Звезды мировой величины и начинающие юные таланты, увлекательные лектории по истории музыки и уникальные мастер-классы, просветительская работа и ставшие уже традиционными фестивали WinterFest и Artissimo, без которых немыслимо представить музыкальные афиши Латвии — все это Фонд Германа Брауна, отмечающий в феврале свое 20-ти летие.

«Люблю» беседует с его организатором, бессменным художественным руководителем, пианисткой Инной Дадыдовой — кавалером Ордена Трех Звезд, единственной в Латвии обладательницей Паспорта Шопена (знак отличия Польской Республики за особый вклад в популяризацию музыки — прим. автора), медали Данте Алигьери, а также множества других почетных званий и титулов в музыкальном мире.

Встреча со звездой

— На свой день рождения, и это уже традиция, Фонд Германа Брауна дарит любителям музыки подарки, — говорит Инна Давыдова. — Кстати, и я на свой день рождения, как Пеппи Длинный Чулок, тоже обожаю делать подарки своим гостям!

За годы существования Фонда публика рукоплескала пианистам Евгению Кисину и Михаилу Плетневу, Владимиру Ашкенази и Дмитрию Башкирову, Станиславу Иголинскому, Денису Мацуеву, легендарным струнным квартетам Бородина, Гварнери, Токийскому, Джульярдскому, Jerusalem Quartet, Такаши, великим дирижерам Геннадию Рождественскому, Антонио Паппано, Кристофу Эшенбаху, Владимиру Федосееву, Пааво Ярви, Саулюсу Сондецкису... Этот невероятный список могли бы продолжить и другие не менее именитые оркестры. Самая большая радость — впереди. 19 февраля в Риге, в Латвийской национальной опере пройдет юбилейный концерт ФГБ.

Северное сияние

— Праздничный концерт в ЛНО соберет наших больших друзей. Это корифеи и молодые талантливые исполнители. Из Лондона прилетит Инга Кална, из Гамбурга — Анатолий Сафиулин, с которого начинались первые концерты Фрнда, из Москвы — Ирина Долженко, из Красноярская — молодой тенор Александр Мурашов, из Брюсcеля — Элина Букша и другие. Наряду с моим первым подопечным Вестардом Шимкусом выступит и самый юный музыкант Даниил Булаев.

Особым гостем гала-концерта станет король цыганской скрипки Робби Лакатош — фантастический скрипач, супер-звезда мировой величины. Пока это музыкальная ингрига, сюрпризы которой не разочаруют. Уверена, что не обойдется без музыкальной сенсации!

Надеюсь, три отделения юбилейного концерта превратятся в три часа счастья, радости и музыкального экстаза в сиянии звезд.

Цитата

— Мир музыки не скудеет талантами. Надо только уметь их распознать. Я не могу создать талант, но могу ему помочь. Счастлива, что мне удается зажечь новую звезду! Так было с Вестардом, с Элиной, которых услышала еще детьми... Звезды не стареют, пока от них идет свет. Даже когда уходят, как знаменитый джазмен Хью Масекелa, они продолжают дарить свет. Мне выпали честь и большая радость быть рядом со многими.

Юбилейный концерт ФГБ пройдет 19 февраля в ЛНО. Билеты в Bilešu serviss.

Нина Дождева