И о погоде: Латвию порадует солнце

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Анатолий Тарасов
12:42 13.02.2018
Наша Латвия / Погода

Во вторник температура в Латвии составит от -1..+4 градусов, во многих регионах, в основном на западе и в центральной части страны, будет солнечно, прогнозируют синоптики.

Местами также возможны незначительные осадки.

 

В Риге прогнозируются прояснения облачности, осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется до +2 градусов.

LETA / Фото LETA
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