Вторая неделя для латвийского болельщика, который внимательно продолжает следить за всеми перипетиями Игр–2018 в Южной Корее, не такая загруженная. Фигурное катание и лыжи, шорт–трек и бобслей, конькобежный спорт и горные лыжи…

Все постепенно приближается к завершению. Для Латвии, впрочем, еще не вечер. Во всяком случае на бобслейные экипажи–четверки и нашего скорохода Харалда Силова мы возлагаем конкретные надежды. После бронзы нашей двойки Оскара Мелбардиса чем черт не шутит…

Шорт–трекист Звейниекс уверенно шагает в четвертьфинал

Из латвийских атлетов на старт в 12–й день соревнований выходил разве что шорт–трекист Роберт Звейниекс, который уверенно провел предварительный забег на 500 метров, финишировал в нем вторым и спокойно вышел в четвертьфинал. Кстати, начиная с четвертьфинала медали в этом виде программы будут разыграны только завтра. Какая задача стоит перед нашим спортсменом? Максимум — выход в финал. Но даже это сделать будет совсем непросто.

Бобслеистам праздновать некогда

А вот латвийские бобслеисты Оскар Мелбардис и Янис Стренга свое дело сделали, среди экипажей–двоек взяв бронзу. Вот как прокомментировал успех своей команды ее главный тренер Сандис Прусис: «Мы многое пережили в этом сезоне. Если Осис захочет, он расскажет. Тут целую книгу можно написать. Он до сих пор не здоров на все сто процентов. Через что мы только не прошли!

Надо отдать ему должное — финальный заезд получился превосходным. Снимаю шляпу. Он собрался и сделал то, чего мы все от него ждали. Теперь немного обидно за ту ошибку во втором заезде, но лучше уж так, чем никак».

Тренер также объяснил, почему в соревнованиях двоек вместе с Мелбардисом стартовал Янис Стренга, а не его привычный разгоняющий Даумантас Дрейшкенс: «Я вижу эту кухню изнутри. Все ребята сильные. Но даже из сильных нужно выбирать лучшего. Когда будем отмечать эту медаль? Пока некогда. Впереди соревнования четверок, где нужно выступить так же успешно, чтобы можно было отпраздновать как следует».

Два первых заезда в четверках пройдут 24 февраля. Победители и призеры определятся 25 февраля — в последний день Олимпиады.

За выход в полуфинал — Россия против Норвегии

Олимпийский хоккейный турнир среди мужских команд вошел в решающую стадию плей–офф. Сборная России узнала своего соперника за выход в полуфинал.

Команда под руководством Олега Знарка уже сегодня встретится с норвежцами. А все потому, что в матче первого раунда плей–офф скандинавы в овертайме со счетом 2:1 одолели словенцев. Любопытно, что сборная Норвегии одержала свою первую победу на олимпийском турнире (ранее они проиграли все три встречи на групповом этапе).

Героем матча стал защитник норвежцев Александер Бонсаксен, чье удаление за 10 секунд до конца третьего периода едва не привело к непоправимым последствиям для скандинавов. Вскоре после выхода на лед со скамейки штрафников он дальним броском поразил ворота словенцев, которым в этом матче пришлось обходиться без провалившего допинг–тест форварда «Нефтехимика» Жиги Еглича.

«Мы должны верить в себя, в свою команду. Все понимают, что Россия — очевидный фаворит четвертьфинала, что будет сложно, но надо верить. Из матча 1/8 финала в Сочи против россиян помню, как Александру Радулову повезло с первым голом в начале второго периода, шайба зашла от конька Йонаса Холеса. Потом России проще было играть уже. Если встречу Ковальчука в деревне, то скажу ему, пусть хорошо подготовится к игре с нами», — бравировал одноклубник Ильи Ковальчука по питерскому СКА Патрик Торесен.

В случае успеха в нынешнем противостоянии с норвежцами подопечные Олега Знарка, вышедшие в четвертьфинал напрямую как лучшая команда группы, далее встретятся с сильнейшим в паре США — Чехия.

А насчет Еглича… Вот как видит эту ситуацию сам 29–летний словенский хоккеист.

— Я был протестирован 16 февраля 2018 года. Результат теста показал присутствие фенотерола в моче. Я принимаю это лекарство от астмы по рекомендации врача. Лекарство было назначено после тестов на дыхание в Словакии в 2017 году. К сожалению, я забыл сообщить об этом, чтобы внести препарат в качестве терапевтического исключения. Я не обратил внимания на разницу с подобными лекарствами, которые разрешены, что позволило бы мне использовать их в случае проблем с дыханием на Олимпиаде. Это произошло из–за моей небрежности. Я приношу свои извинения.

Решение по делу Еглича, который должен покинуть олимпийскую деревню в течение суток, будет вынесено после Олимпиады.

Медальный рекорд норвежцев

Сборная Норвегии установила свой рекорд по количеству медалей, завоеванных на зимних Олимпийских играх. На данный момент у норвежцев 29 медалей (11–10–8). Предыдущее достижение — 26 медалей, было установлено на Играх–1994 в Лиллехаммере (10–11–5) и повторено в Сочи–2014 (11–5–10).

Очередное золото норвежцы взяли, причем впервые в истории Игр, в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина. Даниэль–Андре Танде, Андреас Стьернен, Йоханн Андре Форфанг и Роберт Юханссон по сумме двух попыток в сумме набрали 1098,5 очка. Серебро досталось немцам, бронза у поляков. Ранее в Пхенчхане чемпионами в прыжках со среднего и с большого трамплинов среди мужчин стали немец Андреас Веллингер и поляк Камил Стох соответственно. Норвежцы же выиграли медали на трамплинах во всех четырех дисциплинах, включая женские.

Касаи метит на девятую Олимпиаду

Японский прыгун с трамплина Нориаки Касаи собирается выступить в Пекине–2022. Если это произойдет, то Игры–2022 станут для японца девятыми в карьере.

45–летний Касаи уже установил рекорд, приняв участие в Пхенчхане–2018. До этого ни один спортсмен не выступал на восьми Олимпиадах.

«Я не буду пытаться выступить в Пекине–2022, я точно там буду. Я видел, как другие завоевывают медали, и это мотивировало меня. Я все еще могу продолжать. Заканчивать карьеру точно не собираюсь. В последние четыре года у меня не получилось тренироваться должным образом. Но к Пекину–2022 я доведу свои прыжки до идеала и поборюсь за медали в личных и командных соревнованиях. Рад, что мне удалось выступить на восьмой для себя Олимпиаде, но также расстроен, что не взял медаль. Я показал только половину своих возможностей. Вторую половину покажу в Пекине–2022», — заметил Касаи.

На фото: Бобслеисты Янис Стренга и Оскар Мелбардис с бронзой. Заслужили!

Табло Олимпиады

19 февраля (3 комплекта медалей)

Прыжки с трамплина, команды (мужчины)

1. Норвегия

2. Германия

3. Польша

20 февраля (5 комплектов медалей)

Фигурное катание, танцы на льду

1. Тесса Виртью — Скотт Моир (Канада)

2. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)

3. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США)

Фристайл, хаф–пайп (женщины)

1. Кэсси Шарп (Канада)

2. Мари Мартино (Франция)

3. Брита Сигорни (США)

Биатлон, смешанная эстафета

1. Франция

2. Норвегия

3. Италия

Шорт–трек, эстафета на 3000 м (женщины)

1. Южная Корея

2. Италия

3. Голландия

Медальный зачет, Топ–10 (золото, серебро, бронза, всего):

1. Норвегия1110829

2. Германия106420

3. Канада85619

4. Голландия65314

5. Франция54413

6. США53411

7. Швеция4307

8. Австрия42410

9. Южная Корея4228

10. Япония25310

Владимир ИВАНОВ.