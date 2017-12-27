Идёт активная вербовка россиян через соцсети

Лента новостей
Украинцы мечтают о сладкой жизни на Западе Латвия займется продажей товаров из России Каток у Дома конгрессов: бесплатно и для всех В Китае открестились от сговора с США Латвийцев предупредили о мошенниках и липовых экстрасенсах США ужесточили санкции против КНДР СМИ обнаружило у России связи в Скотленд-Ярде Народ Латвии недоволен «разбазариванием» своих налогов Россия спрячет от США деньги из офшоров
Eще в разделе
Быть жирным здорово? Украина хвастается летальным оружием Ученые рассказали о преимуществах лишнего веса Ученые учат дышать под водой Очередной недостаток iPhone X
Герман Бергер
19:56 26.12.2017
Техно / Интернет

Общественный совет при ФСБ России собирается в новом году уделить особое внимание противодействию попыткам вовлечения молодежи в незаконные вооруженные формирования через соцсети, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сообщается, что пресечение попыток вербовки молодежи в ряды экстремистов является одним из важнейших направлений работы российских спецслужб.

 

«В 2018 году Общественный совет планирует уделить особое внимание совместной работе институтов гражданского общества и государственных структур по выработке мер, направленных на противодействие вовлечению граждан России в незаконные вооруженные формирования с использованием социальных сетей», – говорится в сообщении.

 

Кроме того, Совет собирается сфокусироваться на укреплении престижа ФСБ и патриотическом воспитании молодежи.

 

Ранее сообщалось, что ключевую роль в подготовке предотвращенного теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга сыграли сторонники запрещенной в России группировки ИГ славянского происхождения.

 

«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Газета.ru / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (12)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV