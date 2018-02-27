И учёба, и песня, и жизнь!

В Рижской классической гимназии появилась своя суперсовременная студия звукозаписи. А скоро начнется строительство лабораторного корпуса.

Рижская классическая гимназия — одно из крупнейших учебных заведений не только в масштабах столицы, но и на уровне всей страны. Здесь обучаются более 1600 школьников! Понятно, что типовое советское школьное здание на такое количество учащихся не было рассчитано, поэтому для учебного процесса задействованы все имеющиеся помещения, в том числе и в подвале. «Сказать, что мы нуждаемся в новых помещениях — ничего не сказать. Нам они необходимы как воздух», — говорит директор гимназии Роман Алиев, доктор наук, председатель консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте ЛР.

И вот Рижская дума изыскала возможность уже в следующем году начать строительство лабораторного корпуса. Это будет пристройка к школе, для чего столичный муниципалитет уже выкупил землю у частных землевладельцев, и после завершения проектных работ можно будет начинать строительство корпуса.

«В пристройке общей площадью 2700 квадратных метров планируется разместить 10 лабораторий — по химии, физике, биологии, природоведению, роботехнике и информатике. Также в пристройке предусмотрены подсобные помещения, читальная комната, библиотека, хранилище для книг… И еще согласно предварительному проекту в пристройке появится большая учебная аудитория на 120 мест. Это позволит проводить открытые уроки, лекции с гостевыми преподавателями, конференции родителей. Конечно, все кабинеты и аудитория будут укомплектованы всем необходимым для учителей и учеников оборудованием», — рассказал газете «СЕГОДНЯ» председатель комитета городской собственности Рижской думы Олег Буров. Он вместе с вице–мэром Риги Андрисом Америксом на днях побывал в Рижской классической гимназии, чтобы вместе с учителями и учащимися обсудить «стройку века», а заодно и посмотреть на только что открывшуюся в школе суперсовременную студию звукозаписи. Ваш корреспондент тоже имел возможность туда заглянуть и может подтвердить, что такой студии могли бы позавидовать и многие профессиональные исполнители! Разумеется, в студии можно записывать не только аудио, но и видео, что позволит талантливым школьникам делать свои музыкальные клипы.

«Студия появилась по инициативе школьного парламента. Также мы откликнулись и на аналогичные инициативы Рижской гимназии Северных стран, рижской 84–й школы и Ринужской школы. Там теперь тоже появились свои студии звукозаписи. Один из главных приоритетов Рижской думы — создание комфортных условий для учебы в столице. И это в нашем понимании не только собственно учебные классы, но и помещения для образования по интересам. Чтобы у ребят была возможность после уроков проявить свои способности в занятиях спортом, танцами, музыкой», — подытожил вице–мэр Риги Андрис Америкс.

Талантливые певцы из Рижской классической гимназии уже опробовали новую звукозаписывающую аппаратуру и остались очень довольны. Подтверждаю: звук в студии ну просто потрясающий! А главное — у самих ребят просто прекрасные голоса!

Абик ЭЛКИН.