Игроки рижского «Динамо» самые нищие в КХЛ(2)

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Анатолий Тарасов
08:59 22.01.2018
Спорт / Хоккей

Согласно данным портала Championat.com, у «Динамо» Рига в бюджете на зарплаты своим игрокам заложено 229 млн рублей, или 4,22 млн евро, еще 490 тысяч евро значатся как «выплата бонусов».

Оба показателя являются самыми низкими в Западной конференции, где выступает команда, аналогичная ситуация и по всей лиге среди 27 клубов. Разве что «бонусы» в КХЛ еще ниже только у «Лады» (173 тыс евро), но зарплатная ведомость команды из Тольятти, которую третий год возглавляет Артис Аболс, – на целых 1,3 млн евро больше, чем у рижан. Поэтому «Лада» занимает предпоследнее место в КХЛ по сумме контрактов (5,69 млн против 4,71 млн евро у Риги).

 

Ближайший соперник латвийского клуба и худшая на сегодня команда Восточной конференции – ханты-мансийская «Югра» — выплачивает за год своим игрокам 8 млн евро. Это третий снизу показатель на «Востоке», скромнее дела там обстоят только у «Лады» и «Адмирала» из Владивостока.

 

Последний соперник рижан – минское «Динамо» — тратит на зарплаты игроков почти 10,5 млн евро — седьмой показатель на «Западе».

 

Самая большая сумма контрактов как в Западной конференции, так и во всей лиге – в питерском СКА (37,34 млн евро). То есть, у игроков команды Олега Знарка зарплаты в среднем в восемь раз выше, нежели у рижских динамовцев.

 

А вот самые большие бонусы в КХЛ имеют московские армейцы — 8,65 млн евро, что почти в два раза больше всей зарплатной ведомости рижского клуба. Сумма контрактов в ЦСКА сравнительно немногим уступает одноклубникам из Питера – 32,56 млн евро.

Наиболее щедрой на суммы контрактов командой Восточной конференции является казанский «АК Барс» — 24,11 млн евро и это третий показатель в лиге.

 

Приведенные цифры платежных ведомостей клубов КХЛ — примерные и округленные. Как указывает Championat.com, на протяжении сезона цифры постоянно меняются в связи с обменами, расторжениями контрактов и переводами игроков в фарм-клубы.

Sputnik / Фото LETA
Комментарии (2)
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leo 10:01 22:01:2018

не смешите, а за что им платить?

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CCCP 10:59 22:01:2018

Да и эти деньги стоит потратить на лечение детей а для Динамо собирать СМСками пожертвования зрителей.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? 