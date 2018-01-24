На портале manabalss.lv на днях была зарегистрирована новая народная инициатива — о гарантиях медицинского обеспечения всем жителям Латвии.

Бедные тоже болеют

Авторы инициативы категорически против принятого недавно закона, который разделяет население на сорта: на тех, кто платит соцналог и тех, кто не платит. Последним государство обещает лишь минимальный пакет медицинских услуг.

Авторы инициативы считают, что подобная дискриминация в медицине просто недопустима и любой латвиец, независимо от того, платит ли он соцналог, должен иметь право на полноценную медицинскую помощь. По мнению авторов законопроекта, государство обязано обеспечить стопроцентную медицинскую помощь латвийцам или ввести полную систему страхования здоровья, как это и происходит в большинстве европейских стран.

Кроме того, авторы инициативы настаивают на том, что не позднее 2022 года, то есть через 4 года, государство должно выделять на здравоохранение не менее 8 процентов от ВВП. Сейчас наш бюджет здравоохранения не дотягивает даже до 4% от ВВП.

Человеку или государству?

Кстати, это не единственная народная инициатива, связанная с медицинским обеспечением, которая размещена на портале manabalss.lv. Продолжается и сбор подписей под призывом часть средств, выделенных на празднование столетия Латвии, перенаправить на лечение больных раком.

Но если эти законопроекты от народа еще не собрали минимально необходимые 10 тысяч подписей, то под инициативой о праве наследовать пенсию 2–го уровня уже подписались более 10 тысяч граждан, и скоро этот законопроект будет передан в сейм.

Абик ЭЛКИН.