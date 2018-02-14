Программу таких мероприятий подготовит государство, но платить за курсы иммигрантам придется самим.
МВД предлагает сделать прохождение таких курсов обязательным требованием для тех, кто приезжает в Латвию с целью объединения семьи и, кто собирается здесь работать дольше одного года. Требование относилось бы и к включенным в коммерческий регистр чиновникам и инвесторам, а также иностранцам, которые запрашивают вид на жительство.
Как сообщалось, в июле 2017 года Сейм принял поправки к закону о приватизации земли в сельской местности, устанавливающие для покупателей сельхозземли в Латвии более высокие требования к владению госязыком.
Согласно закону, иностранцы, покупающие землю в сельской местности, должны владеть госязыком по меньшей мере во 2-й степени уровня В. Это означает умение разговаривать на госязыке на бытовые и профессиональные темы, ясно формулировать и обосновывать свое мнение, читать и понимать тексты разного содержания, писать необходимые для работы документы и развернутые тексты на бытовые и профессиональные темы, воспринимать и понимать произносимые в естественном темпе тексты на различные темы.
Malači! Absolūti loģiskas prasības! 100% atbalstu!« ответить
как будет на латышском - сгинь глист?« ответить
В переводе будет так - izlādes tārps« ответить
Ну ПОЦРЕОТ ЗАВТРА С АМЕРИКАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА И НАЧИНАЙ ПУСКАЙ ПРИМЕР ПОКАЖУТ ВСЕМ ВОТ МЫ И ПОСМОТРИМ КАКАЯ ВЫ ВЛАСТЬ« ответить
Латышские политики и чиновники похоже тронулись умом на почве валоды. Заставлять иностранцев учить великий латышский язык?! Латвия не чета Англии, но тут никого насильно не заставляют учить английский. Это личное дело каждого. Кому язык нужен, тот учит без приказа сверху. По моему это правильно.« ответить
Чем меньше нация,тем больше величия!« ответить
Солидарен! Демократия однако. С каждым днем все больше убеждаюсь в правильности своего решения свалить с Великой страны Латвии в "отсталую" Россию-роднее нет места, хоть таких придурков тут нет« ответить
Согласен!Не знаю не одну страну,в которой бы так государство парило мозг людям,на тему изучения гос языка!В любой нормальной стране государство и так прекрасно понимает тот факт,что те кто к ним приезжает жить и работать,понимают,что гос язык придется учить,и люди его учат за пол года-год!По одной простой причине,потому что их к этому не принуждают,и не заставляют учить язык из под палки как тут!А тут уже со стороны смотришь и кажется,что у латышей уже с этим латышским языком истерия!Все дойти до них не может,что все кто хотел,язык давным давно вы учили,и прекрасно им владеют,!И когда надо прекрасно могут с объяснится с нормальным латышом!Они понять не могут почему люди некоторые не хотят этот язык где либо использовать!Не потому что его не знают,а потому что этим латышским языком,уже просто людей достали!Во всех нормальных странах,государство думает о том,как улучшить жизнь в своей стране,и только в Латвии,одна проблема,облатышить как можно больше людей!« ответить
чем мньше родина,тем больше патриотов (и...в) тоже рифмуется.« ответить
"чем мньше родина,тем больше патриотов"« ответить
Написано так, как будто это плохо.
Да кто в вашу богом забытую дыру помойную поедит с собачьим псевдогосударством« ответить
а останется то знатоков лотышского?« ответить
банановая республикам с населяющими ее дебилами прямо стала Нью Васюками, куда стремится весь мир!« ответить