Иностранцев Латвии принудят учить латышский(40)

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Глава МВД Козловскис знает толк в языке? Фото: baltnews.lv
Герман Бергер
21:14 13.02.2018
Политика / Политики

Министерство внутренних дел (МВД) готовит поправки в законе, которые предусматривают, обязательное посещение мероприятий по интеграции и изучению латышского языка иностранцами, которые планируют длительно находиться в Латвии.

Программу таких мероприятий подготовит государство, но платить за курсы иммигрантам придется самим.

 

 

МВД предлагает сделать прохождение таких курсов обязательным требованием для тех, кто приезжает в Латвию с целью объединения семьи и, кто собирается здесь работать дольше одного года. Требование относилось бы и к включенным в коммерческий регистр чиновникам и инвесторам, а также иностранцам, которые запрашивают вид на жительство.

 

Как сообщалось, в июле 2017 года Сейм принял поправки к закону о приватизации земли в сельской местности, устанавливающие для покупателей сельхозземли в Латвии более высокие требования к владению госязыком.

 

Согласно закону, иностранцы, покупающие землю в сельской местности, должны владеть госязыком по меньшей мере во 2-й степени уровня В. Это означает умение разговаривать на госязыке на бытовые и профессиональные темы, ясно формулировать и обосновывать свое мнение, читать и понимать тексты разного содержания, писать необходимые для работы документы и развернутые тексты на бытовые и профессиональные темы, воспринимать и понимать произносимые в естественном темпе тексты на различные темы.

LETA / Фото
Комментарии (40)
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Latviešu patriots 21:19 13:02:2018

Malači! Absolūti loģiskas prasības! 100% atbalstu!

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CCCP 21:38 13:02:2018

как будет на латышском - сгинь глист?

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Latviešu patriots 21:42 13:02:2018

В переводе будет так - izlādes tārps

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вася 22:21 13:02:2018

Ну ПОЦРЕОТ ЗАВТРА С АМЕРИКАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА И НАЧИНАЙ ПУСКАЙ ПРИМЕР ПОКАЖУТ ВСЕМ ВОТ МЫ И ПОСМОТРИМ КАКАЯ ВЫ ВЛАСТЬ

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Латвия - чудная страна 21:22 13:02:2018

Латышские политики и чиновники похоже тронулись умом на почве валоды. Заставлять иностранцев учить великий латышский язык?! Латвия не чета Англии, но тут никого насильно не заставляют учить английский. Это личное дело каждого. Кому язык нужен, тот учит без приказа сверху. По моему это правильно.

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:) 21:56 13:02:2018

Чем меньше нация,тем больше величия!

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Пророк 22:19 13:02:2018

Солидарен! Демократия однако. С каждым днем все больше убеждаюсь в правильности своего решения свалить с Великой страны Латвии в "отсталую" Россию-роднее нет места, хоть таких придурков тут нет

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Не Лоялен 22:50 13:02:2018

Согласен!Не знаю не одну страну,в которой бы так государство парило мозг людям,на тему изучения гос языка!В любой нормальной стране государство и так прекрасно понимает тот факт,что те кто к ним приезжает жить и работать,понимают,что гос язык придется учить,и люди его учат за пол года-год!По одной простой причине,потому что их к этому не принуждают,и не заставляют учить язык из под палки как тут!А тут уже со стороны смотришь и кажется,что у латышей уже с этим латышским языком истерия!Все дойти до них не может,что все кто хотел,язык давным давно вы учили,и прекрасно им владеют,!И когда надо прекрасно могут с объяснится с нормальным латышом!Они понять не могут почему люди некоторые не хотят этот язык где либо использовать!Не потому что его не знают,а потому что этим латышским языком,уже просто людей достали!Во всех нормальных странах,государство думает о том,как улучшить жизнь в своей стране,и только в Латвии,одна проблема,облатышить как можно больше людей!

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вова 23:19 13:02:2018

чем мньше родина,тем больше патриотов (и...в) тоже рифмуется.

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Саня™ 23:35 13:02:2018

"чем мньше родина,тем больше патриотов"
Написано так, как будто это плохо.

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1 21:40 13:02:2018

Да кто в вашу богом забытую дыру помойную поедит с собачьим псевдогосударством

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вопрос 21:49 13:02:2018

а останется то знатоков лотышского?

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ин-на 22:00 13:02:2018

банановая республикам с населяющими ее дебилами прямо стала Нью Васюками, куда стремится весь мир!

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12.02.2018

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