Фиаско — это о выступлении на своей четвертой Олимпиаде сильнейшего скелетониста последнего десятилетия Мартина Дукурса, которому в Пхенчхане не удалось даже подняться на пьедестал почета.

По сумме всех попыток у него только четвертое место. А ведь в сборной Латвии он был главным претендентом на золото на Играх в Южной Корее. Не заладилось у нас и в биатлоне — в гонке с масс–стартом у Андрея Расторгуева 28–е место. Зато за фигуриста Дениса Васильева можно только порадоваться — дебютант Игр по итогам короткой и произвольной программ занял 19–е место.

Неприятный сюрприз от Дукурса–младшего

После первого дня Дукурс–младший шел на втором месте, почти 0,9 секунды уступая южнокорейцу Юн Сун Бину. До первого места было уже не добраться, но на серебряную награду латвийский скелетонист претендовал однозначно. Тем более что в третьей попытки Мартин Дукурс, показав на трассе второе время, обошел россиянина Никиту Трегубова и поднялся на второе место. Что случилось потом — трудно объяснить. Увы, четвертый заезд у него откровенно не получился, нервы не выдержали: сразу несколько ошибок на середине трассы дорого ему стоили. В итоге у него только пятое время в заключительном заезде и четвертое в сумме. От ставшего бронзовым призером англичанина Доминика Парсонса его отделили 0,11 секунды. Серебро у Трегубова из команды ОАР, а золотую медаль очень уверенно в четвертом заезде установив новый рекорд трассы, завоевал ее хозяин Юн Сун Бин. Его преимущество над ближайшим преследователем составило более полутора секунд. Томас Дукурс остался на пятом месте. После завершения соревнований 33–летний Мартин Дукурс заявил, что нынешний сезон у него последний и он ставит точку в своей карьере.

Вслед за мужчинами на старт сегодня вышли и скелетонистки, в том числе и представительница Латвии Лелде Приедулена. Латвийская спортсменка провела четыре стабильных заезда, став в итоге седьмой. А победила здесь, как и в Сочи, британка Элизабет Ярнольд.

Расторгуев так и не собрался

Обидно за лидера сборной Латвии по биатлону Андрея Расторгуева, который хоть и отобрался в гонку с масс–стартом на 15 км, но с тремя промахами финишировал только 28–м. Более того, на последнем круге он уже не боролся, заметно снизив темп. Но зато каким получился финиш с участием лидеров! Француз Мартен Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом, с двумя промахами победив только после просмотра фотофиниша (на Играх–2018 это его второе золото после победы в гонке преследования). Серебро досталось немцу Симону Шемппу (один промах), уступившему французу лишь несколько сантиметров. Бронзу выиграл норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

У женщин гонку с общим стартом на 12,5 км выиграла Анастасия Кузьмина (Словакия), которая стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Кузьмина, не закрывшая только последнюю мишень, опередила Дарью Домрачеву на 18 секунд. До этого в Пхенчхане она, как известно, дважды была второй. А вообще Кузьмина выиграла третью золотую олимпийскую медаль в карьере (на Играх 2010–го и 2014 года она была победительницей спринтерских гонок).

Колонья пишет историю

Несколько комплектов наград разыграли лыжники. Так, мужскую гонку на дистанции 15 км свободным стилем выиграл швейцарец Дарио Колонья. Легендарный спортсмен стал уже четырехкратным олимпийским чемпионом, причем в этой дисциплине он побеждает на третьих Играх подряд. Вторым стал победитель недавнего скиатлона норвежец Симен Крюгер, Денис Спицов из команды Олимпийских атлетов России проиграл Колонье 23 секунды и стал третьим. Латвийский лыжник Индулис Бикше проиграл чемпиону более четырех минут, и у него 65–е место. На старт этой гонки вышло 118 лыжников.

В двух эстафетах первенствовали норвежцы — и у мужчин, и у женщин. Команда Олимпийских атлетов России — тоже с двумя медалями: женщины взяли бронзу, мужчины — серебро (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов). Успех последних на дистанции 4 по 10 км вообще не поддается объяснению, учитывая то, что к Играм не были допущены сразу несколько лидеров команды во главе с Сергеем Устюговым.

На крутых спусках…

Латвийская горнолыжница Лелде Гасьюн показала 37–е время по сумме двух попыток в слаломе, в соревнованиях, которые из–за сильного ветра были перенесены с 14 февраля. А победила здесь 32–летняя шведка Фрида Хансдоттер. Для Фриды Хансдоттер Олимпиада в Пхенчхане стала третьей в карьере, однако на предыдущих турнирах шведка не поднималась выше пятого места. В супергиганте первенствовала Эстер Ледецка. А у мужчин двукратным олимпийским чемпионом стал австриец Марсель Хиршер, который вслед за золотом в комбинации выиграл еще и гигантский слалом. Наш Кристап Звейниекс по сумме двух попыток занял 35–е место.

Васильев не стушевался

Неплохо выступил в Пхенчхане в мужском одиночном катании дебютант Олимпийских игр, 18–летний Денис Васильев. Прокат в короткой программе получился у него не совсем чистым, да еще латвийский фигурист допустил одно падение. Как следствие — от судей он получил 79,52 балла, что в итоге принесло ему 21–е место. Но главное — он квалифицировался в произвольную программу с участием 24 сильнейших. Что было дальше?

Латвийскому фигуристу пока что сложно тягаться с титанами мужского одиночного катания. Васильев вообще приехал в Корею с другой миссией — презентационной. Ведь фигурное катание Латвии не было представлено на белых Играх аж с 1994 года. Перед дебютантом из Даугавпилса и его тренером Стефаном Ламбьелем здесь стояли другие задачи — просто откататься красиво и чисто, в духе олимпизма: никакого стресса, никакой борьбы за судейские баллы и высокие места. Цель — понравиться зрителям и со спокойной душой уехать домой, прихватив с собой килограммы плюшевых мишек от преданных поклонниц. Неизменно лучезарный Васильев, который по итогам произвольной программы, несмотря на еще одно падение, поднялся на 19–е место (среди европейцев он показал восьмой результат), и сейчас не изменил себе, направив на журналистов все свое обаяние.

— Меня переполняют эмоции, мне очень нравится здесь выступать, и, кажется, у меня получилось хорошо. Да и публика тепло встретила. На трибунах я заметил несколько флагов Латвии. Как оцениваю выступление? Об оценках я сильно не думал. Но прыжок, с которым я не справился в короткой программе, не получился у меня и сегодня. Так бывает… Может быть, немного нервничал. Но небольшой стресс мне даже нравится, мне такой адреналин необходим.

Олимпийским чемпионом стал японец Юдзуру Ханю, повторив свой успех четырехлетней давности. Для сравнения: сумма баллов у Васильева — 234,58. У теперь уже двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю из Японии — 317,85.

Шорт–трекисты — без полуфиналов

Пытались догнать своих конкурентов по четвертьфинальному забегу на 1000 м шорт–трекисты Роберто Пукитис и Роберт Звейниекс — неудачно. От выхода в полуфинал первого отделили какие–то сантиметры, в итоге он остался на 11–м месте. Звейниекс тоже не прошел в следующий раунд, в своем забеге финишировав последним, четвертым (итог — 14–е место).

Сборная Знарка уже в четвертьфинале

Подходит к завершению групповая стадия хоккейного турнира среди мужских команд. Так, сборная Олимпийских атлетов России под руководством Олега Знарка и Хария Витолиньша реабилитировалась за поражение на старте от словаков, в следующей игре со счетом 8:2 разгромив словенцев, а затем досталось и американцам — 4:0.

Это значит, что сборная ОАР (Олимпийские атлеты России) напрямую прошла в 1/4 финала (cогласно регламенту турнира, после матчей в группах четыре лучшие сборные напрямую выходят в четвертьфинал, а остальные восемь в раунде плей–офф поспорят за оставшиеся четыре путевки в 1/4 финала).

Кто догонит норвежцев?

Из других знаменательных побед отметим победу японской конькобежки Нао Кодаиры, которая выиграла золотую медаль на дистанции 500 метров. 31–летняя спортсменка установила новый олимпийский рекорд, показав время 36,94 секунды. Кодаира является действующей чемпионкой мира на 500 м, в текущем сезоне она семь раз соревновалась на спринтерской дистанции на этапах Кубка мира и все семь раз становилась первой.

Поляк Камил Стох выиграл золотую медаль в прыжках на лыжах с большого трамплина, набрав по сумме двух прыжков 285,7 балла. 30–летний Стох стал третьим спортсменом в истории Олимпиад, которому удалось выиграть соревнования на большом трамплине на двух Играх подряд. Ранее подобное удавалось норвежцу Биргеру Рууду (1932, 1936) и финну Матти Нюканену (1984, 1988). Теперь в коллекции поляка три золотые медали Игр.

Российский фристайлист Илья Буров стал обладателем бронзовой медали Олимпиады в соревнованиях по лыжной акробатике. Золотую медаль Игр–2018 в этой дисциплине выиграл украинец Александр Абраменко.

Медальный зачет после первой недели Игр–2018 возглавляет Норвегия, на ее счету девять золотых медалей. Россия (команда ОАР) расположилась на 20–м месте с тремя серебряными и восемью бронзовыми наградами. Свои первые золотые награды завоевали атлеты Белоруссии и Украины. Всего же на пьедестал почета в первые десять дней соревнований поднимались представители 27 стран. Латвия в ожидании чуда от бобслеистов, больше особых надежд у наших болельщиков нет (после первых двух заездов экипаж–двойка Оскара Мелбардиса идет на четвертом месте, Оскара Киберманиса — на шестом). Решающие третий и четвертый заезды пройдут уже сегодня.

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

1. Норвегия99826

2. Германия95418

3. Голландия65213

4. Канада55616

5. США5329

6. Швеция4307

7. Австрия42410

8. Франция42410

9. Юж. Корея3126

10. Япония25310

Владимир ИВАНОВ.