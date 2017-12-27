Идёт активная вербовка россиян через соцсети

Сообщается, что пресечение попыток вербовки молодежи в ряды экстремистов является одним из важнейших направлений работы российских спецслужб.
«В 2018 году Общественный совет планирует уделить особое внимание совместной работе институтов гражданского общества и государственных структур по выработке мер, направленных на противодействие вовлечению граждан России в незаконные вооруженные формирования с использованием социальных сетей», – говорится в сообщении.
Кроме того, Совет собирается сфокусироваться на укреплении престижа ФСБ и патриотическом воспитании молодежи.
Ранее сообщалось, что ключевую роль в подготовке предотвращенного теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга сыграли сторонники запрещенной в России группировки ИГ славянского происхождения.
«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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