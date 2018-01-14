О своем экстремальном времяпровождении музыкант сообщил в социальных сетях, опубликовав соответствующее фото.
“О, да!!”, — лаконично подписал снимок артист в ледяной воде.
Отметим, поклонники Бусулиса крайне позитивно оценили подобное увлечение, указывая, что такие заплывы довольно полезны для здоровья.
Умный телёнок,даже очень..............вот и сосёт двух маток.Тупорылые,берите пример.« ответить
Интар -латыш, который вызывает к себе огромное уважение и симпатию.« ответить
Умница, талант, не нацозабоченный, интернационалист. Уважаю.
Ой. ой ой« ответить
Береги здоровье,дорогой
Голос твой дарит радость людям, твоя харизма чарует и
создает чувство духовного и эстетического наслаждения
Вот это ПО РУССКИ !!!« ответить
Молодец мужик !!!
А что это за фуйня в ушах у Бутуксиса.?« ответить