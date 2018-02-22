Информация родителям: насколько должно быть холодно, чтобы ребенок не шел в школу?(1)

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Виталий Вавилкин
14:50 22.02.2018
Наша Латвия / Социум

Как сообщалось, в Латвию идут аномальные морозы, в виду чего многие родители задумываются, не опасно ли отправлять детей в школу, когда столбик термометра перевалит за -20.

Государственная служба по контролю качества образования напоминает, что дети в возрасте до 12 лет могут не идти в школу, если температура воздуха опустится ниже -20 градусов, для детей от 13 лет отказ от посещения школы может быть оправдан температурой воздуха в -25 градусов.

 

В свою очередь, в случаях, когда ожидается низкая температура воздуха, учебные учреждения в сотрудничестве с самоуправлениями могут принять решение об организации учебных дней и в эти дни, о чем будут своевременно проинформированы дети и их родители. Однако, в виду ряда условий, к примеру, трудностей появления ребенка в школе в связи с обильно выпавшим снегом, родители должны будут сами принимать решение о посещении ребенком школы в эти дни.

 

В то же время родители должны будут проинформировать школы о причинах непосещения ребенком уроков.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Э.Д. 16:19 22:02:2018

-20С и не идти в школу? Грустно, господа-товарищи.
Тогда в нормальную зиму учиться и вовсе не следует?
В моём детстве температура в минус 20 была ещё "тёплой", помню во втором или третьем классе так и в -30С в школу ходил. А куда денешься?

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Мнение
1-shvedov-col15
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