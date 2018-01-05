Как сообщает Latvijas Avize, пока на призыв откликнулось лишь национальное объединение, которое обещало обратиться к этому вопросу в начале новой парламентской сессии. Как говорится в заявлении объединения репрессированных, для многих эти памятники являются символами советской оккупации, кроме того, использование советской символики в Латвии запрещено. Репрессированные обращают внимание и на то, что без дополнительной информации эти памятники создают у туристов ошибочное представление о Латвии.
В свою очередь, заместитель председателя фракции Национального объединения в Рижской думу Дайнис Лоцис в прошлом году во время дебатов о принятии бюджета Риги на 2018 год обратился с предложением о выделении 12 тысяч евро на установку информационных табличек у 40 советских памятников в Риге. Это предложение было отклонено. Депутат также заявил, что в Риге есть советские объекты, которые не несут ни исторической, ни художественной ценности. В качестве примера он привел памятник в Болдерая на улице Бирзес,4, где «около нашего штаба Морских сил находится объект в честь каких-то советских героев-подводников. Правда ли наши солдаты рассказывают, что здесь 9 мая происходят оргии местных активистов?» — риторически спрашивал Лоцис. Он готов обратиться в Министерство обороны, чтобы установить, правда ли этот объект находится на государственной земле и какие есть возможности для его сноса.
Но самоуправление и националистические организации в последние годы без большого шума избавились от многих «останков истории СССР». Нет больше ни «трехголового цветка освободителей» в Елгаве не «железобетонного корабля» в Лимбажи, а также многих других «подобных образований». Однако, как отмечает Latvijas Avize, по неофициальным подсчетам в Латвии по прежнему осталось около 610 памятников, прославляющих советский режим.
Laiks nojaukt, jo ātrāk atbrīvosimies no okupācijas paliekām, jo labāk. Un galvenais no tā saucamā "uzvaras pieminekļa", kas ir kauna traips visai Latvijai. Latvijai nevajag vietu, kur okupantu cūkām 9.maijā tusēties un mēslot.« ответить
Patriots vot ti tvarj labataja !!! Ti prosto konchenaja suka !!! Tvaja semja voobshe merzkie ubljudki !!! Ti realjno fashistskaja padalj !!! Vi latishi samoe merzkoe, gniloe sozdanie na zemle !!! Vi huzhe fashistov I teraristov !!! Vi nischie ubljudki ,otbrosi evrosojuza !!! Vi prosto bidlo !!! Vi vandali !!! Vi gavna ne stoete !!!« ответить
76765668. Tava mīkstmieša histērija pierāda manu taisnību. Droši vien arī tu 9.maijā dirs pie "uzvaras pieminekļa" pēc tādiem kā tu ir jāvāc tonnām mēslu. Es par tevi smejos. Ha ha ha« ответить
Takie kak ti patriots godjatsa toljko dlja slizivanija jazikom britanskoj sanini I derjma s ulic rigi !!!« ответить
Un tu Latvijas patriots laikam mēslo pie Salaspils pieminekļa. Un 8 maijā ar smaidu un lepnumu sirdī slāvē nacistu varoņus kas arī mūsu tautu iznicināja tūkstošiem. Tevi labi audzināja kūtī pie cūkām.« ответить
Когда-нибудь в Латвии будет установлен памятник сносам памятников и назначена праздниная дата - День Возвращения Разума.« ответить
ничего не знает, ничего не делает, ничего не умеет делать, а только треплют языками и во всех своих бедах обвиняют неграждан и русских. Кругозор на уровне своего хутора. и называют себя *патриотами*« ответить
Ничего, земля круглая, все вернется.« ответить