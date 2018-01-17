Интересное чтиво отправит на нары(1)

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газета Сегодня
17:30 16.01.2018
газета Сегодня / Политика

Парламентская комиссия призывает наказать тех, кто передал журналистам секретные материалы уголовного дела, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Парламентская следственная комиссия по «делу олигархов» завершает свою работу — осталось только согласовать заключительный доклад, который в понедельник депутаты и продолжили обсуждать в закрытом режиме. 

 

По неофициальной информации, председатель комиссии Ингуна Судраба внесла в проект доклада пункт о необходимости правоохранительным органам привлечь к ответственности виновных в утечке секретных материалов в рамках уголовных процессов по «делу олигархов». 

 

Напомним, что KNAB почти пять лет расследовал уголовные процессы, начатые по результатам прослушки разговоров олигархов в гостинице «Ридзене». Однако в итоге уголовные процессы были прекращены за отсутствием состава преступления. Иными словами, следователям не хватило доказательств для того, чтобы завершить дело результативно, то есть предъявлением обвинений. Но в минувшем году материалы уголовных процессов, а именно — записи прослушки олигархов — оказались в распоряжении журнала IR, и журнал в нескольких номерах публиковал это интересное чтиво. 

 

Судя по всему, уголовный процесс в связи с утечкой материалов уже начат — без всяких призывов со стороны парламента. Если удастся найти виновных и дело дойдет до суда, то наверняка в рамках судебного процесса будут рассматриваться и иски пострадавших — например, основные фигуранты «дела олигархов» Айварс Лембергс и Айнарс Шлесерс могут потребовать возместить им моральный ущерб. 

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (1)
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Janka 18:35 16:01:2018

ne somnevajus cto Lembergs i poprosit vozmestitj uscerb. i pridetsa emu platitj. ne v pervij raz. no platitj budet s bjudzeta a ne vinovnie.
a Lembergs molodec. etih kozlov mocitj nado. denezkoi.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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