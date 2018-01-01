«Можно ли оформить ID-карту для пенсионера, если он является постоянным жителем (негражданином) Латвии? Если да, как это сделать? А. Верещагин».

Как нам сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ), удостоверение личности, или ID-карту, которая подтверждает идентичность и правовой статус своего владельца, может получить ЛЮБОЙ человек, чьи данные внесены в Регистр жителей Латвии (то есть которому присвоен персональный код).

Данный документ выдается на пять лет, оформить его можно в любом территориальном отделении независимо от декларированного места жительства.

Лицам, достигшим пенсионного возраста, при оплате госпошлины полагается скидка. В случае, если документ требуется оформить в течение 10 рабочих дней, пенсионер должен заплатить 7.11 евро, если в течение двух рабочих дней — 14.23 евро.

Телефон для справок 8300.

Где искать пенсионные накопления

«Больше 20 лет являюсь участницей 2-го пенсионного уровня. Оформляла все документы, насколько помню, мой работодатель в банке Parex, и оттуда мне первое время периодически приходили справки о том, сколько у меня накоплено средств на пенсию. Через некоторое время наша фирма закрылась, а потом закрылся и сам банк. Никакой информации больше мне не приходит уже давно. И я сейчас понятия не имею, где искать концы: где мои накопления, не пропали ли они, поступают ли с моих налогов новые накопления и т. д. Не подскажете, где все это можно узнать?

Л. Верницкая, Рига».

Согласно информации, размещенной на портале manapensija.lv, гарантом сохранности пенсионных накоплений является не конкретный банк, а государство.

Именно государство:

* издает нормативные акты, регламентирующие работу 2-го пенсионного уровня (государственной фондированной пенсионной системы),

* обеспечивает надзор за их соблюдением,

гарантирует надзор за управляющими средствами и банками-держателями,

утверждает условия вложений,

* выдает лицензии,

* обеспечивает другие законодательно установленные действия, предусматривающие строгий контроль за работой управляющих средствами.

Средства 2-го пенсионного уровня банки-держатели хранят отдельно от своих активов. Поэтому средства, накопленные на 2-м пенсионном уровне, не могут «испариться» даже в том случае, если банк-держатель/управляющий средствами обанкротится.

Информацию о своем капитале, накопленном на 2-м пенсионном уровне, любой человек может получить либо зайдя на единый государственный и муниципальный портал www.latvija.lv (в разделе E-pakalpojumi), либо обратившись лично в любое отделение VSAA.

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.