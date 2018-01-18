«Иной фильм» подвинул «Паддингтона 2» в России

Минкультуры за день до премьеры перенесло релиз фильма «Приключения Паддингтона 2» в связи с тем, он совпадал с выходом в прокат «иного фильма».

«С глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что только что мы наконец получили прокатное удостоверение на фильм «Приключения Паддингтона 2» с датой начала проката — 1 февраля 2018 года. Кроме этого мы получили письмо от министерства культуры о том, что в запрошенной дате (релиза — ИФ) 18 января отказано, так как она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм», — сообщили «Интерфаксу» в компании «Вольга» в среду.

В копии письма Минкультуры от 17 января, которое имеется в распоряжении «Интерфакса», говорится, что это решение было принято в связи с тем, что 18 января совпадало с «датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм».

18 января в прокат выходят российские картины «Скиф», «Карп отмороженный», «Мешок без дна», зарубежные ленты «Форма воды», «Тёмные времена» и другие.

В то же время, как предположил собеседник «Коммерсанта», таким образом регулятор хочет убрать конкурентов фильма «Движение вверх», который идет в кинотеатрах с 28 декабря и до сих пор лидирует по числу сеансов.

Согласно данным электронной системы ЕАИС, сумма билетов по перепродаже на «Приключения Паддингтона 2» превысила 700 тыс рублей.

Фильм «Приключения Паддингтона» основан на книгах писателя Майкла Бонда, считающихся классикой английской литературы. Впервые книга A Bear Called Paddington увидела свет 13 октября 1958 года. За почти 60 лет вышло 27 книг, которые были переведены более чем на 40 языков.

Роли в фильме исполнили Хью Грант, Брендан Глисон, Питер Капальди. В оригинальной версии картины озвучил медвежонка Паддингтона актёр Бен Уишоу.