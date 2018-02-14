Идеальное кино к Валентину для вашей пары

Уже завтра День святого Валентина, и, если вы собрались провести его дома, вам точно нужно выбрать фильм для романтического вечера. А чтобы тебе было легче выбирать, мы собрали подборку фильмов, которые подойдут именно вашей паре!

Для романтических натур

Лучшее во мне

Первая любовь — всегда самая яркая и сильная. Ее часто считают детской и мимолетной, однако именно она зачастую является той самой настоящей любовью, о которой мечтают все девушки. Аманда и Доусон полюбили друг друга еще в школе. Они были счастливы и хотели провести друг с другом всю жизнь. Однако родители девушки были крайне против этого союза и приложили все усилия для того, чтобы разлучить молодых влюбленных. И они расстались, стали каждый жить своей жизнью. Спустя 21 год на похоронах старого друга Аманда и Доусон встречаются вновь. И если чувства одного из них уже почти угасли, то другой все эти годы оставался верен своей детской любви. Один из лучших романтических фильмов!

Дневник памяти

Элли и Ной — люди из разных миров. Она дочь обеспеченных родителей, он простой деревенский работяга. Это была первая любовь, невероятно страстная и романтичная. Любовь, которой суждено было ухнуть в пропасть между социальными слоями и там сгинуть. Невероятно трогательный фильм о том, как чувства стирают все границы.

Для страстной парочки

Соблазн

Богатый кубинский торговец Луис Антонио Варгас знакомится по переписке с американкой по имени Джулия. Джулия пишет Луису Антонио такие проникновенные письма, что он решает немедленно на ней жениться. И женится. Молодая жена невероятно хороша собой, мила и обаятельна. Только она не Джулия. Она аферистка, присвоившая себе чужое имя, чтобы обокрасть несчастного Варгаса. Впрочем, Луису Антонио уже все равно — он пойдет на все, чтобы вернуть эту женщину. И вовсе не затем, чтобы отобрать у нее свои миллионы.

Порочные связи

Это даже не любовь с первого взгляда, это какая-то необъяснимая, но сильная тяга, которой невозможно противостоять. Они встретились на свадебной вечеринке и через десять минут общения поняли, что знают друг друга всю жизнь. За этот вечер герои успели обсудить все на свете, рассказать о своих самых страшных тайнах, о которых никому никогда до этого не рассказывали, и провести вместе незабываемую ночь. Однако их любовь и страсть угасли с первыми лучами солнца. Почему? Смотрите и узнаете.

Для сторонников семейных ценностей

Марли и я

Молодая пара переезжает в новый дом. Конечно, планов у влюбленных огромное множество: ремонт, путешествия и… дети. Но для начала пара заводит себе собаку, о которой так долго мечтала. Кто же знал, что верный друг окажется главным испытанием в их жизни?

Дорога перемен

Вторая картина, где вместе работали Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Мы сознательно не взяли в подборку их первую ленту «Титаник», ведь именно «Дорога перемен» показывает сложности, которые возникают в семейной жизни. Это фильм не о счастливой любви, а о том, как важно беречь свои чувства и путь, куда приходят супруги после долгих лет отсутствия взаимопонимания и поддержки.

Для настоящих бунтарей

Сид и Нэнси

Первоначальное название фильма — «Любовь убивает». Эпическая драма о жизни, смерти и любви Сида Вишеса, басиста легендарных Sex Pistols. Семидесятые, рок-н-ролл и героиновый рай для двоих, из которого ни Сид, ни Нэнси не вернулись в мир живых. Это кино о любви, которой не могло быть, потому что любви с наркотиками не бывает — есть или любовь, или наркотики, или любовь к наркотикам. Сид и Нэнси действительно любили друг друга. Искренне и безумно. Насмерть.

Настоящая любовь

Алабама — девушка по вызову, Кларенс — ее первый и последний клиент. Последний, потому что Кларенс немедленно влюбился и отправился «в гости» к сутенеру Алабамы. После себя он оставил два трупа, а с собой прихватил чемодан с кокаином. Кларенс и Алабама тут же поженились и отправились в путешествие по Америке. С кокаиновой мафией на хвосте. Прекрасное и очень задорное кино: Кристиан Слейтер, Патрисия Аркетт, Брэд Питт, Гэри Олдмен и Вел Килмер. Стрельба, кровь, кишки и штопор в ступне. В общем, все то, за что мы так любим милягу Квентина Тарантино.

Для тех, кто любит когда «Все сложно»

Влюбись в меня, если осмелишься

Мама Жульена однажды дала ему красивую коробку и сказала, что это настоящее сокровище. Мальчик вышел на улицу и увидел, как толпа детей обижает малышку Софи. Чтобы утешить девочку, Жульен дарит ей коробку, но просит, чтобы та иногда отдавала ее обратно. Софи предлагает Жульену заработать право владеть коробкой, выполнив задание: если ему удастся снять с ручника припаркованный автобус — коробка его. С этого момента начинается странная игра, которая длится десятилетиями. Коробка передается из рук в руки, а задания становятся все сложнее…

Выживут только любовники

Адам — рокер из Детройта, мрачный тип, уставший от общества людей. Ева — жизнерадостная барышня, предпочитающая шумный и пряный воздух Марокко. Эти двое очень любят друг друга, но жить предпочитают на разных континентах. Вернее, предпочитали — пока Ева не поняла, что Адам впал в глубокую депрессию и его нужно срочно спасать. С другой стороны, а как не впасть в депрессию, если и ты, и твоя любимая — самые старые в мире вампиры? Тягучее, невероятно красивое и нежное кино в лучших традициях Джима Джармуша, великолепно сыгранное Томом Хиддлстоном и Тильдой Суинтон. Влажно-ванильные Эдвард Каллен и Белла завистливо плачут в школьной раздевалке.