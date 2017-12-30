Ассоциированное с ИГ информагентство Amaq уточняет, что к взрыву в магазине «Перекресток» на площади Калинина причастен отряд Амнията (служба безопасности) исламских экстремистов. При этом террористы отказались предоставлять какие-либо доказательства.
28 декабря президент Владимир Путин назвал произошедшее в супермаркете терактом. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают произошедший взрыв следствием плохой работы спецслужб.
Взрыв в камере хранения магазина прогремел вечером 27 декабря. Его мощность оценили в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следователи установили, что в супермаркете взорвалась самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. По последним данным, пострадали 13 человек.
Как же так! Россия ведь уже победила ИГИЛ!« ответить
ИвАну-упырю,троллю-эльфу,почитай что люди тебе желают!Думаю ,недалекий что дошло что-то.или совсем тупой "диванный воин"????« ответить
Хорошая новость..то ли еще будет в следующим году..« ответить
Желаю тебе, всем твоим родным и близким неизлечимых болезней, медленной и мучительной смерти 6.6.6.« ответить
Ванятка-ты паскулный пвссажирчик и купим билет в один конец!!Карма настигнет!Люди и в церковь сходят, чтоб "прилетело", как следует тебе дерьмовый человечишко!!!« ответить
Vanja tvoju semju zamochat v sledujushem godu ja tebe obesshjaju !!! Kak tvaja zhopa razdrjuchenaja nacgvardiej !!! Blja urod tebja naidut hotj na ukraine I tebja parezhut !!!« ответить
Вы были в этих магазинах? Цены завышены, а персонал мигранты не знающие русский язык и живущие в подвалах магазинов. В шоке был от этого.« ответить
Tā iet, ka krievija lien kur nevajag. Tie ir tikai ziediņi, odziņas būs vēlāk. Laimīgu, sprādzieniem bagātu jauno gadu. Ha ha ha« ответить
Latvieshu patriots !!! Tebja tozhe zamochat ja tebe obeshjaju !!! Tebe bashku naher otrezhu !!!« ответить
Pamēģini vārguli, ha ha ha« ответить
Latviesi mazafaki esam gatavi lai mums no dibena drast« ответить