IKEA ищет работников для нового магазина в Латвии(6)

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Владимир Бучельников
09:42 30.12.2017
Экономика / Компании

Шведская компания по торговле мебелью IKEA объявила ряд конкурсов на должности в новом магазине, который строится на границе Риги, в Стопиньской волости.

Предприятие подчеркивает уникальную культуру и ценности IKEA, отмечая, что всех его работников объединяют увлеченность и настойчивость.

 

Всего опубликовано восемь объявлений, и по четырем — руководитель смены на складе, руководитель отдела, работник склада и столяр — отмечено, что вакансий несколько.   

 

Также IKEA ищет для работы в Риге специалиста системы учета и заказывания товаров, ИТ-специалиста, руководителя хозяйственной части, специалиста по изготовлению ценников.

 

Заявки на должность ИТ-специалиста можно подавать до 31 декабря, на остальные вакансии — до 14 января 2018 года.

 

Работы по строительству магазина начались в мае, и его планируется открыть осенью 2018 года. 

press.lv / Фото
Комментарии (6)
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пусть укажут зарплаты! 09:53 30:12:2017

Я тут помню конкурс выиграл на должность директора гипермаркета Призма, но узнав размер зарплаты был вынуежден отказатся. Так им и заявил, что за эти зарплаты они наберут сброд который утопит весь бизнес изза своей некомпетентности и воровства. Так в финале и получилось. Кадры всегда всё решают. В той же Максиме бардак и коррупция изза того, что хозяева за границей, а местные работают за гроши. Почему так? У соседа фирма по торговле шинами и колёсами для автомобилей, так вот у него менеджеры зарабатывают 1,5-2,5 тысячи и он уверяет что бизнес пошёл в гору именно тогда, когда он у конкурентов перекупил самых лучших продавцов в этой сфере. Пробовал он там набирать всяких практикантов за 500-600 евриков и чуть не обанкротился изза них. Толку нет с работника, который с кислой мордой вечно ворчливый, недовольный и полуголодный приходит на работу просто на побывку убить время протирая штаны играя в компьютерные игры. Кстати, повсеместная тенденция в Риге. Целенаправленно ищут и перекупают толковых специалистов, сам регулярно получаю предложения от конкурентов с более высокой должностью и зарплатой.

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СОВЕТНИК БОГА 10:53 30:12:2017

Ты чё..!?
Заболел.? .. .. (2.0 - 3.5 тыс. Евро..!?)
.. 300 Евро на складе "хламо-мебель".. !
Это ж как и "хламо-маркет" ЮСК..

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Forward looking 10:06 30:12:2017


Написано верно!
Согласен с комментом - пусть укажут зарплаты! 09:53 30:12:2017
Если бы в тех странах, куда я езжу регулярно работать был бы хотя бы один мастер моего уровня, то я бы сидел дома на пенсии.
А так, регулярно - Эстония, Латвия, Литва и Польша.

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Janka 10:49 30:12:2017

vam cerepa ne zmut "profi"?
takie spe ci alisti i tut v komentah placet cto im malo deneg platjat.
luzeri.

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ал2 17:33 30:12:2017

Прежде чем идти наниматься в эту фирму, вспомните, что Икеа была спонсором майдана на украине, и, тем самым, поддерживала антирусские силы и майданутую мразь!

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Latviešu patriots 20:17 30:12:2017

A ko, malači. Zin kas ir jāatbalsta. Cieņa un respekts. Lai Dieva svētība viņiem.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (7)

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