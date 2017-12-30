Шведская компания по торговле мебелью IKEA объявила ряд конкурсов на должности в новом магазине, который строится на границе Риги, в Стопиньской волости.

Предприятие подчеркивает уникальную культуру и ценности IKEA, отмечая, что всех его работников объединяют увлеченность и настойчивость.

Всего опубликовано восемь объявлений, и по четырем — руководитель смены на складе, руководитель отдела, работник склада и столяр — отмечено, что вакансий несколько.

Также IKEA ищет для работы в Риге специалиста системы учета и заказывания товаров, ИТ-специалиста, руководителя хозяйственной части, специалиста по изготовлению ценников.

Заявки на должность ИТ-специалиста можно подавать до 31 декабря, на остальные вакансии — до 14 января 2018 года.

Работы по строительству магазина начались в мае, и его планируется открыть осенью 2018 года.