И Мартиньш ждёт на остановке…

Минфин занялся социальной рекламой

Теперь пассажирам на остановках общественного транспорта в Риге не скучно. В ожидании своего автобуса, троллейбуса или трамвая они могут разглядывать весьма интересный плакат от минфина.

На плакате изображен импозантный мужчина в дорогом пиджаке, которого, как гласит плакат, зовут Мартиньш. На сей раз нужно отдать должное Министерству финансов, которое выпустило весьма толковую социальную рекламу. Даже далекий от финансовых расчетов человек, ознакомившись с такой наглядной агитацией, сразу же поймет, какие изменения в налоговой политике затронут конкретно наемных работников. Жаль только, что опять героем этой соцрекламы стал офисный клерк, а не представитель, как раньше было принято говорить, рабочего класса.

Итак, Мартиньш согласно фабуле плаката получает в месяц зарплату, равную средней зарплате в народном хозяйстве Латвии — 970 евро в месяц. К этой зарплате с 1 января сего года будет применяться пониженная ставка подоходного налога — 20%. Также этот работник со своей зарплаты заплатит еще и 11% соцналога. Но, разумеется, налоги будут взиматься не со всей суммы, а только с части зарплаты — после применения необлагаемого минимума или льгот на иждивенцев (для работающих с детьми).

Кроме того, по итогам года Мартиньш в 2019 году сможет за 2018 год вернуть из расчета 20 процентов от 600 евро, потраченных на лечение, на кружки для детей, на образование и на пожертвования. И еще Мартиньш вправе вернуть до 20% от годовых взносов, сделанных им в третий пенсионный уровень (частные пенсионные фонды).

Жаль только, что на плакате не отмечено, а сколько конкретно прибавится в кармане Мартиньша от этой налоговой реформы. И не съест ли эту вероятную прибавку инфляция, которая неминуемо повысится в свете удорожания горючего. А если выяснится, что условный Мартиньш еще и где–то подрабатывает, то есть получает дополнительный доход — и сумма годового дохода превышает 20 тысяч евро, то тогда ставка подоходного налога у этого Мартиньша останется на уровне прошлого года — 23 процента. И значит, никакого увеличения доходов его в наступившем году не ждет. Но плакат в любом случае полезный.

Абик ЭЛКИН.