Парламентская комиссия призывает наказать тех, кто передал журналистам секретные материалы уголовного дела, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Парламентская следственная комиссия по «делу олигархов» завершает свою работу — осталось только согласовать заключительный доклад, который в понедельник депутаты и продолжили обсуждать в закрытом режиме.

По неофициальной информации, председатель комиссии Ингуна Судраба внесла в проект доклада пункт о необходимости правоохранительным органам привлечь к ответственности виновных в утечке секретных материалов в рамках уголовных процессов по «делу олигархов».

Напомним, что KNAB почти пять лет расследовал уголовные процессы, начатые по результатам прослушки разговоров олигархов в гостинице «Ридзене». Однако в итоге уголовные процессы были прекращены за отсутствием состава преступления. Иными словами, следователям не хватило доказательств для того, чтобы завершить дело результативно, то есть предъявлением обвинений. Но в минувшем году материалы уголовных процессов, а именно — записи прослушки олигархов — оказались в распоряжении журнала IR, и журнал в нескольких номерах публиковал это интересное чтиво.

Судя по всему, уголовный процесс в связи с утечкой материалов уже начат — без всяких призывов со стороны парламента. Если удастся найти виновных и дело дойдет до суда, то наверняка в рамках судебного процесса будут рассматриваться и иски пострадавших — например, основные фигуранты «дела олигархов» Айварс Лембергс и Айнарс Шлесерс могут потребовать возместить им моральный ущерб.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.