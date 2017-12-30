ИГИЛ атаковал Петербург(11)

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Владимир Бучельников
08:29 30.12.2017
В мире / Россия

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Ассоциированное с ИГ информагентство Amaq уточняет, что к взрыву в магазине «Перекресток» на площади Калинина причастен отряд Амнията (служба безопасности) исламских экстремистов. При этом террористы отказались предоставлять какие-либо доказательства.

 

28 декабря президент Владимир Путин назвал произошедшее в супермаркете терактом. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают произошедший взрыв следствием плохой работы спецслужб.

 

Взрыв в камере хранения магазина прогремел вечером 27 декабря. Его мощность оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следователи установили, что в супермаркете взорвалась самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. По последним данным, пострадали 13 человек.

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (11)
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ИвАн 08:58 30:12:2017

Как же так! Россия ведь уже победила ИГИЛ!

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Читатель 10:29 30:12:2017

ИвАну-упырю,троллю-эльфу,почитай что люди тебе желают!Думаю ,недалекий что дошло что-то.или совсем тупой "диванный воин"????

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ваня 09:16 30:12:2017

Хорошая новость..то ли еще будет в следующим году..

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ВУДУ>>ваня 09:16 09:30 30:12:2017

Желаю тебе, всем твоим родным и близким неизлечимых болезней, медленной и мучительной смерти 6.6.6.

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Доброжелатель 10:31 30:12:2017

Ванятка-ты паскулный пвссажирчик и купим билет в один конец!!Карма настигнет!Люди и в церковь сходят, чтоб "прилетело", как следует тебе дерьмовый человечишко!!!

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5676765 15:23 30:12:2017

Vanja tvoju semju zamochat v sledujushem godu ja tebe obesshjaju !!! Kak tvaja zhopa razdrjuchenaja nacgvardiej !!! Blja urod tebja naidut hotj na ukraine I tebja parezhut !!!

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«перекрёсток» 09:41 30:12:2017

Вы были в этих магазинах? Цены завышены, а персонал мигранты не знающие русский язык и живущие в подвалах магазинов. В шоке был от этого.

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Latviešu patriots 12:57 30:12:2017

Tā iet, ka krievija lien kur nevajag. Tie ir tikai ziediņi, odziņas būs vēlāk. Laimīgu, sprādzieniem bagātu jauno gadu. Ha ha ha

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6567865 15:25 30:12:2017

Latvieshu patriots !!! Tebja tozhe zamochat ja tebe obeshjaju !!! Tebe bashku naher otrezhu !!!

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Latviešu patriots 15:54 30:12:2017

Pamēģini vārguli, ha ha ha

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Latviesu idiots 18:19 30:12:2017

Latviesi mazafaki esam gatavi lai mums no dibena drast

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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