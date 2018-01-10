Возможно яичница и тосты — лучший вариант для завтрака, но и он может надоесть. Предлагаем вам три необычных блюда из яиц, которые можно приготовить на завтрак.

Яйца с зеленым соусом, запеченные в бейгле

Ингредиенты:

Цельнозерновые бейглы — 3 шт.

Яйца — 6 шт.

Сушеные анчоусы — 2 шт.

Листья базилика — 1 стакан

Петрушка — 1/4 стакана

Чеснок — 1 долька

Свежий укроп — 1/4 стакана

Измельченный перец халапеньо — 2 ст. л.

Греческий йогурт — 1/2 стакана

Лимонный сок — 2 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст.л.

Соль — 1 ст.л.

Молотый перец — 1/2 ст.л.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разрежьте бейглы пополам и выложите на противень, смазанный маслом. Разбейте яйца внутрь каждого бублика, а затем поставьте запекаться в духовку на 5 минут или до того момента, пока белок не приготовится. В блендере смешайте анчоусы, базилик, петрушку, чеснок, укроп, халапеньо, греческий йогурт, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Полейте бейглы зеленым соусом и подавайте с гарниром из авокадо, огурца и зеленого салата.

Пицца для завтрака со стейком и яйцом

Ингредиенты:

Сливочное масло — 3 ст.л.

Чеснок — 2 дольки

Лук-шалот — 1 шт.

Белое вино — 2 ст.л.

Сливки — 1/2 стакана

Тертый пармезан — 1/3 стакана

Стейк «Рибай» без косточки — 1 шт.

Оливковое масло — 1 ст.л.

Крупные яйца — 3-4 шт.

Тертый сыр моцарелла — 1 1/4 стакана

Тесто для пиццы — 1 шт.

Приготовление:

Для приготовления белого соуса растопите на среднем огне две столовые ложки сливочного масла и добавьте туда измельченный чеснок, порезанный лук-шалот, соль и перец. Разогревайте полученную массу в течение трех минут или до того момента, пока шалот не станет мягким. Затем добавьте белое вино и кипятите в течение нескольких минут, пока не выветрится алкоголь. Добавьте сливки и пармезан. Помешивайте соус до тех пор, пока пармезан не растаял. После этого дайте ему остыть и взбивайте в блендере, пока соус не загустеет.

На сковороде растопите одну столовую ложку сливочного масла, затем добавьте оливковое масло и обжарьте стейк с двух сторон в течение трех минут, добавьте соль и перец. После этого дайте ему остыть и измельчите.

Выложите тесто для пиццы на противень и смажьте его белым соусом, посыпьте сыром моцарелла, а сверху добавьте измельченный стейк. Поставьте пиццу в духовку на 15 минут. После этого выньте ее и аккуратно разбейте несколько яиц. Верните блюдо в духовку и запекайте еще 5-10 минут, пока корочка не поджарится. Украсьте пиццу зеленым луком.

Хашбраун из цветной капусты с яйцом и колбасой «чоризо»

Ингредиенты:

Свежая цветная капуста — 2 шт.

Соль — 1 ст.л.

Яйца — 12 шт.

Кумин — 1 ст.л.

Чесночный порошок — 1 ст.л.

Тертый сыр моцарелла — 1 1/2 стакана

Тертый мягкий чеддер — 1 стакан

Молотый перец — 1 ст.л.

Оливковое масло — 1 ст.л.

Колбаса «Чоризо» — 500 г.

Кинза — для украшения

Острый томатный соус — для украшения

Перец халапеньо — для украшения

Приготовление:

Разогрейте духовку до 190 градусов. Доведите воду в большой кастрюле до кипения и добавьте туда нарезанную цветную капусту. Варите в течение 5 минут, а после измельчите в блендере. После этого выложите полученную массу на полотенце и дайте ей остыть. Затем с помощью полотенца отожмите цветную капусту, пока она не станет абсолютно сухой.

В большой миске смешайте цветную капусту, два яйца, кумин, чесночный порошок, моцареллу, чеддер, соль и перец. Разделите полученную смесь на несколько хашбраунов и выложите их на противень, смазанный маслом. Запекайте в духовке до тех пор, пока мини-батончики не станут твердыми.

Пока хашбрауны готовятся, обжарьте на сковороде колбасу «Чоризо». После этого посыпьте хашбрауны колбасой, сверху разбейте по яйцу и посыпьте моцареллой, запекайте еще 10 минут пока яйца не будут готовы. Перед подачей украсьте сыром, кинзой, халапеньо и острым томатным соусом.