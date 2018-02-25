Может ли отстающая в развитии Латвия уповать на помощь богатых меценатов, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Аэрокосмическая компания SpaceX, основанная экстравагантным американским предпринимателем Илоном Маском, собирается снова удивить мир. Ракета-носитель компании Falcon 9 скоро выведет на орбиту два первых спутника в рамках проекта Starlink, предусматривающего создание системы глобального доступа в интернет. Может ли нам пригодиться этот проект, учитывая, что по уровню доступности интернета Латвия начала скатываться на уровень стран третьего мира?

Старт проекта века

Основатель космической корпорации SpaceX и производителя электромобилей Tesla Motors Илон Маск начал подготовку к новому амбициозному проекту еще в 2014 году. Тогда инженер-миллиардер объявил о том, что намерен запустить около 700 телекоммуникационных спутников, чтобы обеспечить доступ к интернету по всему миру.

Амбициозный проект предполагал, что вес 700 компактных спутников составит порядка 113 килограммов, что вдвое меньше, чем у самых маленьких из ныне действующих спутников связи.

Но потом концепция поменялась, в конце 2016 года Маск обнародовал другие детали амбициозного проекта — по замыслу компании, группировка будет включать 4425 спутников, которые будут находиться на орбитах высотой от 1150 до 1325 километров, а еще 7518 аппаратов планируется вывести на орбиту высотой 320 километров.

В ходе первого этапа реализации проекта компания планирует запустить 800 спутников, которые полностью покроют сигналом территорию США, Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов.

Напомним, что совсем недавно SpaceX успешно осуществил первый пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Не исключено, что эта ракета-носитель может быть использована для вывода на орбиту спутников проекта Starlink в ближайшие несколько лет.

Гордиться больше нечем

Еще лет пять назад латвийские официальные лица очень гордились цифровой продвинутостью страны — мол, все мы такие из себя электронные, а у иностранцев челюсти отвисают, когда они видят, какой здесь быстрый интернет. Но вот прошло время, и от былой спеси не осталась и следа. Другие страны развивались, а Латвия, почивая на лаврах, в итоге оказалась в самом хвосте электронного развития.

По уровню развития цифровой экономики и общества, недавно опубликованному Еврокомиссией (индекс DESI), в 2017 году Латвия заняла лишь 20-е место в ЕС.

Наиболее развитой в цифровом отношении страной в ЕС является Дания. Далее идут Финляндия, Швеция, Голландия, Люксембург, Бельгия, Великобритания и Ирландия. В десятку также вошла Эстония. Литва заняла 13-е место. Отстают от остальных по оснащенности интернетом Румыния, Болгария, Греция.

Интернет в Латвии используют 77% населения, что ставит государство на 16-е место в ЕС. Согласитесь, тоже не прорыв.

По скоростному, широкополосному интернету, которым мы так когда-то гордились, страна заняла в ЕС только 24-е место, по покрытию мобильной связью четвертого поколения — 15-е.

Почему плетёмся в хвосте?

Возможно, отставание связано с тем, что вузы Латвии выпускают очень мало специалистов в сфере информационных технологий и электронных коммуникаций — примерно 20% от необходимого объема специалистов на местном рынке труда. Дефицит вызван в том числе провалом в образовании школьников.

Как уже писала газета «СЕГОДНЯ», дети в массе своей не хотят знать точные науки: средний доход специалиста отрасли ИТ&T составляет 13,8 евро в час, что составляет 31% от заработка его коллеги из ФРГ. У нас это сопоставимо с заработком официанта среднего ресторана и совершенно несопоставимо по интеллектуальным затратам на образование. И логичен вопрос: зачем грызть гранит науки, если такие же деньги можно заработать здесь и сейчас, разнося пиццу и пиво?

Чем может гордиться страна, так это тем, что отраслевая инфраструктура здесь развита намного лучше, чем в большинстве стран ЕС. В 2017 году скоростной оптоволоконный интернет был в 85% домашних хозяйств Латвии, а в среднем по Старому Свету — 21%.

В свою очередь, 91% территории Латвии покрывает беспроводная интернет–сеть 4G. Скорость обмена онлайн–данными свыше 30 мегабитов в секунду доступна 62% пользователей мобильных устройств — в Европе это есть лишь у каждого пятого пользователя.

Есть и другие плюсы, но проблема в том, что это прекрасное скоростное покрытие в Латвии почти не используется для развития и повышения конкурентоспособности бизнеса, не считая мелкой коммерции в социальных сетях.

Спасет ли нас Илон Маск?

Но если Латвия вдруг провалится в каменный век, вытащит ли ее оттуда Илон Маск со своим проектом глобального интернета? Как он будет работать?

К сожалению, стабильное интернет-подключение в любой точке земного шара бесплатным, на что все надеялись, не будет. Пользователям понадобится приемник, который стоит довольно дорого. Так что мечта о дешевом интернете для бедных стран так и останется мечтой. Но услуга станет более доступной, это факт.

Скорость подобного интернета будет довольно высока: по разным оценкам, от 12 МБит в секунду до 100 МБит в секунду.

Кому может понадобиться подобный интернет? Путешественникам. Людям, живущим в малозаселенных, пустынных районах планеты. Тем, кто не имеет доступа к обычному проводному интернету. Гражданам государств с интернет-цензурой.

Кстати, в мире существует подобная глобальная сеть мобильной связи, которую обеспечивает

спутниковый оператор Iridium. Его система покрывает 100% земного шара и позволяет обеспечить связью своих абонентов, где бы те ни находились. Но эта услуга довольно дорога и широкого распространения по этой причине не получила.

Как будет работать глобальный интернет?

Аппараты SpaceX будут работать на орбите по принципу ячеистой сети. Если говорить простыми словами — каждый спутник будет поддерживать одновременное соединение с несколькими окружающими его «коллегами», что позволит легко перебрасывать пользователя между спутниками и поддерживать сеанс подключения активным, без необходимости переподключаться всякий раз, когда над головой будет пролетать новый аппарат.

Facebook забрасывает сеть

Идею всемирного интернета вынашивают и другие компании. Об этом, в частности, мечтает основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг. Его идея в том, что дешевым выходом в интернет людей в отдаленных уголках планеты обеспечат беспилотные летальные аппараты, дроны.

За разработку новых технологий в Facebook отвечает специальная группа инженеров Connectivity Lab. Цукерберг написал, что эта команда создаст «новые платформы для связи на земле, в воздухе и на орбите». Работа Connectivity Lab будет проходить в рамках проекта Internet.org совместно с шестью другими компаниями: Samsung Electronics, Qualcomm, Ericsson, Nokia, MediaTek и Opera Software. Проект призван обеспечить выходом в интернет практически все население земли.

«Обеспечение повсеместного доступа в Сеть требует изобретения новых технологий. И именно этим займутся инженеры Connectivity Lab», — написал Цукерберг.

Один из проектов Connectivity Lab заключается в разработке дрона, работающего на солнечной энергии, который будет летать на высоте 20 километров. Сеть таких дронов, связанных между собой лазером (в чем именно заключается эта связь, Цукерберг не уточнил), должна обеспечить доступ в интернет.

ЦИТАТЫ

«Еще лет пять назад латвийские официальные лица очень гордились цифровой продвинутостью страны. Но вот прошло время, и от былой спеси не осталась и следа».

«Если Латвия вдруг провалится в каменный век, вытащит ли ее оттуда Илон Маск со своим проектом глобального интернета?»

Григорий АНТОНОВ.