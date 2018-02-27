По его словам, главным моментом ликвидации “ABLV”, который занимался обслуживанием клиентов из стран СНГ, является то, что Россия потеряет очередной рычаг давления на Латвию.
«Со снижением денег российского происхождения в банковской системе Латвии, снизится число обслуживающих этих денег и вместе с тем снизится влияние России на происходящие в Латвии общественные процессы. Кто-то потеряет бизнес, но в целом Латвия от этого только выиграет», — написал Иесалниекс в своем микроблоге Твиттер.
Mazinoties Krievijas izcelsmes naudai Latvijas banku sistēmā, mazināsies šīs naudas apkalpotāju un līdz ar to arī Krievijas ietekme uz sabiedriskajiem procesiem Latvijā. Kāds zaudēs biznesu, bet kopumā Latvija no tā tikai iegūs.
Скоро рухнет вся банковская система в Латвии, и она - еще в бОльшем плюсе, идиот!« ответить
Шкеле начал гробить транзит, "нам не нужны лёгкие деньги. Наша цель, высокие технологии(где они?) и "мы будем банковской Швейцарией". Ск. лет прошло? Ни одного латвийского банка! Вот ещё одно высказывание очередного "спасителя нации". СК. их уже было?!« ответить
Лицо на фото - это лицо латвийских политиков, озирающихся на рушающийся еще один институт государства!!« ответить
Блин, латыши его считают красавцем, что выбирают?..
вот оно-лицо олицетворяющее дебилов и неучей в политике!« ответить
ВОТ ОНО!Наконец-то!!!
что на фото - лицо?« ответить
Lico debila bez sutok!!! Prxodjat li proverku u psixiatra takie predstaviteli????« ответить
Deistvuja po ukazke ameriki unictozaja ekonomiku strani radovatsja cto cto ne budet deneg Rossii ...Skazocnii dalboeb!!!
что господин Лембергс будет поумнее этого хуторянина! и Лембергс говорит совершенно противоположное - этот банк выгодно угробить только пендосам!« ответить
Вот такими нацозабоченными депутатами-дебилами славится Латвия« ответить
фекальный и его подельники радуются этому больше всех« ответить
НАДА« ответить
ЛАТЫШАМ ЕЩЁ ВСЕ МОСТЫ ВЗОРВАТЬ...И...СОВЕТСКИЕ ПОСТРОЙКИ РАЗРУШИТЬ...
А
РЕЛЬСЫ НА МЕТАЛЛОЛОМ СДАТЬ....
nado relsi razobratj v Rossijui esce odin ricag davlenija propadet, provoda pererezatj ctob elektricestvom ne davili, gazohranilisce razrusitj i trubu razobratj.« ответить
a potom vikopatj bolsoi rov po vsei granice.
i nastupit scastje.
сколько в латвии банков рухнуло и не сосчитать,обобрали людей,хоть того -же Раймонда Паулса,а вместе с ним сколько людей обворовали,есть чему радоваться иесалниексу,бондарсу,приедитису и им подобным и всё это происходит при полном попустительстве со стороны властей,такая у нас бривиба и демократия,ура товарищи !!!« ответить
когда говорит латыш-патриот то это ВСЕГДА выглядит так, как будто ЕМУ образование дали мухи навозные----так и хочется сказать---УБЕЙ МУХУ!----муха источник заразы!« ответить
superrrr!!!!!« ответить