Иесалниекс: закроем “ABLV”, помешаем России – Латвия в плюсе!(53)

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Виталий Вавилкин
14:40 27.02.2018
Экономика / Банки

Не следует видеть в ликвидации банка “ABLV” лишь негативные моменты, поскольку от прекращения работы данного финансового учреждения Латвия лишь выиграет, считает представитель Национального объединения Янис Иесалниекс.

По его словам, главным моментом ликвидации “ABLV”, который занимался обслуживанием клиентов из стран СНГ, является то, что Россия потеряет очередной рычаг давления на Латвию.

 

«Со снижением денег российского происхождения в банковской системе Латвии, снизится число обслуживающих этих денег и вместе с тем снизится влияние России на происходящие в Латвии общественные процессы. Кто-то потеряет бизнес, но в целом Латвия от этого только выиграет», — написал Иесалниекс в своем микроблоге Твиттер.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (53)
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minus 14:47 27:02:2018

Скоро рухнет вся банковская система в Латвии, и она - еще в бОльшем плюсе, идиот!

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ДКБФ 14:58 27:02:2018

Шкеле начал гробить транзит, "нам не нужны лёгкие деньги. Наша цель, высокие технологии(где они?) и "мы будем банковской Швейцарией". Ск. лет прошло? Ни одного латвийского банка! Вот ещё одно высказывание очередного "спасителя нации". СК. их уже было?!

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Latvišu patriots 16:12 27:02:2018

Лицо на фото - это лицо латвийских политиков, озирающихся на рушающийся еще один институт государства!!
Блин, латыши его считают красавцем, что выбирают?..

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народ Латвии 17:47 27:02:2018

вот оно-лицо олицетворяющее дебилов и неучей в политике!
ВОТ ОНО!Наконец-то!!!

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вы уверены? 18:35 27:02:2018

что на фото - лицо?

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Grisa 18:51 27:02:2018

Lico debila bez sutok!!! Prxodjat li proverku u psixiatra takie predstaviteli????
Deistvuja po ukazke ameriki unictozaja ekonomiku strani radovatsja cto cto ne budet deneg Rossii ...Skazocnii dalboeb!!!

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я думаю 14:49 27:02:2018

что господин Лембергс будет поумнее этого хуторянина! и Лембергс говорит совершенно противоположное - этот банк выгодно угробить только пендосам!

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Вот ведь как 15:28 27:02:2018

Вот такими нацозабоченными депутатами-дебилами славится Латвия

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Латвия заплатит за ликвидацию банка ABLV почти 1% от ВВП 20:53 27:02:2018

фекальный и его подельники радуются этому больше всех

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латышской петушне И их союзникам... 14:51 27:02:2018

НАДА
ЛАТЫШАМ ЕЩЁ ВСЕ МОСТЫ ВЗОРВАТЬ...И...СОВЕТСКИЕ ПОСТРОЙКИ РАЗРУШИТЬ...
А
РЕЛЬСЫ НА МЕТАЛЛОЛОМ СДАТЬ....

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janka 21:44 27:02:2018

nado relsi razobratj v Rossijui esce odin ricag davlenija propadet, provoda pererezatj ctob elektricestvom ne davili, gazohranilisce razrusitj i trubu razobratj.
a potom vikopatj bolsoi rov po vsei granice.
i nastupit scastje.

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нина 15:00 27:02:2018

сколько в латвии банков рухнуло и не сосчитать,обобрали людей,хоть того -же Раймонда Паулса,а вместе с ним сколько людей обворовали,есть чему радоваться иесалниексу,бондарсу,приедитису и им подобным и всё это происходит при полном попустительстве со стороны властей,такая у нас бривиба и демократия,ура товарищи !!!

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10 дюймов 15:00 27:02:2018

когда говорит латыш-патриот то это ВСЕГДА выглядит так, как будто ЕМУ образование дали мухи навозные----так и хочется сказать---УБЕЙ МУХУ!----муха источник заразы!

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nina 15:03 27:02:2018

superrrr!!!!!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

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