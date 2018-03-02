Игры для развития речи ребенка

Ребенку почти два года, а он все еще не говорит? Такая ситуация начинает беспокоить родителей. Особенно когда сверстники крохи уже вовсю щебечут.

Секрет развития речи прост: нужно побольше играть и разговаривать с маленьким молчуном. Ведь он хочет общаться: издает какие-то звуки, жестикулирует, показывает на предметы. Не упускайте эти ценные моменты контакта. Если после всех усилий ребенка его все-таки не понимают, он может начать сердиться, плакать, замыкаться в себе.

С другой стороны, не следует предугадывать любое желание карапуза. Это тоже тормозит речевое развитие. Кроха показывает на полку с игрушками? Спросите, во что он хочет поиграть, дайте ему мишку или машинку.

Правила игры

До трех лет ребенок познает мир, подражая взрослым. Дети — ученые-исследователи. Они ко всему относятся с интересом. Но только взрослый может показать, что ложкой едят суп, а карандашом рисуют. И сделать это играючи.

• Включайте в игры знакомые предметы и ситуации. Вы гуляли и малыш заинтересовался машинами? Поиграйте дома с игрушечными машинками, постройте гараж, а заодно и поболтайте о грузовиках, автобусах, о том, какие звуки они издают.

• Не давайте слишком сложные задания. Поступая так, вы заведомо ставите кроху в ситуацию неуспеха. Если у ребенка что-то не получается, он быстро теряет интерес к игре или занятию, и в следующий раз может отказаться выполнять задание.

• Не играйте в одну игру слишком долго. Каждое игровое занятие должно длиться от 5 до 20 минут. Сверните игру, если видите, что карапуз устал, либо расширьте ее, если есть настроение. Лучше поиграть в несколько разных игр.

• Структурируйте занятия. Каждая игра внутри занятия имеет начало, продолжение и конец. К примеру, «Больница». Мишка простудился. Что у него болит? Горло? Измеряем температуру, даем микстуру, ставим горчичники. Ура, наш больной выздоровел!

• Используйте новые знания на практике. Дети порой ленятся, порой стесняются, а иногда просто забывают о том, чему научились. Побуждайте ребенка действовать по-новому. Играли в чаепитие? Игрушечную посуду (и свою тоже) надо помыть!

• Чтобы малыш развивался быстрее, хвалите его. Старайтесь отмечать любые, даже самые скромные, достижения и успехи. В случае неудачи не акцентируйте на ней внимание. Скажите, например: «В следующий раз обязательно получится».

Контакт во время игры

Играть с малышом, который еще не говорит, непросто. Придется иногда озвучивать и реплики ребенка — простыми фразами и четко. Начните с эмоциональных игр. Они помогут достичь близости и понимания, без которых любое обучение будет скучным и неэффективным.

■ Хлопаем в ладоши

Похлопайте в ладоши со словами: «Хлопну я в ладоши, буду я хороший, хлопнем мы в ладоши, будем мы хорошие!» И предложите малышу похлопать вместе. Если он не повторяет действия, а только смотрит, можно взять его ладошки в свои и похлопать ими.

■Задаем наводящие вопросы

Как понять, чего хочет ребенок? Вначале можно задавать вопросы, подразумевающие ответ «да» или «нет». Крохе достаточно кивнуть или покачать головой в ответ. В дальнейшем стремитесь к тому, чтобы маленький партизан был вынужден отвечать на вопрос словами или фразами. «Давай нарисуем полянку с цветами. Вот травка. Теперь ты нарисуй травку. У тебя травка будет какого цвета? А что еще растет на полянке? Да, цветочки. Давай цветочки нарисуем. Они будут большие или маленькие? А солнышко нарисуем? Покажи, где? Тут, наверху. Какое солнышко? Правильно, круглое, желтое».

■ Слушаем и повторяем

Чтобы ребенок научился правильно говорить, он должен хорошо различать на слух звуки, а затем стараться их повторить. Для начала это будут короткие слова, а потом — короткие и длинные фразы.

Поиграйте в «Угадайку». Вам понадобятся пластмассовые или плюшевые игрушки: кошка, собака, птичка, лошадка, корова, лягушка и другие фигурки животных. За дверью (или за ширмой, в коробке) раздается: «МЯУ», «ГАВ-ГАВ», «МУ-У-У» или «КВА-КВА». Пусть малыш отгадает, кто из животных пришел к нему в гости, и попробует назвать его. Кроха угадал? Достаньте и покажите игрушку. Если она похвалит ребенка за сообразительность, ему будет вдвойне приятно.

Дыхательные упражнения для развития речи

Правильное дыхание поможет быстрее научиться говорить. Пусть кроха вдыхает через нос, «набирая полную грудь воздуха», а выдыхает плавно, складывая губы трубочкой. Но дыхательные упражнения быстро утомляют, поэтому они должны быть короткими. И нескучными!

■ Сдуваем пылинки

Прикрепите полоски цветной бумаги к деревянной палочке. Можно использовать тонкую бумагу или елочное украшение «дождик». Покажите, как можно подуть на бумажные полоски, потом предложите сделать это ребенку. Скажите: «Представь, что это волшебное дерево. Подул ветерок, зашелестели на дереве листочки! Вот так!» Тренировать дыхание можно также, сдувая пушинки с одуванчиков или перышки со стола, задувая свечки, выдувая мыльные пузыри.

■Поем песенки

Идите от простого к сложному. Сначала просто пропевайте с малышом гласные звуки. Предложите спеть песенку. Вот первая песенка: «А-А-А!» Наберите побольше воздуха. Песня должна получиться длинная. Следите за тем, чтобы ребенок не надувал щеки. Сначала пропевайте звуки «А», «У», постепенно количество «песенок» можно увеличивать.

Как вздыхает зайчонок, когда у него лапка болит? «О-О-О!» Самолет в небе выводит: «У-У-У!» А пароход на реке гудит: «Ы-Ы-Ы!» Пусть малыш повторяет.

■Сдуваем шарики

Изобразите большие надувные шары — разведите руки в стороны. Вдруг в шариках образовались маленькие дырочки, и они стали сдуваться… Воздух выходит из шарика: «Ф-Ф-Ф!» Сводим руки перед собой. Сдулся шарик! Обнимаем себя за плечи.

■ Шипим, как змейки

Представьте себя змейками, которые греются на солнышке и шипят: «Ш-Ш-Ш!» Во время произнесения звука добирать воздух нельзя. Надоело играть в змеек? Поиграйте в насос (звук «С-С-С»), машину («БИ-БИ«) или поезд («ТУ-ТУ»).

Общаемся с ребенком в игровой форме

Игры — это здорово! Но самое лучшее правило для развития речи — с малышом необходимо постоянно говорить. Это формирует его пассивный словарный запас и, конечно, развивает. Ведь перед ним целый мир загадок и непознанных вещей. Давайте приоткроем завесу тайны нашему исследователю. Расскажем, что такое кран или мыло, зачем нам нужна одежда, почему мы берем на прогулку зонтик. Неважно, что мы делаем, главное — постоянно комментировать свои действия.

■ Моем чашку

— Идем мыть чашку. Давай откроем кран. Нет, не в эту сторону, в другую. Вот так. А где губка? Вот она. Бери губку. Давай я тебе помогу. Помоем чашку хорошенько. Подставляй ее под водичку — вот так. Закрывай кран. Смотри, какая чистая чашка у нас! Теперь давай стряхнем воду с рук. Где полотенце? Бери полотенце, вытирай ручки. Молодец! Смотри, руки теперь сухие.

■ Гуляем вместе

— Посмотри, какая сегодня отличная погода! Небо ясное, солнышко светит. А что это на дорожке? Это камушки. Посмотри, какие они. Круглые? Да. Пойдем дальше. Какой большой сугроб! Какого он цвета? Белого. Совсем как сахар, соль или мука.

■ Возвращаемся с прогулки домой

— Сейчас нам нужно раздеться. Давай снимем курточку. Найди, где у нее молния. Вот она. Давай ее расстегнем. Теперь снимем ботиночки. Вытаскиваем сначала одну ногу, потом другую.

■ Рассматриваем фотографии

— Хочешь, достанем семейный альбом и посмотрим фотографии? Видишь, здесь вся наша семья. Покажи маму, папу, бабушку, дедушку. А это мы на даче. Помнишь, какие там были красивые цветы? А как к нам приезжали друзья и мы вместе ходили на речку?

■ Укладываемся спать

— Давай переоденемся и умоемся. Моем щечки, носик. Где у тебя щечки? А где мамин нос? Правильно!

Развиваем моторику рук

Ускоряют процесс речевого и умственного развития детей и пальчиковые игры. Исследования физиологов доказали, что в головном мозге речевой и моторный центры расположены очень близко друг к другу, поэтому двигательные импульсы пальцев рук влияют на формирование «речевых» зон и положительно действуют на всю кору головного мозга. Тренируем пальчики!

■ Массируем руки

Поглаживайте внутреннюю и наружную поверхности рук до локтя по направлению «от периферии к центру». Повторите движение 6–8 раз.

Сгибайте и разгибайте все пальцы на руке ребенка одновременно (за исключением большого пальца).

«Мотайте клубочек» пальцем по раскрытой ладони ребенка. Несколько раз по каждой ладони.

Нажимайте большим и указательным пальцами на середину каждой фаланги каждого пальца ребенка (от его кончика к основанию). Все пальцы массируйте по очереди. Приговаривайте: «Раз шажок, два шажок, вот мы и пришли, дружок».

Отводите большой палец ребенка вперед-назад, в сторону, по кругу.

■ Играем в снежки

Для развития силы рук и ловкости поиграйте с ребенком в снежки. Снег растаял или не лепится? Сомните в комки ненужные листы бумаги!

■ Прячем предметы в ладошке

Покажите, как можно спрятать маленький шарик в ладони. В этом упражнении работает вся кисть. Дайте крохе такой же шарик — теперь его очередь фокусничать. А как спрятать предмет побольше, который не помещается в одной руке? Проявите смекалку! Да, можно накрыть предмет другой ладонью.

■ Лепим картины из пластилина

Вдавливайте различные мелкие детали в слой пластилина (или в тесто). Это могут быть бусины, детали мозаики, фасоль, горох, семечки. Так отлично развивается навык хватания двумя пальцами.

Упражнения для развития речи

У ребенка появились первые попытки высказаться? Прекрасно! Поощряйте его, хвалите за «разговорчивость», но не форсируйте события. Для начала достаточно каких-то слогов. Потом вводите в речь короткие простые слова и короткие фразы. Малыш уже может сказать: «Дай ложку», «Хочу к маме»? Только после этого можно переходить к самым простым детским стишкам. Учить первые стихотворные строки нужно путем договаривания слов и фраз. Это — самый эффективный прием.

■ Дом большой и дом маленький

Поиграйте в мишку и зайку. Взрослый говорит стишок и показывает движения, а малыш повторяет.

У медведя дом большой! ОЙ-ОЙ-ОЙ! (Говорите низким голосом, поднимайте руки вверх.)

А у зайки маленький. АЙ-АЙ-АЙ! (Говорите тонким голосом, приседая на корточки.)

Развивающие игры с ребенком первого года жизни

Мишка наш пошел домой. ОЙ-ОЙ-ОЙ! (Говорите низким голосом, идите вразвалку.)

Да и крошка заинька. АЙ-АЙ-АЙ! (Говорите тоненько, прижав ладошки к груди, прыгайте.)

Чуть позже усложните игру, задавайте малышу разные вопросы, например:

«Какой у мишки дом?»

■Наши ноги идут по дороге

Рассказывайте простой стишок, а малыш пусть повторяет за вами движения и слова.

Большие ноги идут по дороге. ТОП-ТОП-ТОП!

(Говорите низким голосом, высоко поднимайте ноги, делайте широкие шаги.)

Маленькие ножки бегут по дорожке. ТОП-ТОП-ТОП!

(Говорите тонким голосом, бегите мелкими шажками.)

Старайтесь, чтобы ребенок выполнял движения вместе с вами, в нужных местах стихотворения повторяя и слова. Это точно ему по силам!

■ Кошка Мурочка

Предложите поиграть в кошечек.

Кошечка Мурка, серенькая шкурка, мягкие лапки, а в лапках цап-царапки. МЯУ-МЯУ-МЯУ.

Расскажите малышу, что лапки у кошечек очень мягкие, пушистые (положите руки на стол, сожмите в кулачки). А в лапках… острые коготки. Пусть кроха выпрямит напряженные полусогнутые пальцы, в шутку поцарапает стол или диван.

А как кошка просит молочка? Конечно, жалобно мяукает! Подзовем нашу Мурочку и накормим. А когда она поест, что будет делать? Петь песенки и мурлыкать.

Серенькая кошечка села на окошечко, хвостиком виляет, деток собирает. МУР-МУР-МУР.

Помяукайте и помурлыкайте вместе с малышом.

Для наглядности все достижения малыша записывайте в дневник. К 2,5 годам даже самые упорные молчуны начинают говорить. В норме в активном словаре к этому возрасту более 20 слов. Кроха должен знать названия окружающих предметов, частей тела. Он может показать, где лежит его любимая книжка, попросить пить. Если этого не происходит, проверьте слух малыша, обратитесь к неврологу и логопеду.