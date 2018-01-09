Прогноз на 2018 год от президента Банка Латвии Илмара Римшевичса, который он сделал для газеты «СЕГОДНЯ», в целом благоприятный: кризиса, как в конце нулевых, не ожидается.

Но есть и серьезные риски, среди которых… и пузырь недвижимости в Швеции. Глава центробанка также ответил на вопрос, в чем хранить деньги: в евро, долларах или, может быть, уже в биткойнах.

В разговоре с нами глава Банка Латвии подчеркнул: в ближайшее время ничто не свидетельствует о том, что Латвию ждет кризис. Но, во–первых, когда–нибудь он все равно случится — ведь не бывает такого, чтобы всегда все шло хорошо и ровно. А во–вторых, кризис может начаться где–то в мире, а нас в него втянут.

В свежем макроэкономическом отчете, например, Банк Латвии смоделировал и такой поворот событий: наступление краха на рынке недвижимости Швеции. В случае плохого сценария экономика Латвии может упасть на 2,3 процентных пункта за 3 года. Кроме того, остановится рост кредитования и инвестиций. (Подробнее см. в главе «Если пузырь недвижимости в Швеции лопнет».)

В общем, пора начать думать о будущем и стелить соломку. Но, как сетует глава центробанка, политики об этом не всегда задумываются.

Кризис ничему не научил

— Латвия во время предыдущего кризиса так и не поняла, что при резком росте экономики нельзя повышать дефицит бюджета. Бюджет должен быть если не с избытком, то хотя бы сбалансированный, — считает Илмарс Римшевичс.

По его словам, прошлый год мы могли закончить именно со сбалансированным бюджетом, но в ноябре и декабре министерства активно тратили — «чтобы потратить».

— Хорошие экономические времена не буду длиться вечно. Разумно не жить одним днем, а делать накопления на черный день. Мы видим, что страны, которые делали накопления и жили по средствам, кризис в 2008–м, 2009–м и 2010–м пережили намного легче, — напомнил президент Банка Латвии.

Он призывает создать подушку безопасности. Небольшую, 1% хватит, чтобы сразу не бежать за помощью со стороны.

Однако, как мы помним, 23 ноября сейм принял противоположное решение: запланировал доходы на 8,75 млрд. евро, а расходы — на 8,95 млрд. Так что дефицит бюджета запланирован в 1% ВВП.

И что же год грядущий нам готовит? Мы поинтересовались у г–на Римшевичса, не грозят ли нам в новом году какие–то неприятности наподобие 2008 года.

— Таких опасений нет. Думаю, нас ждет красивое 100–летие Латвии. В нашу страну продолжают течь структурные фонды, нам нужно просто использовать эти хорошие годы, когда экономика Латвии быстро растет, чтобы создать какой–то резерв на черный день. Очень важно не растить базу расходов, которые мы потом не сможем оплатить. Поэтому, по–моему, самое важное — осознать, что в бюджете должны быть резервы.

Нужно ясно понимать, что даже если в Латвии самого по себе кризиса не будет, он может начаться где–то в мире. И тогда нас втянут в какое–то мировое падение. Поэтому нужно сейчас строить свою конкурентоспособность. Нужно понимать, что только живя на свои средства при сбалансированном бюджете, усиливая конкурентоспособность, наращивая экспорт и инвестиции, мы сможем заложить довольно безопасные основания для будущего благополучия.

А ведь экспорт, инвестиции и кредиты сейчас основные стагнирующие отрасли.

Безработица падает. Рано радоваться?

В третьем квартале 2017 года в Латвии насчитывалось 84,1 тыс. безработных, или 8,5% от числа экономически активных жителей. Это меньше, чем годом ранее. Падение уровня безработицы, казалось бы, должно радовать. Однако и тут есть «но».

«В жирные годы проблему создавал слишком стремительный рост спроса, и экономику надо было гасить. Сейчас опасения вызывает ситуация с нехваткой рабочей силы. Это означает, что на сей раз надо не тормозить кредитование и потребление, а принимать меры, которые обеспечили бы предпринимателям доступность рабочей силы. Если ничего не предпринимать, Латвия утратит конкурентоспособность и рост затормозится», — считает Римшевичс.

Опасения Банка Латвии подтверждаются динамикой ряда показателей. Об ухудшении конкурентоспособности, например, свидетельствует падение части рынка экспорта, отметил Римшевичс.

«Причем безработица в Латвии упала уже ниже естественного уровня. В результате усиливается давление на зарплаты, растут расходы предпринимателей и таким образом снижается конкурентоспособность наших предприятий», — добавил он.

По его словам, сейчас самое время найти ответ на вопрос, как решить проблему нехватки рабочей силы.

«Наше предложение — мобилизация имеющегося резерва рабочей силы, переквалификация, содействие мобильности, структурные реформы с оптимизацией числа занятых в общественном секторе, возвращение уехавших из Латвии.

Необходимо также облегчить иммиграцию высокообразованных и квалифицированных работников и наладить сотрудничество работодателей и правительства в решении проблемы нехватки рабочей силы, а также пересмотреть обоснованность так называемой программы столатовиков», — сказал Римшевичс.

Евро или доллары?

Мы адресовали г–ну Римшевичсу важный для наших читателей важен практический вопрос: в чем хранить деньги — в евро или в долларах? Сам он, судя по его декларации, хранит деньги в евро.

— Это дань приличиям или именно вера в евро?

— Никаких сомнений: евро — наша валюта, — заверил он.

— Есть ли какие–то угрозы для евро?

— Нет.

Ситуация в целом устойчивая. Банк Латвии прогнозирует в Латвии среднегодовую инфляцию в размере 2,9%. Динамика цен на нефть немного превысила прогнозы, но этот эффект нивелируется ростом курса евро по отношению к доллару США, пояснил Римшевичс.

В сентябре БЛ прогнозировал, что в следующем году среднегодовая инфляция составит 2,8%. В ноябре прошлого года по сравнению с октябрем потребительские цены в Латвии выросли на 0,1%, а годовая инфляция составила 2,7%.

О перспективах биткойнов и диванных трейдеров

— Есть ли основание говорить в обозримом будущем о конкуренции «финансовых платформ» с банками? Сейчас предлагают купить какие–то акции на каждом шагу…

— Нужно быть очень осторожными. Возможности огромные. Но важно не потерять трудом заработанные деньги по глупости. Поэму также нужны знания, как управлять своими средствами.

Возможно, поэтому важно создавать общие платформы вкладов, где критическая масса денег собирается на какие–то хорошие проекты прямо тут, в Латвии. Не покупать мистические акции, где вы ничего не контролируете и не понимаете. Краудфандинг — это хорошее инновационное решение, особенно когда банки не очень охотно дают кредиты. У каждого человека есть резервы, которыми он готов рискнуть и не пользоваться ими в течение 5 лет, но это позволило бы другим что–то построить.

— Есть ли перспективы в Латвии для развития бизнеса криптовалют? Цена биткойна уже доходила до 20 000 долларов США…

— Мы не комментируем цены и перспективы криптовалют. Банк Латвии не имеет никакого отношения к ним и в ближайшее время иметь не будет. Например, биткойн, по сути, уже не валюта, а спекулятивный актив.

За чем мы тщательно следим, что нас очень интересует, так это технология distributed ledger, которая лежит в основании биткойна. Ее можно использовать для других целей, в том числе и для улучшения качества услуг для клиентов финансовых учреждений. Но это не имеет отношения к криптовалютам, это только техническое обеспечение.

Знаете ли вы, что Банк Латвии — одно из самых современных латвийских предприятий, которое обеспечивает все межбанковские расчеты в стране? Мы в день перечисляем около миллиарда евро, проходит 160 000 платежей. Так что новые технологии — это те вещи, которые нас интересуют.

В прошлом году в Латвии введены молниеносные платежи: деньги из банка в банк идут за считаные секунды, каждый день, в том числе в праздники и в выходные. К нашей инфраструктуре уже присоединились банк Citadele и SEB банк, а в этом году это планирует сделать и Swedbank, так что вскоре абсолютное большинство межбанковских переводов будут очень быстрыми и удобными. Также эта инфраструктура внедряется на уровне еврозоны, так что деньги из Германии в Латвию за считаные секунды — это уже не научная фантастика!

Банк Латвии — второе по прибыльности предприятие в Латвии, и из бюджета мы не получаем ни евро.

О вечных двигателях экономики

— Банковский сектор Латвии в целом пока выглядит благополучным, работает с прибылью. Какие еще вы видите двигатели латвийской экономики?

— Говоря о развитии, пока мы будем заниматься только финансовыми услугами или производством товаров с низкой добавленной стоимостью, нам не достичь даже уровня Эстонии, а тем более Финляндии или Германии. Если мы производим товары с низкой добавленной стоимостью, у нас низкие зарплаты. Если у нас низкие зарплаты, у нас небольшие доходы в бюджете. Если низкие доходы в бюджет — мы не выполняем все принятые обязательства по улучшению систем образования и здравоохранения.

Самое важное понимать, что Латвии нужно хорошее образование, чтобы люди не уезжали за ним за границу, чтобы они могли получить его здесь. Чтобы они использовали Латвию как почву для создания своих предприятий. Только тогда мы сможем сказать, что это земля нашей мечты.

Нужно развивать производство продуктов, подобных тем, что производят в Силиконовой долине, связанных с информационным технологиями, новые финансовые платформы. Их создают умы людей, которые получили хорошее образование. Если мы не учим математику и компьютерные науки на должном уровне, нам нечего удивляться отсутствию критической массы, из которой могли выкристаллизоваться молодые ученые и изобретатели.

В последнее время большой спрос на специалистов в сфере IT, но работодатели жалуются, что их мало. Следует услышать их и начать производить этих специалистов. Хороших и много. Спрос огромный. Они пока по контрактам в основном работают на международные компании. Но важно, чтобы они создавали продукты в Латвии и продолжали их развивать именно в Латвии.

Это могло бы быть нашей специализацией, причем для любой страны это была бы специализация мечты. Но мы пока не все сделали в этом направлении. Пока работодатели берут выпускников вузов и на работе занимаются их переобучением.

Если пузырь недвижимости в Швеции лопнет

В последнем макроэкономическом отчете Банк Латвии смоделировал развитие событий в случае наступления краха на рынке недвижимости Швеции, а также в цифрах показал, как это событие отразится на Латвии. Выводы не слишком обнадеживают: в случае плохого сценария экономика Латвии упадет на 2,3 процентных пункта за 3 года. Кроме того, остановится рост кредитования и инвестиций.

Банк Латвии подчеркивает, что экономика Латвии маленькая и открытая, поэтому глобальные экономические потрясения оказывают на нас серьезное влияние. Один из таких рисков — надувающийся пузырь на рынке недвижимости Скандинавских стран, и больше всего — в Швеции. Надо заметить, что мировые аналитики весь прошедший год говорили об этой угрозе, и она уже начала реализовываться. Так, стоимость жилья в Швеции снизилась на 0,2% в месячном эквиваленте и 2,9% в годовом эквиваленте. Эксперты утверждают, что это начало краха на рынке недвижимости.

Как это может сказаться на Латвии? Банк Латвии считает, что хотя риск серьезных проблем на рынке недвижимости Швеции сравнительно мал, но в случае плохого сценария последствия для Латвии будут самыми серьезными.

Во–первых, в Латвии большую роль в банковском секторе играют дочерние компании скандинавских банков. И если в материнских банках сильно ухудшится качество кредитов, как это всегда бывает в момент кризиса, то банки будут вынуждены ужесточить условия кредитования и поднять плату за использование денег. Для новых кредитов, очевидно, будет поднята процентная ставка, что снизит спрос на кредитование. А это, в свою очередь, ухудшит показатели работы латвийских предприятий.

Во–вторых, неизбежно влияние на инвестиции и на настроение потребителей, а также на латвийский экспорт в Скандинавию.

Есть и примеры с конкретными цифрами. Так, при сценарии падения цен на недвижимость в Швеции на 30% процентная ставка в банках (и для Латвии в том числе) вырастет на 2% в течение 3 лет. Также допускается, что курс кроны в первый год снизится на 15%, во второй — на 5%. Вкупе с падением настроения потребителей Швеции упадет и покупательная способность, что прямо отразится на латвийских экспортерах. Подчеркивается, что Швеция является важным торговым партнером Латвии с долей экспорта в 15%. В первый год после возможного кризиса он снизится на 1,5%, а во второй, уже после ослабления шведской кроны, — еще на 2%.

В итоге Латвию из–за краха рынка недвижимости Швеции ждет падение ВВП на 2,3% в течение 3 лет. Но вот сбудется ли этот плохой сценарий?

Отметим только, что ежегодно крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS Group изучает международный рынок недвижимости. Цель — найти опасные перегретые рынки, где вот–вот может лопнуть пузырь, и предупредить инвесторов. Аналитики предупреждают: за 10 лет квартиры в шведской столице подорожали на 60%. Цены растут вдвое быстрее зарплат, а это очень тревожный показатель. Ситуация осложняется огромными долгами населения по ипотеке.

Несмотря на то что динамика роста за последний год замедлилась, Стокгольм все еще в зоне риска.

Дальше возможен спад

В отличие от Римшевичса, экономист Дайнис Гашпуйтис более открыто говорит о возможной экономической рецессии в будущем. Сейчас, по его словам, цикл экономического развития достиг пика, а за ним возможен спад, — цитирует Гашпуйтиса Латвийское радио.

При этом рост по итогам нынешнего года может оказаться еще более стремительным. «Этот год был довольно хорошим, экономические показатели превзошли все ожидания. Если экспорт или, к примеру, инвестиции покажут очень резкий рост в конце года, возможно, рост ВВП окажется еще выше. В целом рост экономики в этом году будет в районе 4,5–5%», — считает экономист.

«Краткосрочная рецессия может быть. Это крайний сценарий, к которому нужно быть готовым. Это связано напрямую с фискальной политикой», — пояснил экономист. Хотя в целом, по мнению Гашпуйтиса, риск такой рецессии небольшой.

Что касается экономики еврозоны, то темпы роста медленнее латвийских.

Ожидается, что в 2018 году ВВП зоны евро вырастет на 2,3%.

Цитаты

«Мы в день перечисляем около миллиарда евро».

«Один из рисков для Латвии — надувающийся пузырь на рынке недвижимости Скандинавских стран, и больше всего — в Швеции».

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.