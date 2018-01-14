Интарс Бусулис удивил поклонников экстремальным фото(5)

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Виталий Вавилкин
22:30 13.01.2018
Lifenews / Знаменитость

С приходом зимы в Латвию популярный певец Интарс Бусулис удивил своих поклонников, открыв сезон плаванья.

О своем экстремальном времяпровождении музыкант сообщил в социальных сетях, опубликовав соответствующее фото.

 

“О, да!!”, — лаконично подписал снимок артист в ледяной воде.

 

Отметим, поклонники Бусулиса крайне позитивно оценили подобное увлечение, указывая, что такие заплывы довольно полезны для здоровья.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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KOZA 00:34 14:01:2018

Умный телёнок,даже очень..............вот и сосёт двух маток.Тупорылые,берите пример.

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Молодец 07:01 14:01:2018

Интар -латыш, который вызывает к себе огромное уважение и симпатию.
Умница, талант, не нацозабоченный, интернационалист. Уважаю.

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Елена 01:05 14:01:2018

Ой. ой ой
Береги здоровье,дорогой
Голос твой дарит радость людям, твоя харизма чарует и
создает чувство духовного и эстетического наслаждения

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Народ Латвии 06:46 14:01:2018

Вот это ПО РУССКИ !!!
Молодец мужик !!!

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НЕ ЗНАЮЩИЙ ВСЁ 11:23 14:01:2018

А что это за фуйня в ушах у Бутуксиса.?

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (20)