И о погоде: Латвию порадует солнце

Местами также возможны незначительные осадки.
В Риге прогнозируются прояснения облачности, осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется до +2 градусов.
Во вторник температура в Латвии составит от -1..+4 градусов, во многих регионах, в основном на западе и в центральной части страны, будет солнечно, прогнозируют синоптики.
Местами также возможны незначительные осадки.
В Риге прогнозируются прояснения облачности, осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется до +2 градусов.
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