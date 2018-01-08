Латвийским чиновникам готовят очередное повышение жалованья, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

В конце минувшего года правительство, памятуя о грядущих выборах, приняло смелое решение: поддержать план реформ в госуправлении. Напомним, что один из главных пунктов плана предусматривает сокращение числа государственных управленце на 6 процентов. Причем речь идет о реальном сокращении сотрудников, а не о ликвидации вакансий, как это происходило до сих пор.

Жалуются на жалованье

План должен быть реализован в течение трех лет. Это значит, что, например, завтра к обеду «оптимизации» госуправления мы еще не увидим. Более того, пока неизвестно даже приблизительный срок, когда же министерства начнут сокращать число клерков. Зато Госканцелярия уже готовится… к повышению жалованья госслужащим!

Да, этот же план реформ предусматривает наряду с сокращением госаппарата и повышение доходов оставшихся чиновников. И Госканцелярия на минувшей неделе уже направила в кабмин соответствующий законопроект. В аннотации к нему снова рассказывается о тяжелой ситуации в госуправлении. Мол, и зарплаты там маленькие, и текучесть кадров велика. В частности, в 2016 году работу в министерствах прекратили 18,5% служащих, или в количественном выражении 593 сотрудника. За 10 месяцев же минувшего года из отдельных министерств ушли 16–18% сотрудников. Отсюда вывод: необходимо существенное повышение жалованья в госуправлении, особенно чиновников высшего звена.

Госуправление поднимает ставки

Заметим сразу, что уже сегодня, если посмотреть на уровень зарплат в министерствах, они за последние два года сильно выросли. Те же чиновники среднего звена на руки получают не менее 1500 евро, а высшего — не менее 2200 евро чистыми. Не считая доплат, премий и денежных призов. Кроме того, как известно, сотрудники госуправления имеют и очень хороший соцпакет, включающий и медстраховку. Так или иначе, но в приложении к законопроекту определены весьма высокие максимальные ставки окладов для клерков высшего звена. А именно: базовые оклады среднего звена вырастут до 2573 евро до уплаты налогов, а высшего — от 3233 до 3450. Опять–таки это только голые оклады без учета надбавок, премий и денежных призов, которые могут достигать 75–100 процентов от должностного оклада!

Кстати, с этого года зарплаты всех сотрудников министерств будут публиковаться ежемесячно на сайтах этих самих министерств — с указанием имен и фамилий.

Справедливости ради отметим, что, если верить аннотации к законопроекту, обязательным условием для повышения окладов является сокращение на упомянутые 6% госаппарата. Дополнительного финансирования на содержание госаппарата министерства получать не будут. Иными словами, на повышение зарплат оставшимся чиновникам пойдут средства, сэкономленные за счет сокращения количества клерков.

Будьте спокойны

Впрочем, последнее утверждение в аннотации весьма сомнительное. Получится ли экономия, если сокращаемым чиновникам необходимо будет выплачивать до трех ежемесячных средних жалований, то есть с учетом не только окладов, но и всех доплат и премий, которые получал сокращаемый сотрудник госуправления. Этакий «парашют» для спокойного поиска работы уже в частной сфере.

Напомним, что, согласно плану реформ, сокращение аппарата госуправления не коснется KNAB и спецслужб. Таким образом, сотрудники этих структур смогут получать новое (повышенное) жалованье сразу же — не дожидаясь общего сокращения числа клерков госуправления.

Правда, новые потолки зарплат начнут действовать не раньше второй половины 2019 года, поскольку новый законопроект предполагается внести в сейм до 1 апреля следующего года. К этому моменту средняя зарплата в народном хозяйстве может снова вырасти, и в соответствии с этим необходимо будет пересмотреть и потолки зарплат в госуправлении — разумеется, в сторону увеличения. В общем, за госуправление мы можем быть спокойны: все у чиновников с материальным обеспечением будет хорошо.

Абик ЭЛКИН.