на шестого полевого игрока; счет сравнялся — 3:3, и игра была переведена в овертайм. Дальше — буллиты и ни одной реализованной попытки из трех у динамовцев. Соперник же из четырех реализовал три, увезя из латвийской столицы два очка (у «Сочи» 78 очков и шестая позиция на Западе).

«Мы недовольны первым периодом. Во втором начали играть в свою игру, в третьем нас надломил второй гол. По большому счету, соперник заслуживал эти два очка», — прокомментировал игру Гиртс Анкипанс.

А вот что сказал по этому поводу Сергей Зубов, наставник сочинцев.

— Спали два периода, сами усложнили себе жизнь удалениями, совершенно ненужными. Начали играть только в третьем, но своей работой, своим желанием дали шанс зацепиться. Опять нам немного повезло в буллитах.

Сегодня рижане продолжают свою ударную домашнюю серию, принимая казанский «Ак Барс» (начало в 19.30).

Владимир ИВАНОВ.