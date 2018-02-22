Президент Банка Латвии Илмарс Римшевич, выйдя из изолятора, дал специальную пресс–конференцию. На ней он в частности заявил: в отставку не подаст, так как ни в чем не виноват, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Озвученное против него обвинение в коррупции связано с давлением ABLV и Norvik вanka: первый хотел получить миллиард евро господдержки, второй стремится отсудить у Латвии 200 миллионов.

«Клеветники своего не добьются»

По словам Римшевича, Латвия переживает беспрецедентную атаку на финансовую систему со стороны нескольких коммерческих банков, столкнувшихся с проблемами в своем бизнесе.

Римшевич также заявил, что принял решение не подавать в отставку.

«Клеветники своего не добьются… Но я боюсь, что судопроизводство займет много лет», — комментируя свое решение сообщил журналистам Римшевич.

Президент БЛ подтвердил, что по–прежнему имеет допуск к гостайне.

«Я получил SMS с угрозой убийства»

Сначала об ABLV. По словам Римшевича, в прошлую пятницу столкнувшийся с нехваткой фининсовых ресурсов ABLV обратился в Банк Латвии за помощью, чтобы получить поддержку ликвидности в размере миллиарда евро. Центробанк отказался. И через три часа в Банке Латвии начались обыски.

«Мы этого сделать не могли. Это бы нарушило установленные США санкции против ABLV из–за обхода санкций в отношении Северной Кореи», — пояснил Римшевич отказ профинансировать коммерческий банк.

И еще: ABLV заинтересован в изменении закона об офшорах, они хотят поставить вместо меня кого–то более сговорчивого, спасти банк руками государства. Я в свое время помешал продвижению закона об офшорах, хотя его поддержка была большой», — заявил глава центробанка.

Он не раз подчеркнул эту мысль: его задержание неслучайно.

«Уже после принятых в понедельник санкций (со стороны США и латвийских надзорных органов) руководство ABLV в коридорах говорило, что во всем виноват Банк Латвии. Это был поворотный момент, когда в высших эшелонах власти была запущена машина, с помощью которой любой ценой мне или Банку Латвии надо было что–то инкриминировать. Меня нужно было изолировать, потому что я слишком долго и сильно мешал, из–за чего многие понесли убытки», — заявил Римшевич.

Атака на Латвию вообще и на Римшевича в частности, по словам главы БЛ, была скоординированной акцией со стороны нескольких банков. «Я очень хорошо понимаю, что стал неудобен для многих», — отметил Римшевич.

В конце января он получил SMS с угрозой убийства и передал эту информацию в правоохранительные органы.

О Norvik banka: «Это печальная история»

«Гусельников (совладелец Norvik banka. — Авт.) хочет выиграть дело и получить 200 миллионов, чтобы уйти отсюда и оставить свой банк Латвии. (..)

Но: «Я ни у кого не вымогал и не получал взяток», — подчеркнул Римшевич.

Деятельность в Латвии крупнейшего владельца Norvik banka Григория Гусельникова, который обратился в Международный центр по рассмотрению инвестиционных споров с требованием взыскать с Латвии 200 млн евро, является хорошо спланированной аферой, заявил во вторник журналистам президент Банка Латвии Илмарс Римшевич.

«Люди, которые имеют опыт таких судебных разбирательств, говорят, что это хорошо спланированная афера уже с 2013 года», — сказал Римшевич.

По его словам, Гусельников не является настоящим владельцем Norvik banka, так как деньги на приобретение банка одолжил.

«Это печальная история. Человек с одолженными деньгами приобретает в Латвии банк, обманывает надзорный орган [Комиссию рынка капитала и финансов (КРФК)], начинает бизнес, обещая инвестировать в Латвии 100 миллионов, развивать новые платежные продукты, одним словом, начать жизнь с нуля с прекрасными и хорошими намерениями. В то же время в 2014 году оформляет сделки, чтобы скрыть истинных владельцев денег», — сказал Римшевич. Почему это могло пройти мимо внимания, это уже другая история, добавил он.

Римшевич также рассказал, что Гусельников пытался с ним встретиться, чтобы попросить помощи в разрешении ситуации.

«Он пытался окольными путями, тайно встретиться со мной, чтобы рассказать, как ему трудно работать в этой стране, о том, что никто его не любит, все коррумпированы, все его активы в связи с Winergy арестованы, чтобы я ему помог. Он просил меня, чтобы я позвонил генеральному прокурору, председателю Верховного суда, премьер–министру, потому что у меня большое влияние и я могу это сделать», — сказал Римшевич, подчеркнув, что на просьбы не отреагировал, но и не сообщил о них правоохранительным органам.

Также он указал, что ситуация в Norvik banka ухудшалась практически с каждым днем, размер убытков увеличивался. По словам Римшевича, Гусельников просил его помочь продать Norvik banka. «Он пришел ко мне, чтобы я помог ему продать этот банк. [..] Я, разумеется, сказал, что не продаю в Латвии коммерческие банки. В ответ он заявил: «Тогда мне, вероятно, не остается ничего другого, как судиться с Латвийским государством, потому что вы все здесь мне давно и сильно мешали развивать бизнес, в результате чего мне причинен ущерб»», — сказал президент Банка Латвии.

Он также отметил, что Norvik banka приписывает Банку Латвии вещи, которые не входят в его компетенцию, а именно: Банк Латвии не следит за деятельностью коммерческих банков и не может влиять на работу КРФК, потому что это независимый орган.

«И, самое главное, чтобы сделать всю эту историю о регуляторе и необоснованных требованиях более цветистой и зрелищной, прибегает к клевете и заявляет, что, как ему показалось, у него что–то вымогают», — сказал Римшевич.

О вбросе старого «русского фото»

По поводу неоднозначной фотографии, на которой запечатлен Римшевич в компании якобы тогдашнего руководителя российского предприятия по производству оружия «Институт исследования информационных технологий» Дмитрия Пильщикова, получилась интересная дискуссия. Римшевич сначала заявил, что фото могло быть сфальсифицировано и смонтировано, и по этому поводу он даже собирается обратиться в правоохранительные органы. «Такого человека я не знаю», — сказал о Пильщикове президент Банка Латвии.

Потом он пояснил, что в России был два раза, на Камчатке — рыбачил на лосося. Но журналисты раз за разом возвращались к этой фотографии, спрашивая, с кем Римшевич ездил, может, там был и Пильщиков. Он заявил, что ездил с другом Валерием Малыгиным, а все фото помнить не может.

Свою поездку на рыбалку на Камчатку Римшевич сравнил с поездкой в туристическом автобусе, где разные люди едут в один пункт назначения. «Это не моя компания, все эти люди были посажены в самолет и прилетели на Камчатку. Съехались разные люди с разных рейсов, и их просто отвезли на реку», — сказал он.

Насчет сцены за столом он добавил: «Вечером люди после рыбалки ужинают и идут спать. В моем архиве такого фото нет, я не знаю, кто фотографировал. Потому я пока не могу прокомментировать».

«Всего я в России был, если не ошибаюсь, два раза. Это были 2010 год и 2012 год. После этого не был. Через Белоруссию не летал. Я ездил на рыбалку оба раза. Конкретно на Камчатку, — пояснил он цель визитов в Россию. — Мои товарищи: в первый раз — Валерий Малыгин, во второй — мой друг А. Крейлис», — заявил он.

Проблемы ABLV Bank

Как сообщалось, сеть Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) планирует ввести в отношении ABLV санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

FinCEN указывает, что бизнес–практика ABLV обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов.

Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них.

ABLV можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы, говорится в докладе. Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка, говорится в докладе.

В докладе FinCEN указано также, что ABLV ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют, в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия.

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Как уже сообщалось, Бюро по борбе с коррупцией (БПБК) 15 февраля начало уголовный процесс, по которому были задержаны Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс. В пятницу на рабочем месте и в частном доме Римшевича в Лангстини были проведены обыски.

В понедельник Римшевичу был установлен залог в размере 100 тыс. евро, вчера вечером — 19 февраля — он вышел на свободу из изолятора временного содержания. Деньги внес один из лучших друзей Римшевича, пояснил защитник.

KNAB вменяет Илмарсу Римшевичу требование и принятие взятки в крупном размере, уголовный процесс начат по 4–й части 330–й статьи Уголовного закона. Как сообщил в понедельник на пресс–конференции начальник KNAB Екаб Страуме, в данном уголовном процессе два фигуранта: высокопоставленное должностное лицо Банка Латвии и одно физическое лицо. В деле фигурирует взятка в размере не меньше 100 тыс. евро.

Отдельно было сделано разъяснение: дело не связано с действующими в Латвии кредитными учреждениями и с высказанными Министерством финансов США подозрениями о нарушениях в ABLV.

В последнюю минуту

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) запретило президенту Банка Латвии Илмарсу Римшевичу выезжать из страны и выполнять функции принятия решений, контроля и надзора в центробанке.

К Римшевичу применены в качестве мер пресечения также залог и запрет приближаться к определенным лицам, сообщила представитель БПБК Лаура Душа. Кто эти лица — не сообщается.

Николай КУДРЯВЦЕВ.