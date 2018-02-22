Как сообщалось, в Латвию идут аномальные морозы, в виду чего многие родители задумываются, не опасно ли отправлять детей в школу, когда столбик термометра перевалит за -20.

Государственная служба по контролю качества образования напоминает, что дети в возрасте до 12 лет могут не идти в школу, если температура воздуха опустится ниже -20 градусов, для детей от 13 лет отказ от посещения школы может быть оправдан температурой воздуха в -25 градусов.

В свою очередь, в случаях, когда ожидается низкая температура воздуха, учебные учреждения в сотрудничестве с самоуправлениями могут принять решение об организации учебных дней и в эти дни, о чем будут своевременно проинформированы дети и их родители. Однако, в виду ряда условий, к примеру, трудностей появления ребенка в школе в связи с обильно выпавшим снегом, родители должны будут сами принимать решение о посещении ребенком школы в эти дни.

В то же время родители должны будут проинформировать школы о причинах непосещения ребенком уроков.