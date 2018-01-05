В Латвии до сих пор остается около 610 памятников, прославляющих советский режим. В конце прошлого года Латвийское объединение политических репрессированных обратилось к фракциям Сейма с просьбой установить у этих памятников информационные таблички. Заодно оно приветствует местную инициативу об их сносе.

Как сообщает Latvijas Avize, пока на призыв откликнулось лишь национальное объединение, которое обещало обратиться к этому вопросу в начале новой парламентской сессии. Как говорится в заявлении объединения репрессированных, для многих эти памятники являются символами советской оккупации, кроме того, использование советской символики в Латвии запрещено. Репрессированные обращают внимание и на то, что без дополнительной информации эти памятники создают у туристов ошибочное представление о Латвии.

В свою очередь, заместитель председателя фракции Национального объединения в Рижской думу Дайнис Лоцис в прошлом году во время дебатов о принятии бюджета Риги на 2018 год обратился с предложением о выделении 12 тысяч евро на установку информационных табличек у 40 советских памятников в Риге. Это предложение было отклонено. Депутат также заявил, что в Риге есть советские объекты, которые не несут ни исторической, ни художественной ценности. В качестве примера он привел памятник в Болдерая на улице Бирзес,4, где «около нашего штаба Морских сил находится объект в честь каких-то советских героев-подводников. Правда ли наши солдаты рассказывают, что здесь 9 мая происходят оргии местных активистов?» — риторически спрашивал Лоцис. Он готов обратиться в Министерство обороны, чтобы установить, правда ли этот объект находится на государственной земле и какие есть возможности для его сноса.

Но самоуправление и националистические организации в последние годы без большого шума избавились от многих «останков истории СССР». Нет больше ни «трехголового цветка освободителей» в Елгаве не «железобетонного корабля» в Лимбажи, а также многих других «подобных образований». Однако, как отмечает Latvijas Avize, по неофициальным подсчетам в Латвии по прежнему осталось около 610 памятников, прославляющих советский режим.