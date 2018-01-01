Как нам сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ), удостоверение личности, или ID-карту, которая подтверждает идентичность и правовой статус своего владельца, может получить ЛЮБОЙ человек, чьи данные внесены в Регистр жителей Латвии (то есть которому присвоен персональный код).
Данный документ выдается на пять лет, оформить его можно в любом территориальном отделении независимо от декларированного места жительства.
Лицам, достигшим пенсионного возраста, при оплате госпошлины полагается скидка. В случае, если документ требуется оформить в течение 10 рабочих дней, пенсионер должен заплатить 7.11 евро, если в течение двух рабочих дней — 14.23 евро.
Телефон для справок 8300.
Где искать пенсионные накопления
«Больше 20 лет являюсь участницей 2-го пенсионного уровня. Оформляла все документы, насколько помню, мой работодатель в банке Parex, и оттуда мне первое время периодически приходили справки о том, сколько у меня накоплено средств на пенсию. Через некоторое время наша фирма закрылась, а потом закрылся и сам банк. Никакой информации больше мне не приходит уже давно. И я сейчас понятия не имею, где искать концы: где мои накопления, не пропали ли они, поступают ли с моих налогов новые накопления и т. д. Не подскажете, где все это можно узнать?
Л. Верницкая, Рига».
Согласно информации, размещенной на портале manapensija.lv, гарантом сохранности пенсионных накоплений является не конкретный банк, а государство.
Именно государство:
* издает нормативные акты, регламентирующие работу 2-го пенсионного уровня (государственной фондированной пенсионной системы),
* обеспечивает надзор за их соблюдением,
гарантирует надзор за управляющими средствами и банками-держателями,
утверждает условия вложений,
* выдает лицензии,
* обеспечивает другие законодательно установленные действия, предусматривающие строгий контроль за работой управляющих средствами.
Средства 2-го пенсионного уровня банки-держатели хранят отдельно от своих активов. Поэтому средства, накопленные на 2-м пенсионном уровне, не могут «испариться» даже в том случае, если банк-держатель/управляющий средствами обанкротится.
Информацию о своем капитале, накопленном на 2-м пенсионном уровне, любой человек может получить либо зайдя на единый государственный и муниципальный портал www.latvija.lv (в разделе E-pakalpojumi), либо обратившись лично в любое отделение VSAA.
Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.
Labāk būtu aizbraukt. Latvijai nav jāuztur vibratyora pielūdzēji. Morāli vieglāk dzīvot savā etniskajā dzimtenē. Ārā.« ответить
ЛАЙ ДЗИВО МУСУ СТУЛБЕНИСЫ!!!« ответить
ИХ ОЧЕНЬ МНОГ!
НЕМЦЫ НЕ ПУСКАЛИ В РИГУ СОБАК И ЛАТЫШЕЙ!!!
И РУССКИЕ - БУДУТ ЭТО ДЕЛАТЬ!!!« ответить
LL - HA XyЙ CO CBOИM ЛOБATЫM, COБAЧЬИM Я3ЫKOM!!!« ответить