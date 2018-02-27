Не следует видеть в ликвидации банка “ABLV” лишь негативные моменты, поскольку от прекращения работы данного финансового учреждения Латвия лишь выиграет, считает представитель Национального объединения Янис Иесалниекс.

По его словам, главным моментом ликвидации “ABLV”, который занимался обслуживанием клиентов из стран СНГ, является то, что Россия потеряет очередной рычаг давления на Латвию.

«Со снижением денег российского происхождения в банковской системе Латвии, снизится число обслуживающих этих денег и вместе с тем снизится влияние России на происходящие в Латвии общественные процессы. Кто-то потеряет бизнес, но в целом Латвия от этого только выиграет», — написал Иесалниекс в своем микроблоге Твиттер.